Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 16 мая 2026 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Канада поиздевалась над Италией, сенсационное поражение Чехии. Итоги дня на ЧМ-2026
Егор Торишный
Итоги дня на ЧМ-2026 по хоккею (16 мая)
Комментарии
Финны обыграли венгров и ждут усиления в лице Гранлунда, Швейцария справилась с Латвией.

16 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги шести прошедших в нём встреч.

Австрия стартовала с победы

ЧМ-2026 . Группа A
16 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Великобритания
Окончен
2 : 5
Австрия
0:1 Нисснер (Цвергер, Вольф) – 02:50     0:2 Шнайдер (Нисснер) – 06:00     0:3 Хубер (Никль) – 09:47     1:3 Клементс (Перлини, Hazeldine) – 15:33     2:3 Кирк (Нилсон, Халберт) – 16:10     2:4 Шнайдер (Цвергер, Никль) – 26:43     2:5 Wallner (Вольф, Kolarik) – 33:27    

В Цюрихе на «Свисс Лайф-Арене» прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Великобритании и Австрии. Победу в игре одержали австрийские хоккеисты со счётом 5:2.

Австрийцы забили три гола за первые 10 минут усилиями Беньямина Нисснера, Петера Шнайдера и Пауля Хубера, но британцы до перерыва смогли сократить отставание до минимума – отличились Дэвид Клементс и Лиам Кирк. Во втором периоде Австрия вернула себе преимущество в три шайбы и уже не упустила его.

Норвежцы дали бой словакам

ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Норвегия
1:0 Поспишил (Поспишил, Княжко) – 08:15     1:1 Koblar (Бакке Ольсен) – 39:47     2:1 Гривик (Лишка, Росандич) – 48:07    

Во Фрибурге на «Би-Си-Эф-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словакии и Норвегии. Победу в игре одержали словаки со счётом 2:1.

В составе сборной Словакии отличились Кристиан Поспишил и Марек Гривик, за норвежцев единственную шайбу забросил Тинус Люк Коблар.

Финляндия идёт без поражений

ЧМ-2026 . Группа A
16 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 4
Финляндия
0:1 Хейнола (Вааканайнен, Пульюярви) – 20:46     0:2 Пульюярви (Барков, Маннинен) – 23:15     1:2 Шебёк (Хорват, Тербоч) – 27:01     1:3 Куокканен (Рятю, Йокихарью) – 36:03     1:4 Пульюярви (Барков, Хейнола) – 42:36 (pp)    

В Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:1. Это их вторая победа в двух матчах турнира.

На 21-й минуте защитник сборной Финляндии Вилле Хейнола забил первый гол. На 24-й минуте форвард Ессе Пульюярви удвоил преимущество финнов. На 28-й минуте нападающий Балаж Шебёк сократил отставание команды Венгрии. На 37-й минуте форвард Янне Куокканен забросил третью шайбу финской сборной. На 43-й минуте Пульюярви увеличил преимущество Финляндии, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:1.

Отметим, что финны лишились нападающего Теуво Терявяйнена – он получил травму в предыдущем матче с Германией и пропустит остаток турнира. В то же время, команда через несколько дней пополнится Микаэлем Гранлундом – его «Анахайм» вылетел из Кубка Стэнли, и нападающий прилетит в Цюрих 20 мая.

Три очка Селебрини помогли Канаде разгромить Италию

ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Италия
Окончен
0 : 6
Канада
0:1 Холлоуэй (Таварес, О'Райлли) – 09:21     0:2 Минтен (Браун, Матейчук) – 10:08     0:3 Селебрини (Мартон, Нурс) – 16:56     0:4 Селебрини (Козенс, Кросби) – 22:09     0:5 Бушар (Селебрини, Виларди) – 38:14 (pp)     0:6 О'Райлли (Таварес, Холлоуэй) – 38:39    

Во Фрибурге завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Канады. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 6:0.

На 10-й минуте нападающий сборной Канады Дилан Холлоуэй забил первый гол. На 11-й минуте форвард Фрейзер Минтен удвоил преимущество канадцев. На 17-й минуте нападающий Маклин Селебрини забросил третью шайбу канадской команды, а на 23-й минуте он оформил дубль. На 39-й минуте защитник Эван Бушар забил пятый гол в ворота Италии. Спустя 25 секунд форвард сборной Канады Райан О'Райлли довёл счёт до разгромного — 6:0.

Чехия впервые проиграла Словении на ЧМ

ЧМ-2026 . Группа B
16 мая 2026, суббота. 21:20 МСК
Словения
Окончен
3 : 2
ОТ
Чехия
1:0 Тёрёк (Дрозг, Саболич) – 09:49 (pp)     1:1 Каут (Меловски) – 24:44     1:2 Седлак (Кемпны, Мандат) – 37:14     2:2 Куралт (Голичич, Тичар) – 48:28     3:2 Махковец (Тичар) – 61:14    

Во Фрибурге (Швейцария) на стадионе «БСФ-Арена» завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Чехии. Победу в овертайме одержали словенские хоккеисты со счётом 3:2.

На 10-й минуте нападающий сборной Словении Матиц Тёрёк забил первый гол. На 25-й минуте форвард команды Чехии Мартин Каут сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Лукаш Седлак вывел чехов вперёд. На 49-й минуте словенский форвард Анже Куралт сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий сборной Словении Марцель Махковец.

Таким образом, Чехия впервые в истории потерпела поражение от Словении на ЧМ. Это была шестая встреча команд в рамках мировых первенств.

Дубль Балцерса не спас Латвию от поражения от Швейцарии

ЧМ-2026 . Группа A
16 мая 2026, суббота. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 2
Латвия
1:0 Майер (Хишир, Рошетт) – 30:10     1:1 Балцерс (Смирнов, Вилманис) – 31:45     2:1 Риа (Андригетто, Мальгин) – 37:18 (pp)     3:1 Кукан (Марти, Майер) – 40:59     4:1 Риа (Кнак, Кукан) – 52:13     4:2 Балцерс (Вилманис, Смирнов) – 59:46 (pp)    

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 4:2.

На 31-й минуте нападающий сборной Швейцарии Тимо Майер забил первый гол. На 32-й минуте форвард команды Латвии Рудольф Балцерс сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Дамьен Риа вывел швейцарцев вперёд. На 41-й минуте защитник Дин Кукан забросил третью шайбу швейцарской команды. На 53-й минуте Риа укрепил преимущество Швейцарии, оформив дубль. На последней минуте Балцерс оформил дубль и сократил отставание латвийской сборной, установив окончательный счёт — 2:4.

Без игроков НХЛ, но с верой в повторение чуда. Что ждать от сборной Латвии на ЧМ по хоккею
Турнирная таблица ЧМ-2026 по хоккею

Матчи 17 мая

ЧМ-2026 . Группа B
17 мая 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Италия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Великобритания
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа B
17 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Дания
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Австрия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа B
17 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Норвегия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Германия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
