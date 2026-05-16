Без игроков НХЛ, но с верой в повторение чуда. Что ждать от сборной Латвии на ЧМ по хоккею

Уже сегодня, 16 мая, сборная Латвии скрестит клюшки с хозяйкой ЧМ по хоккею – 2026, сборной Швейцарии. Из интересного – немного обновлённый состав латвийцев и высокие ожидания от дебютантов турнира у прибалтийцев.

Ещё до начала ЧМ-2026 латвийцы неплохо провели подготовительные игры с Австрией, Финляндией, Данией, Словакией и Норвегией. Из восьми матчей они смогли выиграть шесть, тем самым посеяв надежду на то, что в этом году сборная Латвии сможет далеко продвинуться даже без тех хоккеистов, которые на протяжении 10 последних лет составляли её костяк.

Последний месяц в латвийских СМИ постоянно обсуждали, будет ли играть Каспарс Даугавиньш, а также представители НХЛ. В результате выяснилось, что средний возраст состава омолодился с 29 до 27 лет, и всё благодаря Альберту Шмитсу, а также особо интересному парню в сборной – Оливеру Мурниексу. Оливер неожиданно сыграл за сборную U18, а теперь ему предоставлен необыкновенный шанс представлять взрослую национальную команду.

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш дал довольно подробный комментарий о том, почему именно Мурниексу предоставили такую возможность: «Если жизнь даёт тебе шанс, тебе его обязательно нужно постараться использовать. Так вышло, что Роберт Букартс выпал из сборной из-за своей травмы, и я дам сыграть Оливеру вместо него. Пусть это будет одна игра, но мы увидим, как этим получится воспользоваться в его юном возрасте».

Оливерс Мурниекс стал звездой в своём дебютном в матче с Норвегией, когда забил победный гол, а на следующий день сделал и голевую передачу. У сборной Латвии молодые таланты и правда появляются редко, хочется видеть новые лица, и, кажется, Мурниекс – как раз тот самый интересный проспект, который сможет пощекотать соперникам нервы.

Витолиньш обмолвился, что в его карьере уже были сложные и важные игры и он предпочитает видеть потенциал у молодого игрока, нежели прятаться за спинами опытных, но уже возрастных товарищей из сборной: «Давайте не будем заставлять Оливера нервничать, попасть из юниорского сразу во взрослый хоккей — то ещё испытание, я буду обдумывать основные линии ближе к первой игре. Все парни в сборной поддерживают моё решение взять Мурниекса, и я думаю, что всё будет хорошо!»

Неделю назад тренер сборной Латвии всё ещё был в раздумьях — взять 20 или 19 нападающих, и единственное, что было понятно — в Швейцарию отправятся защитники в количестве семи человек. Из небольших рисков, которые назвал Витолиньш, были опасения, насколько быстро смогут сыграться новые связки хоккеистов, ведь в каждой команде есть определённая «дедовщина» и приоритеты, кто и сколько получит времени на льду. Конечно, у первого звена будет самый большой айстайм, именно от них станут ждать продуктивности. Также было озвучено, что от игроков боттома не станут требовать игры в атаку и рискованных действий, а наоборот – нужно ощущение спокойствия. В целом философия такая: раз состав моложе, то будем ставить на выносливость, но агрессивно, без нытья.

В состав команды включены семь дебютантов чемпионатов мира: нападающие Оскар Лапинскис, Кристапс Скрастиньш, Патрик Забусов, Сандис Вилманис и 17-летний Оливер Мурниекс, а также защитники Альберт Шмитс и Артур Анджанс. Для Шмитса это уже не самый яркий момент в карьере, ведь он сыграл на Олимпиаде в феврале.

Свой комментарий сразу по прилёте в Цюрих дал, наверное, самый эмоциональный игрок сборной Латвии Ральф Фрейбергс: «Здравствуй, Латвия! Спасибо большое нашим болельщикам за то, как они провожали нас в аэропорту, мы очень это ценим. Мы уже в восемь утра в режиме – будем тренироваться, готовиться к субботней игре. Мы ожидаем и осознаём, что это поздний матч, но готовы взять себя в руки, ведь мы неплохо провели свои проверочные встречи. Атмосфера в раздевалке шикарная, ощущение какого-то 2023-го года (на ЧМ-2023 сборная Латвии сенсационно выиграла бронзу. — Прим. «Чемпионата»), все, кто попал в состав, этого заслуживают. Самое важное, что нам как команде нужно понимать, что мы сыграем против хозяйки турнира с полными трибунами швейцарских болельщиков, у них в составе есть пятёрка игроков из НХЛ, и нам нужно будет взять себя в руки. У меня мандража нет, молодые более напряжены».

Обычно перед чемпионатом мира самые преданные болельщики очень переживают, что титулованные игроки из НХЛ не приезжают поддержать сборную, а в этот раз у латвийцев вообще 0 таких представителей. Не сыграют вратарь Элвис Мерзликин, его коллега по амплуа Артур Шилов, а также форварды Земгус Гиргенсонс и Теодор Блюгерс. Даже из АХЛ не смогли вызвать Данса Лочмелиса и Анри Равинскиса. На самом деле, если латвийцы смогут показать достойный хоккей таким составом, это может стать точкой отсчёта для нового поколения на международном уровне и даст надежду другим молодым пацанам, мечтающим выходить на лёд в форме национальной команды.

Не очень понятно упрямое нежелание дать выступить Миксу Индрашису в сборной Латвии. Возможно, это что-то личное между тренером и игроком, но дать сыграть в последний (?) раз за сборную Индрашису было бы неплохо. Здесь даже дело не в том, что он легендарен, как когда-то Александр Ниживий или те же Мартиньш Карсумс, Мартиньш Ципулис, Каспарс Даугавиньш. Дело в том, что у него сейчас ещё остался порох «бахнуть» в последний раз за сборную своей страны, зарядить молодых ребят.

Хитрые, в общем, дела в сборной Латвии, есть ожидание чего-то волнующего. Свой комментарий также дал легендарный игрок сборной Латвии, рижского «Динамо», а сейчас тренер команды «Мого» Гиртс Анкипанс: «Я видел проверочные игры и считаю, что у нашей сборной оптимальный состав. Это реально уровень ЧМ по хоккею, но есть момент, что играть будем не дома и напряжение даст своё. Если молодые ребята смогут почувствовать волну оптимизма, то точно попрут вперёд! Скажу так, вот Денис Смирнов вообще не играл в клубе так, как с Сандисом Вилманисом и Рудольфом Балцерсом. Это вообще другой хоккейный IQ, и я надеюсь на наших преданных болельщиков, что они поедут и поддержат своих ребят».

Из-за отсутствия Мерзликина и Шилова на чемпионате мира есть небольшая недосказанность, дадут ли кому-то играть в воротах, кроме Кристерса Гудлевскиса. Заменить его может либо Марек Митенс, либо Густав Григалс. Тренер вратарей Эдгарс Лусиньш затруднился дать чёткий ответ, дадут ли играть кому-то, кроме Кристерса, сказав, что сборная готова к любым сценариям.

Сборная Латвии начнёт чемпионат мира 16 мая матчем с хозяевами турнира — Швейцарией. На следующий день команда встретится с Германией, 19 мая сыграет с Австрией, а 21 мая — с Финляндией. 23 мая латвийцы проведут встречу с действующими чемпионами мира — США, 24 мая скрестят клюшки с Великобританией, а завершат групповой этап 26 мая игрой с Венгрией.