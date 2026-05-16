НХЛ наказала «Вегас» за неуважение к СМИ. А будет ли что-то «Локомотиву» от КХЛ?

На фоне напряжённой финальной серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом» пришла неожиданная новость из Северной Америки. Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода его команды в следующий раунд, однако НХЛ не оставила инцидент без внимания.

Санкции весьма суровые – помимо денежного штрафа для самого Джона, клуб лишается выбора во втором раунде драфта. В России к попыткам ограничить общение с прессой либо выполнять регламент формально мы уже привыкли. Но насколько в принципе верна тактика подобной медиазащиты и как часто журналисты становятся фактором в решающих встречах?

Казалось бы, только остыли эмоции после ярких пресс-конференций Андрея Разина, как уже вовсю тиражируется новая история о противостоянии с журналистами в этом плей-офф. «Локомотив» никогда не считался открытым к медиа клубом, и даже третий финал подряд не сильно поменял картину. Кажется, что в команде делают всё для того, чтобы возможность контакта игроков и тренерского штаба с медиа была минимальной, пресс-конференции в Ярославле сокращают по длительности, считают число человек, которые могут попасть в раздевалку клуба, закрывают от лишних глаз тренировки. И у такого подхода есть свои сторонники, которые ответят, что результат превыше всего. Ярославцы вновь дошли до главной серии сезона, у них отличные шансы на второй подряд Кубок Гагарина, а в решающей стадии мелочей не бывает, и если журналисты – это отвлекающий фактор, то не лучше ли его купировать?

Чёткий ответ дала НХЛ, на которую в своё время мы пытались ориентироваться и по лекалам которой и создавали КХЛ – коммерческую профессиональную независимую лигу. Отказ тренера «Вегаса» Джона Тортореллы приходить на пресс-конференцию, а клуба – допустить представителей медиа в раздевалку команды привёл к серьёзным последствиям. Тортореллу оштрафовали на $ 100 тыс., «рыцарей» лишили выбора во втором раунде драфта-2026. Североамериканская лига понимает, что плей-офф – это время наибольшей концентрации внимания к хоккею, и если клубы не готовы добровольно работать на общую популяризацию игры, а следовательно, и на более высокую доходность, то придётся объяснять им правила спортивного бизнеса на языке санкций. А ведь Джон не на ровном месте вышел с демаршем, поскольку давление на команды в розыгрыше Кубка Стэнли от СМИ несравнимо выше, чем в России.

В Северной Америке не так много крупных спортивных изданий, зато куда популярнее локальные городские медиа. Это касается не только печатных и электронных СМИ, но даже и телекомпаний. Рядовому фанату «Вашингтона» намного привычнее и комфортнее включить трансляцию на Monumental Sports Network и послушать Джо Бенинати, который посвятил всю жизнь освещению игр «столичных». После матча он откроет The Washington Post, где будет даже специальная вкладка Capitals, и узнает все детали о важной победе любимого клуба. Разумеется, у авторов этих изданий очевидные симпатии к клубу, что выражается и в их работе. Феномен пресс-конференций, особенно во время плей-офф, достоин отдельного изучения в рамках научной работы, поскольку «гостевая» и «домашняя» пресса встречают команды совсем иначе. Тонкие попытки залезть сопернику под кожу острыми вопросами – такая же часть игры, как и непосредственно хоккей.

Бывают и более грубые приёмы, такие как откровенные провокации и сомнительные новости в таблоидах, направленные на дестабилизацию команды из другого города. Яркий пример – СМИ Питтсбурга легко подхватили очевидно фейковую новость о якобы разгоревшемся конфликте между Матвеем Мичковым и главным тренером «Филадельфии» Риком Токкетом. Якобы в порыве эмоций Мичкова даже отправили добираться с выездного матча своим ходом. Разумеется, подобные публикации имеют ровно одну цель – подорвать атмосферу внутри коллектива, и в каком-то смысле ход даже сработал, «пингвины» максимально приблизились к «лётчикам», хотя ход серии был катастрофическим. Ярче всего действуют канадские СМИ. В стране кленового листа хоккей – это больше чем игра, поэтому в ход идут уже любые истории. Подробности из личной жизни, воспоминания друзей, знакомых и соседей – всё, что хоть как-то может выбить лидера команды соперника из равновесия, считается допустимым и приемлемым.

