«Баффало» выжил! Закамбэчил после кошмарного начала и забил восемь голов

Пока «Каролина» спокойно отдыхает и ждёт следующего соперника, «Монреаль» и «Баффало» выжимают друг из друга все соки – до последней капли. Во встрече под номером пять «Сэйбрз» смогли забрать первый период и даже уязвить Добеша, который пока вчистую выигрывает дуэль у Лайона и Луукконена, однако провалили второй отрезок и оказались на грани вылета.

Свистопляска на последнем рубеже «клинков», которая уже выглядит как игра в напёрстки от тренерского штаба «Сэйбрз», никак не может успокоить ситуацию – оба голкипера пропускают неприлично много.

Что могло случиться в шестой игре? Правильно – замена вратаря «Баффало»! Несмотря на уверенное начало и красивейшую шайбу Далина, гости умудрились вновь напридумывать проблем у своих ворот, пропустив три раза после трёх (!) бросков в створ. Если мощный выстрел Ивана Демидова отразить было крайне тяжело, то к шайбе Эванса и, в особенности, Джекая вопросы есть.

После третьего гола Алекс Лайон покинул ворота, уступил место Луукконену, и дела у «Баффало» с мёртвой точки сдвинулись. Хотя вариантов иных и не было – сегодняшнее поражение отправляло бы «клинков» в отпуск.

Ещё до перерыва гости смогли сделать важный шаг – отыграть одну шайбу и ударить по самоуверенности «Монреаля», которая начала просачиваться после трёх лёгких голов.

Во втором отрезке это хозяев и сгубило – в первые минут семь «клинки» не выпускали соперника из зоны и смогли сравнять счёт. Затем удаление за нарушение численного состава немного остудило «Баффало» и пробудило «Монреаль».

Но в этой серии почти отсутствует логика, поэтому «Сэйбрз» оформили ещё две шайбы в момент, когда «Хабс» уже пришли в себя: Куинн вывел вперёд команду, а молодой финский форвард Хелениус удвоил преимущество.

В третьем периоде гости успокоили ситуацию, а затем прибили еле видневшуюся интригу на корню, организовав ещё три шайбы – 8:3 на табло «Белл-центра» в пользу «Баффало».

«Сэйбрз» выжили! Смогли выжить после кошмарного начала с тремя пропущенными шайбами с трёх бросков, а затем сделали породистый и уверенный камбэк. Седьмой игре быть!