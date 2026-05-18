Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Что делать Авангарду после драматичного поражения от Локомотива, нужно ли увольнять Ги Буше

Поражение «Авангарда» в плей-офф — драма. Но клуб и Буше не заслужили диагнозов на эмоциях
Лев Лукин
Что делать «Авангарду»
Комментарии
«Ястребы» двигаются в правильном направлении и не должны сбиваться с курса даже после такого финала сезона.

Вылет «Авангарда» из Кубка Гагарина получился очень драматичным. Омская команда в полуфинале при счёте в серии 3-2 вела в шестой игре 2:0 за 33 секунды до конца основного времени, однако умудрилась в итоге пропустить в финал «Локомотив». Ярославль оформил камбэк не только в той встрече, но и в седьмой игре, отыгравшись с 1:3, в обоих матчах забрал победы во вторых овертаймах и сейчас рубится с «Ак Барсом» за главный трофей лиги.

Финал Кубка Гагарина получается великолепным:
Шедевр Хмелевски прибил «Локомотив»! В финале Кубка Гагарина снова ничья
Видео
Шедевр Хмелевски прибил «Локомотив»! В финале Кубка Гагарина снова ничья

Драма «Авангарда» вызвала не очень адекватную реакцию большей части общественности на итоги всего сезона для «ястребов». Упущенная при таких обстоятельствах победа как будто перечеркнула всё, что происходило с «ястребами» в течение восьми месяцев чемпионата, и породила вердикты и диагнозы, явно притянутые за уши. «Тренерское поражение Ги Буше!», «Концепция «Авангарда» проиграла философии «Локомотива»!», «Омск скупил всех лучших, но выиграла команда, ставящая на воспитанников!».

Кубок Гагарина Подробнее

Критику «Авангард» и его главный тренер, конечно, заслужили — как может быть иначе после такого проигрыша на таком этапе сезона. Ответственности с Буше и его подопечных никто не снимает, в решающий момент они наделали ошибок и дрогнули. Однако критика бывает разной, и высокопарных уничижительных упрёков-лозунгов Ги и его «ястребы» точно не заслужили.

Ги Буше

Ги Буше

Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Начнём с того, что тренерские поражения выглядят совершенно иначе. Скажем, поражение «Металлурга» от «Ак Барса» в другом полуфинале — чисто тренерское. Андрей Разин даже не допустил мысль отойти от своей философии, которая, очевидно, не приносила результат в противостоянии с казанцами, и отдал серию без шансов. В омско-ярославском полуфинале всё решили секунды и вторые овертаймы. Ну какое тренерское поражение? Скажу больше — Буше бо́льшую часть серии переигрывал Боба Хартли. Почти все матчи складывались под диктовку «Авангарда»: «ястребы» открывали счёт и затем уходили в максимально рациональный и аккуратный хоккей, против которого у «Локомотива» мало что получалось.

В первой, второй и четвёртой играх серии Омск преспокойно доводил дело до побед, получив преимущество в счёте задолго до финальной сирены. Упрёк в сторону Буше, что его команда при этом отбрасывалась и глубоко садилась в оборону, справедлив лишь отчасти. Дело в том, что «Авангард» так действовал весь сезон — можно указать на множество матчей, где Омск делал результат в их первой половине, после чего закрывался. То есть это часть тактики. Она помогла «Авангарду» без видимых проблем пройти ЦСКА, она же вела «ястребов» к финалу вплоть до последней минуты шестого матча с «Локомотивом». И я не могу сказать, что, действуя таким образом, «Авангард» всякий раз держался на последнем издыхании и чудесах от Никиты Серебрякова. Омский голкипер, конечно, показывал выдающуюся игру, но бо́льшая часть атак соперников (это касается и ЦСКА, и «Локомотива» в этом плей-офф) либо разбивалась об ультрастрогие 1-4 в средней зоне, либо сводилась к позиционкам с контролем шайбы у бортов и дальним броскам. Не без исключений, разумеется, однако создавалось впечатление, что «Авангард» вполне себе контролировал ситуацию.

Как оценили итоги сезона в «Авангарде»:
«Нельзя взять и перечеркнуть всё хорошее». Итоги сезона «Авангарда» после драмы в плей-офф
«Нельзя взять и перечеркнуть всё хорошее». Итоги сезона «Авангарда» после драмы в плей-офф

Но в итоге — недоконтролировал. Что же произошло в концовке основного времени шестой игры? На самом деле, это трудно объяснить. Игроки Омска вдруг наделали все возможные ошибки, а лидеры «Локомотива» проявили фантастические мастерство и хладнокровие. И всё это — в течение 22 секунд на последней минуте основного времени в ситуации, когда Ярославль находился на грани вылета из плей-офф. Удивительное и беспрецедентное сочетание факторов, которое вряд ли мы ещё раз увидим в хоккее в ближайшее время. Случай из разряда «один на миллион». Конечно, «Локомотив» заслужил это чудо, да и потом Ярославлю ещё надо было дожать «Авангард», и он это сделал. Но в том моменте произошла действительно уникальная, не особо поддающаяся логике история.

