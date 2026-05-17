Орёт на вратаря после голов, мочит соперников в СМИ. Сафонов — звезда трэш-тока финала КХЛ

«Ак Барс» одержал вторую победу в серии с «Локомотивом» и сравнял счёт в решающей битве за Кубок Гагарина. Большой вклад в успех казанцев внёс и нападающий Илья Сафонов. Первый центр команды Анвара Гатиятулина заметен везде – здорово дополняет Александра Барабанова и Артёма Галимова, выигрывает вбрасывания, а также лезет сопернику под кожу.

Сафонов и ранее за словом в карман не лез, но в противостоянии с Ярославлем он открыл в себе навыки элитного трэш-токера. Интервью Ильи становятся важным фактором в игре, а сам Сафонов не стесняется в выражениях. А что об этом думают в «Локомотиве»?

Илья Сафонов в единоборствах с игроками «Локомотива» Фото: ХК «Ак Барс»

После первого матча финала можно было услышать мнение, что решающей серии Кубка Гагарина не хватает нерва. Запрос зрителей точно услышал Илья Сафонов. Обычно интервью в перерыве между периодами не отличаются интересными цитатами, но Сафонов по ходу третьей игры внезапно выдал одну из самых колких фраз в сторону соперника за весь плей-офф.

«Ну да, ненужные удаления. Красивые актёры с той стороны играют как бы, *** (нецензурная брань. – Прим. «Чемпионата»). Не знаю даже, что сказать. По сути, выстояли все удаления, неудачно в конце сыграли, но ничего страшного.

Сейчас выйдем на второй и третий период, сделаем работу над ошибками, начнём каждый работать, каждое своё единоборство забирать, и будет совсем другая игра. Три гола во втором? Главное, чтобы команда победила, сделаю всё возможное, и паровозик затарахтит».

Желание Ильи не сбылось, «Локомотив» удержал преимущество по счёту и даже увеличил его, хотя у «Ак Барса» был свой отличный шанс поиграть в большинстве: в концовке на пять минут удалили Александра Полунина за колющий удар вратаря казанцев Тимура Билялова.

Но на этом Илья не остановился. В четвёртой игре его вновь пригласили дать краткую оценку матчу по его ходу, журналист клубного ТВ уточнил у Сафонова детали его яркого диалога с защитником «Локомотива» Алексеем Береглазовым.

«Скорее был монолог в одну сторону… Его на жопе таскали в прошлой серии, поэтому он молчит», – сказал Сафонов.

Таким образом, Илья напомнил яркий момент из серии с «Авангардом», когда во время массовой стычки в середине второго периода второго матча полуфинала защитник омской команды Джозеф Чеккони схватил за джерси Береглазова и протащил его по льду. Защитник «Локомотива» никак не сопротивлялся и не отвечал Чеккони. Впоследствии для болельщиков «Авангарда» эпизод стал культовым, многие использовали эту фотографию как обои на телефоне.

Кроме того, в телетрансляции часто попадали эпизоды, как Сафонов активно общается с вратарём ярославцев Даниилом Исаевым, а после заброшенных шайб буквально орёт ему что-то практически в лицо.

В ярославской команде за трэш-ток, как правило, отвечал Егор Сурин. Молодой нападающий «Локомотива» за словом в карман никогда не лез, причём он считает трэш-ток важной частью хоккея. Серию с Омском он назвал в своём телеграм-канале «войной», активно выводил из себя Никиту Серебрякова – как в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина, так и в этом году.

Но от ответов на вопрос об Илье Сафонове Сурин старался убегать всеми силами.

– Можно ли сказать, что Илья Сафонов сметает вас и физикой, и трэш-током?

– Это кто? Не знаю такого.

– Он постоянно влияет на Исаева?

– Кто?!

– Илья Сафонов.

– Кто это такой вообще?

– Игрок «Ак Барса».

– Блин, вообще круто.

– Он сегодня один гол сделал.

– А, да?

– Есть ещё вратарь Матвей Сафонов из «ПСЖ».

– Да, наверное, вы про него. Надеюсь, ещё узнаю как-нибудь. Пока ничего не слышал.

Егор Сурин Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

К слову, у Ильи Сафонова также есть свой телеграм-канал. Илье явно по душе его текущая роль, он выложил небольшой отрывок из своего интервью по ходу третьего матча с фразой «красивые актёры с той стороны играют» и подписал его: «Когда спросили про фильм «Дьявол носит Прада». После сегодняшнего матча у Сафонова появилась публикация с победными фото и подписью «шаг за шагом».

Ранее перед стартом второго раунда с минским «Динамо» Илья в интервью «Чемпионату» заявил: «Будет приятно отправить Квартальнова в отпуск». Эту фразу активно растиражировали как татарстанские, так и белорусские СМИ, правда, конкретно в том случае это был добрый юмор. Сафонов искренне благодарен Дмитрию Вячеславовичу за совместную работу и считает себя его воспитанником.