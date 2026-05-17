Шедевр Хмелевски прибил «Локомотив»! В финале Кубка Гагарина снова ничья

Перед четвёртым матчем финала Кубка Гагарина – 2026 «Локомотив» поставил «Ак Барс» в не самое удобное положение – казанцы здорово провели стартовый отрезок серии в Ярославле и смогли увезти оттуда одну победу, однако первая игра на своей площадке получилась для них провальной.

Железнодорожники впервые в этом противостоянии выдали мощный первый период, который и стал фундаментом к итоговой победе подопечных Боба Хартли – две шайбы за 20 минут оказались для хозяев неотыгрываемым отставанием.

Из-за этого перед «Ак Барсом» всерьёз замаячила угроза вернуться в Ярославль при счёте 1-3 в серии – «Локомотив» выглядел очень убедительно, и в случае отсутствия достойного ответа в четвёртой игре перспективы команды Анвара Гатиятулина были бы весьма туманными. Поэтому для неё было необходимо не ударить в грязь лицом перед собственными болельщиками ещё раз.

Что-либо менять в составе наставник казанцев при этом не стал – даже несмотря на то, что продуктивности от нападения «Ак Барса» в этом финале болельщики пока не дождались. Заявка «Локомотива» тоже осталась неизменной, но это вполне объяснимо на фоне успеха команды в третьем матче.

Развить его в первом периоде четвёртой встречи не получилось, пусть ярославцы и вновь владели чуть бо́льшим преимуществом, нежели их соперники. Хозяевам снова с огромным трудом давались броски по воротам Даниила Исаева – несколько раз они на протяжении длительного времени закреплялись в зоне атаки, но их владение шайбой было по большей части стерильным, поскольку оборона железнодорожников здорово перекрывала любые возможности создать реальную угрозу.

Не сказать, что «Локомотив» при этом действовал гораздо опаснее – команда Хартли чаще искала шансы в контратаках, хотя и позиционные атаки в её исполнении тоже были. В том числе и в большинстве – незадолго до первого перерыва Михаил Фисенко отправился в штрафной бокс за грубость. Правда, воспользоваться этим ярославцы так и не смогли.

После возвращения Фисенко на лёд «Ак Барс» ненадолго перехватил инициативу – казанцы также получили возможность разыграть лишнего, однако также не сумели преобразовать её в заброшенную шайбу. «Локомотив» воспринял это как призыв к действию – через несколько минут Александр Полунин перехватил шайбу, вошёл в зону атаки и просто щёлкнул. Как оказалось, большего и не было нужно.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» такой свободы у своих ворот соперникам не предоставлял, поэтому игрокам «Ак Барса» пришлось уповать на нечто большее, чем просто собственное мастерство. И удача повернулась к ним лицом.

Классную работу провело первое звено казанцев – Илья Сафонов запрессинговал защитников гостей и вынудил их отбросить шайбу прямо на клюшку Александру Барабанову. Тот не стал медлить и поделился ей с Артёмом Галимовым – с его броском Исаев справился, но рикошет от Александра Елесина оказался для железнодорожников роковым.

Кульминация матча наступила в середине третьего периода, когда в меньшинстве «Локомотив» оставил Никита Кирьянов. До этого момента «Ак Барс» неважно использовал численное преимущество, однако на этот раз спецбригады казанцев сработали на высшем уровне.

Снова не обошлось без участия вездесущего Митчелла Миллера: в этом случае на его счету была голевая передача, которая помогла ему установить новый рекорд по результативности в плей-офф для защитников – ещё один рекорд Криса Ли (21 очко) оказался побит.

А точный бросок нанёс Александр Хмелевски – первая попытка пришлась выше ворот, но форварду хозяев удалось использовать отскок от лицевого борта в свою пользу и добить шайбу в бейсбольном стиле.

Шедевр от американца оказался решающим – «Локомотив» уже не успел отыграться. 2:1 – в финальной серии снова ничья!