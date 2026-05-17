Гатиятулин всё делает правильно. Но для успеха в финале «Ак Барсу» нужны смелые шаги

Финальная серия Кубка Гагарина проходит максимально неровно. Первые три матча развивались по схожему сценарию – ближе к середине игры одна из команд получает большое преимущество по счёту, а у второй нет сил, чтобы сделать мощный ответный ход.

Но вместе с тем в пятницу случился и важный качественный перелом – «Локомотив» Боба Хартли грамотно подстроился под команду Анвара Гатиятулина, в то время как казанцы пока что не нашли, чем ответить. В итоге ход финала на перепутье – либо «Ак Барс» срочно меняется и возвращает интригу, либо уже во вторник Ярославль вновь празднует чемпионство.

За счёт чего штаб Гатиятулина может перестроить свою игру и где казанцам надо прибавить для того, чтобы вернуться в серию?

«Ак Барс» – главное открытие этого плей-офф со знаком «плюс». Команда, в которую перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина никто всерьёз не верил, уже играет в финале, поэтому, как бы всё ни закончилось для клуба из Татарстана, штаб Анвара Гатиятулина достоин только самой положительной оценки. Тем не менее аппетит приходит во время еды, и довольствоваться малым в Казани не намерены. Другое дело, что едва ли не впервые по ходу всего плей-офф перед «Ак Барсом» стоит необходимость перестраиваться по ходу серии. Ранее всё складывалось строго по казанскому сценарию, что тут говорить, если за всю серию с минским «Динамо» клуб из столицы Беларуси в счёте вёл меньше минуты. У «Трактора» были проблемы с физическими резервами, а «Металлург», обладая неплохой глубиной состава, сломался ментально и не смог остановить кураж Дмитрия Яшкина с партнёрами.

«Локомотив» закалился в невероятной серии с «Авангардом» и ломаться после хоть и чувствительного, но единичного удара во второй встрече был не намерен. Третий матч в этом плане показателен, запала «Ак Барса» в домашней игре хватило лишь на несколько стартовых минут, после чего (хоть и не без помощи удалений соперника) инициативу перехватили ярославцы. Именно по качеству игры третий матч финала – худший за весь плей-офф от команды Гатиятулина. Даже в первой игре они смотрелись куда солиднее, ведь там был отличный первый период, победа в третьем, и само поражение выглядело, скорее, как результат случайностей и неудачного отрезка на старте второго периода. В пятницу всё было совсем не так. Хартли действительно переиграл Анвара Рафаиловича, и единственное, в чём штаб опытного канадца пока бессилен, так это в попытках остановить Митчелла Миллера.

Хартли прямо сказал – учитывая исключительное индивидуальное мастерство американца, полностью выключить его и невозможно. Тем не менее против Митчелла стали работать плотнее, что сказалось на его эффективности и отчасти привело к той самой потере, после которой случился гол Рихарда Паника, как выяснилось впоследствии, победный. Но куда важнее обратить внимание на факт, что пока «Ак Барс» в этом финале практически в одиночку тащит защитник. Пять шайб из семи на счету игрока обороны, а если учитывать, что ещё и шестой гол – у другого защитника, Ильи Карпухина, напрашивается логичный вопрос – а где нападающие? Они за 120 минут игрового времени соорудили на всех только одну шайбу, когда Нэйтан Тодд реализовал большинство во второй игре в Ярославле. Не сказать, что игроки атаки действуют плохо, но реализация – катастрофическая.

В первую очередь это видно по Артёму Галимову. Для всех, кто видел матчи от и до, Галимов – один из лучших в составе казанцев. Постоянно в движении, создаёт и обостряет, он мог забивать уже три-четыре гола в этом финале, ещё столько же он создал для партнёров. Неплохо выглядит и Александр Барабанов. Но команде нужны голы, поэтому идея с рокировкой центральных нападающих вполне может сработать. Кирилл Семёнов – более тонкий игрок, нежели Илья Сафонов, делающий ставку на габариты, возможно, в плотном хоккее с «Локомотивом» его креатив поможет раскрыться тем же Барабанову и Галимову. А главное, Сафонов, в свою очередь, освежит второе звено. Особенно Александра Хмелевски, который в принципе проводит невзрачный плей-офф, но именно сейчас смотрится совсем уж печально и в равных составах практически незаметен.

