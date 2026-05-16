«Локомотив» одержал большую победу в Казани. Второй Кубок Гагарина для Ярославля неминуем?

Если вы посмотрите исключительно на счёт серии, то вам может показаться, что в финале Кубка Гагарина не происходит ничего необычного – «Локомотив», который владеет преимуществом домашней площадки, после трёх встреч противостояния ведёт со счётом 2-1. Вполне нормальная картина.

На деле же не всё так однозначно. Хотя бы потому, что та самая домашняя площадка пока не приносит хозяевам реальной пользы. «Ак Барс» забирал себе стартовые отрезки в каждом из матчей в Ярославле. Разница для подопечных Анвара Гатиятулина оказалась лишь в том, что в первой игре они не смогли воспользоваться ошибками соперника, а во второй были куда менее расточительны.

«Локомотив», кажется, не был готов к такому развитию событий. И кто знает, чем бы всё закончилось 11 мая, если бы казанцы – а точнее, Григорий Денисенко – не завели Александра Радулова, который после перерыва вышел на лёд с абсолютно другим настроем и помог своей команде перевернуть ход непросто складывавшегося для неё матча.

После той игры в голове укрепилось впечатление, что лидер железнодорожников идёт за вторым подряд титулом самого ценного игрока плей-офф. Тогда мы в очередной раз увидели силу Александра – он может быть не очень заметен на протяжении большей части матча, но в нужный момент включится так, что соперник не сможет поделать с этим абсолютно ничего.

Александр Радулов

Таким был второй период первой игры в его исполнении – а дальше Радулов, видимо, ушёл на перезарядку. В последующих встречах ветеран ярославцев уже не обращал на себя такого внимания – да, в Казани он заработал на себе удаление для Степана Терехова, после которого «Локомотив» открыл счёт, а местные болельщики сопровождали каждое владение им шайбой оглушительным свистом, но того эффекта, который он оказал двумя матчами ранее, больше пока не было.

Впрочем, Александр о себе наверняка ещё заявит, если это будет по-настоящему нужно железнодорожникам. А пока закроем его тему вопросом на небольшое размышление – был ли в истории КХЛ настолько же ценный и эффективный 40-летний (юбилей у Радулова менее чем через два месяца, поэтому позволю себе наглость округлить) игрок? Кажется, что нет.

Второй матч «Локомотив» проиграл не только из-за того, что «Ак Барсу» удалось погасить огонь Радулова. Хотя его действительно очень не хватило в атаке. С другой стороны, забей Максим Шалунов в большинстве, мы могли бы говорить и об ином исходе. Однако Тимур Билялов был великолепен как в том эпизоде, так и во всей игре.

По первым двум матчам было стойкое ощущение, что вратарская дуэль в этой серии остаётся именно за Биляловым. Даже в проигранной первой встрече Тимур казался гораздо спокойнее своего визави Даниила Исаева – винить голкипера «Ак Барса» в пропущенных шайбах язык особо не повернётся, а вот страж ворот «Локомотива», попавший в тройку претендентов на звание лучшего среди коллег по амплуа в прошедшем сезоне, вообще не излучал уверенности.

В большом количестве случаев Исаев давал соперникам отличные шансы добить шайбу, отбивая её прямо перед собой и не фиксируя в не самых сложных для того ситуациях. И если в первой игре замаскировать эту проблему помогла оборона железнодорожников, которая наглухо закрыла свой пятак, то спустя пару дней, когда казанцы нарастили темп, уязвимости Даниила стали куда более заметными.

Тем убедительнее был его ответ в третьем матче. Не сказать, конечно, что «Ак Барс» создал большую нагрузку для Исаева, но со своей работой первый номер ярославцев справился практически идеально. Впервые в этой серии он выглядел как вратарь команды, которая всерьёз претендует на защиту чемпионского титула – если Даниил сохранит такую форму (наверное, в первую очередь это касается психологии), то казанцам и дальше придётся очень непросто.

Им сразу пришлось тяжело в первой встрече на своей площадке, что стало достаточно большой неожиданностью. Команда Анвара Гатиятулина мощно начинала в гостях, и казалось, что при своих болельщиках, которые три года не видели финальных баталий, она с ещё большим рвением будет прессинговать соперника. Вместо этого – полный провал в первом периоде, который во многом и предопределил итоговый результат.

«Локомотив» ненадолго отпустил вожжи после гола Митчелла Миллера, который чуть ли не собственноручно принёс «Ак Барсу» первую и пока единственную победу в этой серии, но Никита Черепанов помог свести на нет тот импульс, который получили хозяева. И пусть затем у казанцев были продолжительные смены в зоне атаки, реальной опасности они так и не создали, позволив гостям уйти на второй перерыв с комфортным преимуществом.

Боб Хартли и его штаб провели отличную работу над ошибками – ярославцы были быстрее и агрессивнее соперника, выигрывали единоборства и уверенно оборонялись, в том числе и активно. «Ак Барс» в этом матче будто бы забыл, как бросать – в действиях игроков в завершающей фазе было слишком много суеты. Степан Фальковский, который дважды за одну смену свёл на нет все старания своей команды по контролю шайбы в чужой зоне, не даст соврать.

И в целом у клуба из Татарстана пока что очень многое зависит от защитников. Это работает в обе стороны – шесть из семи шайб «Ак Барса» в этом финале забросили игроки обороны (кроме пяти голов Миллера, был один точный бросок Ильи Карпухина), но и бо́льшая часть ошибок, приведших к зажиганию красного света за воротами Билялова, была допущена ими же.

Во время вчерашнего общения с прессой хоккеисты казанцев выглядели весьма уверенно. Оно и понятно – хоронить их шансы на завоевания трофея пока очень рано. Однако в то же время вряд ли можно спорить с тем, что «Локомотив» забрал важную победу: во-первых, команда Хартли закрыла домашнее поражение.

А во-вторых, ярославцы поставили «Ак Барс» в очень щекотливую ситуацию – если завтрашние хозяева не найдут ответа на то, что им предложил соперник, у железнодорожников появятся все шансы вернуться домой при счёте 3-1 в серии. И тогда второй Кубок Гагарина подряд будет казаться для них практически неминуемым – в то, что Ярославль отпустит такую серию, верится с трудом.

А значит, «Ак Барсу» во что бы то ни стало нужно побеждать в воскресенье – иначе с мечтами о чемпионстве можно будет попрощаться.

