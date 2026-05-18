Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 17 мая 2026 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Большой успех Латвии, крупные победы Швеции и США. Итоги дня на ЧМ-2026
Егор Торишный
Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 17 мая
Австрия одержала вторую победу кряду, а Норвегия выиграла с «сухарём» и хет-триком.

17 мая в Швейцарии состоялся третий игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги шести прошедших в нём встреч.

Турнирная таблица ЧМ-2026 по хоккею

Сборная США одержала крупную победу над Великобританией на ЧМ-2026

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Великобритании и США. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали американские хоккеисты со счётом 5:1.

ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Великобритания
Окончен
1 : 5
США
0:1 Коттер (Оливье, Сассон) – 13:55     1:1 Халберт (Уоллер, Перлини) – 28:39 (pp)     1:2 Ховард – 37:01     1:3 Оливье (Коттер, Карлайл) – 42:49     1:4 Карлайл (Коттер, Оливье) – 43:04     1:5 Ховард (Мур, Новак) – 56:11 (pp)    

На 14-й минуте нападающий сборной США Пол Коттер забил первый гол. На 29-й минуте защитник команды Великобритании Натанаэль Халберт сравнял счёт. На 38-й минуте форвард Исаак Ховард вывел американцев вперёд, став автором победной шайбы в этом матче.

На протяжении двух периодов британцы навязывали американцам ожесточённое сопротивление, однако в заключительной двадцатиминутке силы покинули европейскую сборную, и она пропустила три шайбы кряду.

На 43-й минуте нападающий Мэтью Оливье забросил третью шайбу США. На 44-й минуте защитник Деклэн Карлайл укрепил преимущество американской команды. На 57-й минуте форвард Ховард забил пятый гол США, своим дублем установив окончательный счёт — 5:1.

Словакия уверенно обыграла сборную Италии на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 4:1.

ЧМ-2026 . Группа B
17 мая 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Словакия
0:1 Гривик (Росандич, Мешар) – 13:31     0:2 Кмец (Чедерле, Фашко-Рудаш) – 39:32     0:3 Поспишил (Поспишил, Фашко-Рудаш) – 40:30     1:3 Nitz – 45:03     1:4 Окульяр (Поспишил, Хромьяк) – 54:13 (pp)    

На 14-й минуте нападающий сборной Словакии Марек Гривик забил первый гол. На 40-й минуте защитник Йозеф Кмец удвоил преимущество словаков. На 41-й минуте форвард Кристиан Поспишил забросил третью шайбу в ворота Италии. На 46-й минуте защитник Габриэль Нитц сократил отставание итальянцев. На 55-й минуте нападающий Оливер Окульяр вернул Словакии былое преимущество и установил окончательный счёт — 4:1.

Швеция забросила шесть шайб Дании и одержала первую победу на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 6:2.

ЧМ-2026 . Группа B
17 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Дания
Окончен
2 : 6
Швеция
0:1 Экхольм (Бьёрк, Рэймонд) – 09:45     0:2 Экман-Ларссон (Рэймонд, Штенберг) – 17:58     0:3 Рэймонд (Перссон, де ла Роуз) – 25:52 (pp)     0:4 Сильверберг (Грундстрём, Хег) – 28:09     1:4 Блихфельд (Бруггиссер, Олесен) – 31:38 (pp)     1:5 Бьёрк (Штенберг, Экман-Ларссон) – 33:45 (pp)     2:5 Огор (Блихфельд, Олесен) – 51:48 (pp)     2:6 Карлссон (Хольмстрём, Юханссон) – 55:05    

Голами в составе сборной Швеции отметились Маттиас Экхольм, Оливер Экман-Ларссон, Лукас Рэймонд, Якоб Сильверберг, Вигго Бьёрк и Линус Карлссон. За Данию отличились Йоахим Блихфельд и Миккель Огор.

Сборная Австрии обыграла Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею

В Цюрихе прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Австрии. Победу в игре одержали австрийские хоккеисты со счётом 4:2.

ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
4 : 2
Венгрия
1:0 Рорер (Шнайдер, Унтервегер) – 05:01 (pp)     1:1 Шофрон (Csollak, Шебёк) – 11:03 (pp)     2:1 Цвергер (Унтервегер, Шнайдер) – 46:21 (pp)     3:1 Никль (Хубер) – 47:05     3:2 Винце (Хари, Папп) – 53:21 (pp)     4:2 Никль – 59:57    

За сборную Австрии забили Винценц Рорер, Тимо Никль (дубль) и Доминик Цвергер. В составе Венгрии отличились Иштван Шофрон и Петер Винце.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Латвия всухую обыграла сборную Германии на чемпионате мира по хоккею 2026 года

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали латвийские хоккеисты со счётом 2:0.

ЧМ-2026 . Группа A
17 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Германия
Окончен
0 : 2
Латвия
0:1 Дзиеркалс (Батня) – 18:19     0:2 Балцерс (Смирнов) – 24:56 (pp)    

На 19-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Латвии Мартиньш Дзиеркалс, которому ассистировал Оскар Батня. На 25-й минуте латвийская сборная удвоила преимущество в счёте — гол забил Рудольф Балцерс с передачи Дениса Смирнова. Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис записал на свой счёт «сухой» матч.

Хет-трик Берглунда принёс Норвегии крупную победу над Словенией на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Норвегии. Победу в игре одержала норвежская сборная со счётом 4:0.

ЧМ-2026 . Группа B
17 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 0
Словения
1:0 Диллинг Хуррёд (Oestby, Сальстен) – 07:33     2:0 Берглунд (Koblar, Сольберг) – 25:27 (pp)     3:0 Берглунд (Oestby, Хёукеланн) – 29:51     4:0 Берглунд (Сальстен, Йоханнесен) – 36:32    

Главным героем матча стал нападающий сборной Норвегии Якоб Берглунд, ставший автором хет-трика. Ещё один гол за норвежскую сборную забил Сандер Диллинг Хуррёд.

Матчи 18 мая:

ЧМ-2026 . Группа A
18 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
Финляндия
Не начался
США
ЧМ-2026 . Группа B
18 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Дания
ЧМ-2026 . Группа A
18 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Германия
Не начался
Швейцария
ЧМ-2026 . Группа B
18 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Чехия