В своё время о феномене канадской прессы в своих мемуарах писал Гарри Синден, главный тренер сборной Канады в легендарной суперсерии с СССР 1972 года. Тренерам сборной СССР Всеволоду Боброву и Борису Кулагину неоднократно приходилось сталкиваться с попытками вывести их из себя. А дальше уже, наоборот, в Москве, корреспонденты «Известий» всеми силами пытались сбить уверенность в себе и своей команде у Синдена. Случалось, правда, что канадские медиа «били по своим», что вызывало у Синдена явное недовольство. Он был уверен: идёт война, хоть и на спортивной площадке, поэтому журналисты должны быть с ним заодно. Подобная практика есть и в других видах спорта, например, вы наверняка слышали о постоянных медиавойнах между Marca и Mundo Deportivo, что добавляет испанскому «эль классико» ещё большую глубину.

Отдельная история – СМИ в Англии и Германии, британские таблоиды Thu Sun и Daily Mail, сбивали с толку не одного тренера с, казалось бы, выдающейся ментальной стойкостью. В России активистская спортивная журналистика стала развиваться совсем недавно, из самых громких историй можно вспомнить с ходу разве что скандал вокруг Егора Сурина. По ходу прошлогоднего финала челябинские журналисты активно тиражировали криминальное прошлое отца Егора, задавливая молодого игрока неприятными вопросами о семье. Часто региональные СМИ и вовсе даже попадают в опалу к местным клубам, как случалось, например, и в Казани, когда «Ак Барс» был недоволен редакционной политикой татарстанских газет. Зинэтула Билялетдинов учил, как надо поддерживать родную команду, примерно как Роман Ротенберг недоумевал, почему в Санкт-Петербурге пресса якобы работает против СКА. Но ни «Ак Барс», ни армейцы при этом закрываться не стремились.

Наоборот, чтобы переманить симпатии на свою сторону, клубы выбирали стратегию максимальной открытости и доверия. Например, организовывая пресс-туры для журналистов, тем самым позволяя собрать больше информации о команде и узнать её изнутри. Обвинять журналистов, которые работают с конкретным клубом, в тенденциозности глупо, поскольку эмоции привязанности – естественная человеческая реакция, если речь идёт о практически ежедневном взаимодействии с одними и теми же людьми. Нужно иметь околонулевой эмоциональный интеллект, чтобы вообще не испытывать тёплых чувств к команде, матчи которой стали для тебя ежедневной рутиной, пусть и по рабочим обстоятельствам. Отражается ли это на итоговых материалах? Наверняка, но вместе с тем многие сознательно ищут такую эмоционально окрашенную оценку. Например, недавно Okko в качестве эксперимента выдавал сразу три комментаторские дорожки на встречах полуфиналов Лиги чемпионов. Стандартный комментарий, голос за «Баварию», голос за «ПСЖ» – всё на ваш вкус.

Спорт – это в принципе про эмоции и ощущения момента, и высокопарные разговоры о необходимости журналиста быть «над схваткой» чаще всего сводятся к банальному серому описанию происходящего, и ценность таких материалов вызывает большие вопросы. Разумеется, должны быть какие-то грани разумного, однако прямо сейчас ни в одном медиа не встречались явные провокации в адрес «Локомотива». Разговоры о том, что в Ярославле мало делают для атмосферы финала Кубка Гагарина? Это субъективная оценка, но она имеет право на жизнь. Инсайды о том, что Александр Радулов созванивался с Игорем Никитиным перед финалом? Даже если и так, то это не преступление – Игорь Валерьевич открыто поддерживает свой бывший клуб в этой серии. Разговоры о возможном назначении Ильи Воробьёва на пост главного тренера на следующий сезон? Воробьёв был на арене, гуляет по городу – его мог встретить любой прохожий.

Так что у «Локомотива» не было весомых причин видеть в журналистах врагов и закрываться, кроме как явно устаревшие представления о роли СМИ и спорта. Вопрос только, оставит ли КХЛ действия клуба без внимания либо же доходчиво объяснит, что нужно если не поддерживать тренд на интерес россиян к хоккею и лиге, то как минимум ему не мешать. Борьба за Кубок идёт не только на площадке, но медиавойны – неотъемлемая часть плей-офф, вопрос в том, как клубы на них реагируют.

