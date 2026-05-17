Канада поиздевалась над Италией, сенсационное поражение Чехии. Итоги дня на ЧМ-2026

Финны обыграли венгров и ждут усиления в лице Гранлунда, Швейцария справилась с Латвией.

16 мая состоялся второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги шести прошедших в нём встреч.

Австрия стартовала с победы

В Цюрихе на «Свисс Лайф-Арене» прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Великобритании и Австрии. Победу в игре одержали австрийские хоккеисты со счётом 5:2.

Австрийцы забили три гола за первые 10 минут усилиями Беньямина Нисснера, Петера Шнайдера и Пауля Хубера, но британцы до перерыва смогли сократить отставание до минимума – отличились Дэвид Клементс и Лиам Кирк. Во втором периоде Австрия вернула себе преимущество в три шайбы и уже не упустила его.

Норвежцы дали бой словакам

Во Фрибурге на «Би-Си-Эф-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словакии и Норвегии. Победу в игре одержали словаки со счётом 2:1.

В составе сборной Словакии отличились Кристиан Поспишил и Марек Гривик, за норвежцев единственную шайбу забросил Тинус Люк Коблар.

Финляндия идёт без поражений

В Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:1. Это их вторая победа в двух матчах турнира.

На 21-й минуте защитник сборной Финляндии Вилле Хейнола забил первый гол. На 24-й минуте форвард Ессе Пульюярви удвоил преимущество финнов. На 28-й минуте нападающий Балаж Шебёк сократил отставание команды Венгрии. На 37-й минуте форвард Янне Куокканен забросил третью шайбу финской сборной. На 43-й минуте Пульюярви увеличил преимущество Финляндии, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:1.

Отметим, что финны лишились нападающего Теуво Терявяйнена – он получил травму в предыдущем матче с Германией и пропустит остаток турнира. В то же время, команда через несколько дней пополнится Микаэлем Гранлундом – его «Анахайм» вылетел из Кубка Стэнли, и нападающий прилетит в Цюрих 20 мая.

Три очка Селебрини помогли Канаде разгромить Италию

Во Фрибурге завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Канады. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 6:0.

На 10-й минуте нападающий сборной Канады Дилан Холлоуэй забил первый гол. На 11-й минуте форвард Фрейзер Минтен удвоил преимущество канадцев. На 17-й минуте нападающий Маклин Селебрини забросил третью шайбу канадской команды, а на 23-й минуте он оформил дубль. На 39-й минуте защитник Эван Бушар забил пятый гол в ворота Италии. Спустя 25 секунд форвард сборной Канады Райан О'Райлли довёл счёт до разгромного — 6:0.

Чехия впервые проиграла Словении на ЧМ

Во Фрибурге (Швейцария) на стадионе «БСФ-Арена» завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Чехии. Победу в овертайме одержали словенские хоккеисты со счётом 3:2.

На 10-й минуте нападающий сборной Словении Матиц Тёрёк забил первый гол. На 25-й минуте форвард команды Чехии Мартин Каут сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Лукаш Седлак вывел чехов вперёд. На 49-й минуте словенский форвард Анже Куралт сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий сборной Словении Марцель Махковец.

Таким образом, Чехия впервые в истории потерпела поражение от Словении на ЧМ. Это была шестая встреча команд в рамках мировых первенств.

Дубль Балцерса не спас Латвию от поражения от Швейцарии

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 4:2.

На 31-й минуте нападающий сборной Швейцарии Тимо Майер забил первый гол. На 32-й минуте форвард команды Латвии Рудольф Балцерс сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Дамьен Риа вывел швейцарцев вперёд. На 41-й минуте защитник Дин Кукан забросил третью шайбу швейцарской команды. На 53-й минуте Риа укрепил преимущество Швейцарии, оформив дубль. На последней минуте Балцерс оформил дубль и сократил отставание латвийской сборной, установив окончательный счёт — 2:4.

Матчи 17 мая