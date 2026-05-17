Расписание спортивных матчей 18 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Арсенал» в шаге от золота АПЛ, ЧМ по хоккею и плей-офф НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 18 мая 2026 года
За чем следить 18 мая: финалы Кубков Петрова и Харламова, «Интер Майами» Месси в МЛС и «Локомотив-Кубань» — ЦСКА в плей-офф Единой лиги!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 18 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: «Интер Майами» — «Портленд Тимберс», МЛС

Интрига: «Интер Майами» продолжит подъём по таблице?

«Интер Майами» занимает шестое место в общей таблице МЛС, всего на четыре очка отставая от первого места. В Восточной конференции клуб из Флориды вовсе идёт третьим. Дела у действующего чемпиона складываются хорошо. Но, конечно, команда с Лео Месси и Луисом Суаресом планирует занять итоговое первое место в регулярном сезоне. И ещё одна ступень к восхождению — потенциальная домашняя победа над «Портленд Тимберс».

Месси и Сон в огне, Миранчук хорош и уже капитан. Ещё один топ устроил бунт — пропустит ЧМ
🏀 3:00: «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, седьмой матч

Интрига: кто составит пару «Никс»?

«Кливленд» вёл в серии со счётом 3-2 и мог закрыть все вопросы о выходе в финал Востока в домашнем шестом матче. Однако «Детройт» собрался и перевёл противостояние в седьмую решающую встречу. Кто будет бороться с «Нью-Йорком» за право играть в самой главной серии в НБА?

Кто возьмёт MVP НБА в 2026-м? Главное — перед вручением награды
🏆🏒 17:00: «Югра» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, второй матч

Интрига: «Химик» сравняет счёт в серии?

В первом матче «Югра» сумела одержать победу. Ханты-мансийцы уступали по ходу встречи, но, получив пятиминутное большинство, быстро сумели забросить две шайбы. В третьем периоде хозяева чётко сыграли по заданию и не пропустили. Как будет обстоять дело с реализацией численного преимущества во второй игре серии?

«От атакующего стиля уходить не буду». Итоги сезона «Нефтехимика» с юбиляром Гришиным
🏒 17:20: Финляндия — США, ЧМ-2026, групповой этап

ЧМ-2026 — хоккей Подробнее
Интрига: финны обыграют действующего чемпиона?

Американцы в прошлом году стали чемпионами, но в этом году состав у них не такой сильный. Не сказаться на результатах это не могло – в первом матче «звёздно-полосатые» уступили Швейцарии, а во второй игре испытали проблемы с Великобританией. К встрече с принципиальным соперником чемпион подойдёт в другом состоянии?

Форвард сборной Финляндии Терявяйнен пропустит остаток ЧМ-2026 из-за травмы

🏆🏒 19:00: МХК «Спартак» — «Локо», плей-офф МХЛ, финал, третий матч

Кубок Харламова Подробнее
Интрига: «Спартаку» поможет домашняя площадка?

Первые два матча финальной серии получились очень плотными – в первом победу одержали ярославцы, во втором верх взяли москвичи. При этом обе игры получились не особо результативными – в первой было заброшено пять шайб, во второй даже столько команды не смогли забить на двоих. В третьей встрече что-то изменится?

Главный тренер МХК «Спартак» Барков оценил победу над «Локо» во втором матче серии

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, плей-офф Единой лиги, 1/2 финала, третий матч

Интрига: краснодарцы удивят дома?

В Москве «Локомотиву-Кубань» удалось забрать важнейший первый матч в серии, тем самым удивив ЦСКА. Правда, армейцы тут же сделали выводы и сравняли счёт. В Краснодаре подопечные Томовича ещё не побеждали москвичей в этом сезоне. Пора?

Это уже совсем другой ЦСКА. Армейцы сделали выводы и одолели «Локомотив-Кубань»
🏒 21:20: Швеция — Чехия, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: чехи оправились от чудовищного поражения?

На чемпионате мира вспыхнула неожиданная интрига – Словения, чудом оставшаяся в элитном дивизионе, в стартовой встрече смогла переиграть сборную Чехии. Подопечные Рулика испортили себе положение в группе, однако на выход в плей-офф это вряд ли повлияет. Или же Швеция такие проблемы принципиальному сопернику обеспечит?

Канада дожала шведов на старте ЧМ! Даже помощь Кросби не понадобилась
⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Бёрнли», АПЛ, 37-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: потенциально чемпионский матч для «Арсенала»!

«Арсенал» в случае победы над «Бёрнли» приблизится к золоту АПЛ на расстояние в три очка. А если на следующий день «Манчестер Сити» потеряет очки с «Борнмутом» в гостях, то команда Микеля Артеты благодаря успеху в 37-м туре может досрочно стать чемпионом. Конечно, лондонцы понимают это и выйдут уничтожать «Бёрнли». Один из важнейших матчей для «Арсенала» за последние 22 года!

После этой концовки «Арсенала» поседели все
