Монреаль — Баффало — 3:8 — видео, голы, обзор шестого матча второго раунда Кубка Стэнли — 2026, плей-офф НХЛ

«Баффало» выжил! Закамбэчил после кошмарного начала и забил восемь голов
Максим Макаров
«Баффало Сэйбрз»
Седьмой игре быть!

Пока «Каролина» спокойно отдыхает и ждёт следующего соперника, «Монреаль» и «Баффало» выжимают друг из друга все соки – до последней капли. Во встрече под номером пять «Сэйбрз» смогли забрать первый период и даже уязвить Добеша, который пока вчистую выигрывает дуэль у Лайона и Луукконена, однако провалили второй отрезок и оказались на грани вылета.

Свистопляска на последнем рубеже «клинков», которая уже выглядит как игра в напёрстки от тренерского штаба «Сэйбрз», никак не может успокоить ситуацию – оба голкипера пропускают неприлично много.

Что могло случиться в шестой игре? Правильно – замена вратаря «Баффало»! Несмотря на уверенное начало и красивейшую шайбу Далина, гости умудрились вновь напридумывать проблем у своих ворот, пропустив три раза после трёх (!) бросков в створ. Если мощный выстрел Ивана Демидова отразить было крайне тяжело, то к шайбе Эванса и, в особенности, Джекая вопросы есть.

После третьего гола Алекс Лайон покинул ворота, уступил место Луукконену, и дела у «Баффало» с мёртвой точки сдвинулись. Хотя вариантов иных и не было – сегодняшнее поражение отправляло бы «клинков» в отпуск.

Ещё до перерыва гости смогли сделать важный шаг – отыграть одну шайбу и ударить по самоуверенности «Монреаля», которая начала просачиваться после трёх лёгких голов.

Во втором отрезке это хозяев и сгубило – в первые минут семь «клинки» не выпускали соперника из зоны и смогли сравнять счёт. Затем удаление за нарушение численного состава немного остудило «Баффало» и пробудило «Монреаль».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 8
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Далин (Самуэльссон, Бенсон) – 00:32     1:1 Джекай (Эванс) – 01:40     2:1 Демидов (Хатсон, Кофилд) – 08:12 (pp)     3:1 Эванс (Мэтисон) – 10:14 (sh)     3:2 Цукер (Норрис, Куинн) – 13:56 (pp)     3:3 Бенсон (Томпсон, Байрэм) – 21:00     3:4 Куинн (Далин, Томпсон) – 30:54 (pp)     3:5 Хелениус (Цукер, Далин) – 32:59     3:6 Куинн (Томпсон, Далин) – 49:58 (pp)     3:7 Томпсон – 54:12     3:8 Метса (Маклауд, Далин) – 57:49 (pp)    

Но в этой серии почти отсутствует логика, поэтому «Сэйбрз» оформили ещё две шайбы в момент, когда «Хабс» уже пришли в себя: Куинн вывел вперёд команду, а молодой финский форвард Хелениус удвоил преимущество.

В третьем периоде гости успокоили ситуацию, а затем прибили еле видневшуюся интригу на корню, организовав ещё три шайбы – 8:3 на табло «Белл-центра» в пользу «Баффало».

«Сэйбрз» выжили! Смогли выжить после кошмарного начала с тремя пропущенными шайбами с трёх бросков, а затем сделали породистый и уверенный камбэк. Седьмой игре быть!

