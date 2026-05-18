Австрия одержала вторую победу кряду, а Норвегия выиграла с «сухарём» и хет-триком.

Большой успех Латвии, крупные победы Швеции и США. Итоги дня на ЧМ-2026

17 мая в Швейцарии состоялся третий игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги шести прошедших в нём встреч.

Сборная США одержала крупную победу над Великобританией на ЧМ-2026

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Великобритании и США. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали американские хоккеисты со счётом 5:1.

На 14-й минуте нападающий сборной США Пол Коттер забил первый гол. На 29-й минуте защитник команды Великобритании Натанаэль Халберт сравнял счёт. На 38-й минуте форвард Исаак Ховард вывел американцев вперёд, став автором победной шайбы в этом матче.

На протяжении двух периодов британцы навязывали американцам ожесточённое сопротивление, однако в заключительной двадцатиминутке силы покинули европейскую сборную, и она пропустила три шайбы кряду.

На 43-й минуте нападающий Мэтью Оливье забросил третью шайбу США. На 44-й минуте защитник Деклэн Карлайл укрепил преимущество американской команды. На 57-й минуте форвард Ховард забил пятый гол США, своим дублем установив окончательный счёт — 5:1.

Словакия уверенно обыграла сборную Италии на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 4:1.

На 14-й минуте нападающий сборной Словакии Марек Гривик забил первый гол. На 40-й минуте защитник Йозеф Кмец удвоил преимущество словаков. На 41-й минуте форвард Кристиан Поспишил забросил третью шайбу в ворота Италии. На 46-й минуте защитник Габриэль Нитц сократил отставание итальянцев. На 55-й минуте нападающий Оливер Окульяр вернул Словакии былое преимущество и установил окончательный счёт — 4:1.

Швеция забросила шесть шайб Дании и одержала первую победу на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 6:2.

Голами в составе сборной Швеции отметились Маттиас Экхольм, Оливер Экман-Ларссон, Лукас Рэймонд, Якоб Сильверберг, Вигго Бьёрк и Линус Карлссон. За Данию отличились Йоахим Блихфельд и Миккель Огор.

Сборная Австрии обыграла Венгрию в матче чемпионата мира по хоккею

В Цюрихе прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Австрии. Победу в игре одержали австрийские хоккеисты со счётом 4:2.

За сборную Австрии забили Винценц Рорер, Тимо Никль (дубль) и Доминик Цвергер. В составе Венгрии отличились Иштван Шофрон и Петер Винце.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Латвия всухую обыграла сборную Германии на чемпионате мира по хоккею 2026 года

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали латвийские хоккеисты со счётом 2:0.

На 19-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Латвии Мартиньш Дзиеркалс, которому ассистировал Оскар Батня. На 25-й минуте латвийская сборная удвоила преимущество в счёте — гол забил Рудольф Балцерс с передачи Дениса Смирнова. Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис записал на свой счёт «сухой» матч.

Хет-трик Берглунда принёс Норвегии крупную победу над Словенией на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Норвегии. Победу в игре одержала норвежская сборная со счётом 4:0.

Главным героем матча стал нападающий сборной Норвегии Якоб Берглунд, ставший автором хет-трика. Ещё один гол за норвежскую сборную забил Сандер Диллинг Хуррёд.