Много силовой активности от третьего звена, но от того же Дмитрия Яшкина хочется видеть и больше продуктивности в атаке. Если рассуждать о включении в состав свежих сил, то один из рабочих вариантов — поменять Михаила Фисенко на Дениса Комкова. В отличие от Владимира Алистрова, который за месяцы в запасе едва ли не забыл, как вообще играть в хоккей, Комков был при деле и выступал за «Нефтяник». Денис в огне, за два матча небольшой командировки в полуфинале ВХЛ он набрал 4 (3+1) очка и на этом импульсе может разбудить и Григория Денисенко, у которого очень много энергии и желания показать себя своему бывшему клубу, однако пока мало продуктивности. Стоит подумать даже над изменениями в четвёртой тройке, куда и по ходу плей-офф встраивали Артура Бровкина и Радэля Замалтдинова, выступающего обычно в роли 13-го нападающего.

Никто не говорит, что Никита Дыняк с Дмитрием Кателевским и Алексеем Пустозёровым играют плохо, но для того, чтобы переламывать неудачный ход серии, нужны смелые решения. Смелые, но не радикальные. К примеру, сомнительной кажется идея выпускать Альберта Яруллина, который не играл в серии с «Трактором». К Степану Фальковскому по финалу огромные вопросы, однако будет ли лучше выглядеть хоть и опытный, но перенёсший тяжёлую травму и потерявший тонус Яруллин? Такой ход станет больше смотреться как жест отчаяния. А вот если у штаба Гатиятулина оставались мысли включить в игру Максима Арефьева, то сегодня, вероятно, последний шанс. Пока что право на ошибку у Казани есть, но уже во вторник его может не быть. Арефьев доказал встречей с минским «Динамо», что может вытаскивать матчи в одиночку, но главное – давать важную передышку Тимуру Билялову.

Вратарь казанцев не допускал серьёзных оплошностей в проигранных встречах, однако начал проседать под нагрузкой. Если учитывать, что серия будет долгой (если «Ак Барс» планирует в ней побеждать), а Билялов ещё и подвержен травмам, ход с рокировкой вратаря важен ещё и стратегически. Ждём и новых решений от Константина Шафранова. Большинство не сказать, чтобы не работает совсем, но стало читаемым и слишком зависит от того же Миллера. Стоит как пересмотреть состав спецбригад, поиграв с сочетаниями хоккеистов, так и немного поменять рисунок самой игры. Больше игры через пас, больше движения, когда за пятиминутный отрезок в неравных составах можно вспомнить разве что один момент у Тодда – это явно тревожный звоночек. Не хватает и игры под воротами, при том что вратарь «Локомотива» Даниил Исаев явно даёт шансы на повторные атаки.

Ещё один важный момент – в центральной зоне «Ак Барс» пока что создаёт недостаточно давления, из-за чего игроки «Локомотива» беспрепятственно набирают скорость при входе в зону казанцев. Необходимо активнее встречать ярославцев уже на чужой синей линии, не давая им пространство и воздух для комфортного раската. Именно за счёт такого давления во многом Гатиятулин и добился успеха в сериях с Минском и Магнитогорском, серийно забрасывая с быстрых контратак. Сейчас же куда более мобильным смотрится соперник. Из банального – не допускать лишних удалений и постараться забить первыми. Ставка на быстрый гол может звучать рискованно, но отсиживаться против этого «Локомотива» — решение ещё более глупое, тем более что по счёту Хартли играть умеет. В первые пять минут мы должны увидеть тех самых «татар из клетки», что были в матчах с «Металлургом», и тогда серия как минимум вернётся в Казань.