Видеообзор одной из самых удивительных концовок в плей-офф КХЛ:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Однако если вспоминать утверждение про тренерское поражение Буше, то что сделал Хартли в концовке шестой игры, чтобы одержать тренерскую победу? Собственно говоря, Боб просто выпускал и выпускал своих лидеров на площадку, ничего экстраординарного и нового. И Александр Радулов с Максимом Шалуновым в итоге фактически вдвоём и провернули исторический камбэк. Кстати, это к слову о том, что «концепция «Локомотива» оказалась правильнее концепции «Авангарда». Из неминуемого отпуска ярославцев вытащили два игрока, не имеющих никакого отношения к системе подготовки кадров в «Локомотиве». Радулов и Шалунов были точно так же куплены на рынке, как и лидеры «Авангарда». При этом я не собираюсь ставить под сомнение уникальность ярославцев в плане многолетнего труда по созданию чемпионской команды, состоящей на значительную часть из воспитанников. «Локомотив» долго и упорно выдерживал эту линию, в конце концов дождавшись того времени, когда этот подход стал приносить результат. Прежде всего он позволил без огромных затрат в условиях потолка зарплат комплектовать глубокий и качественный состав. И в этом тому же «Авангарду» (а в действительности почти всем топ-клубам КХЛ) до железнодорожников очень далеко. Однако всё равно нужно помнить, что в ключевой момент Ярославль спасли звёзды с внешнего рынка, почти не уходившие с площадки.

Александр Радулов и Максим Шалунов

Александр Радулов и Максим Шалунов

Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

А теперь — чуть подробнее о концепции «Авангарда». Сформировалось мнение, что Омск за последние полтора года завалил деньгами всех лучших хоккеистов, собрав лучший состав в КХЛ. Так считать модно, но что, если углубиться в детали? Скажем, Константин Окулов и Никита Серебряков — два безусловных лидера «Авангарда», звёзды КХЛ. Однако первый перешёл в Омск в низшей точке своей взрослой карьеры и раскрылся заново уже непосредственно в работе с Буше. Второго «Авангард» выменял из глубокого запаса СКА, и на тот момент за плечами Серебрякова была лишь успешная игра за «Адмирал», не гарантировавшая совершенно ничего в топ-клубе с кардинально другим уровнем амбиций и давления. Обе эти сделки для «Авангарда» несли вполне осязаемые риски, омское руководство на них пошло – и не прогадало.

Ещё больший риск — подписание Майкла Маклауда в прошлом сезоне. В Омске намеренно дали контракт канадцу, понимая, что в разгар плей-офф ему нужно будет уехать на заседание суда, а приближение этого события не будет способствовать его ментальному спокойствию и продуктивности на площадке. Но в «Авангарде» решились на этот шаг, и на выходе получились отличные инвестиции в будущее — Маклауд, выиграв суд, вернулся в Омск на трёхлетний контракт.

Максим Лажуа, Джозеф Чеккони, Эндрю Потуральски — все они были доступны любому топ-клубу лиги на рынке АХЛ и, как и любые иностранцы, являлись котами в мешке. Могли выстрелить, могли не выстрелить. Николай Прохоркин и Наиль Якупов в какой-то момент перестали быть интересными для клубов КХЛ с большими задачами, практически перешли в категорию сбитых лётчиков, а в Омске им дали очередной шанс, и они стали важной частью команды. За того же Василия Пономарёва, принадлежавшего «Спартаку», но не желавшего выступать за красно-белых, мог в теории побороться любой клуб, однако пошёл на сделку с одним из самых несговорчивых руководств лиги только «Авангард».

Так что говорить, что Омск скупил всех лучших, довольно странно. В большинстве случаев трансферная кампания «ястребов» состояла из рисков, которые в итоге не сработали. Так что тут скорее стоит вести речь о прозорливости менеджмента «Авангарда», который в прошлом межсезонье работал в тесном контакте с Буше: все кандидаты в команду тщательно анализировались, подбирались под определённый рисунок игры и под определённые требования к человеческим качествам. На выходе получилась сильная команда, претендент на Кубок Гагарина в первый же год своего существования в нынешнем виде. Но все её составляющие не были получены в беспроигрышной лотерее. Не сравнить, например, с закупками СКА в середине прошлого десятилетия.

«Авангард» после вылета из Кубка Гагарина

«Авангард» после вылета из Кубка Гагарина

Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Прошлым летом ради построения новой команды под Буше «Авангарду» пришлось и расстаться со многими игроками. Самые мощные фигуры в этом смысле — Рид Буше и Владимир Ткачёв. Сезон показал, что «ястребы» ничего не потеряли, хотя тогда многими это преподносилось как трагедия. Буше вообще не доиграл сезон в «Автомобилисте», уехав решать загадочные дела на родину. Ткачёв был лидером «Металлурга» в регулярке, однако не помог уральцам в первой же серьёзной серии в плей-офф с «Ак Барсом». И в течение регулярки, пожалуй, всем стало ясно, что в стиль игры нынешнего «Авангарда» Владимир попросту бы не вписался. Остальные игроки, ушедшие тогда из Омска, тоже вряд ли заставили клуб разочароваться в своём решении: Бердин, Воронков, Коледов, Кулик, Башкиров, Верба, Эмиль Галимов, Каблуков, Рейнгардт, Филатьев, Холодилин — никто из них не провёл прорывной сезон, никто не прошёл в плей-офф дальше, чем «Авангард».

У другого бронзового призёра КХЛ гораздо больше поводов для раздумий, чем у «Авангарда»:
Романтикам здесь не место? Как быть «Металлургу» Разина в мире механического хоккея
Романтикам здесь не место? Как быть «Металлургу» Разина в мире механического хоккея

Так что первый полноценный сезон «Авангарда» с составом, собранным под Буше, стоит оценить как хороший. Пришлись ко двору практически все новички, команда сделала шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном в плане результата и оформилась как коллектив. Жирно смазанная концовка обескуражила всех в организации в моменте, но на её основании никто не собирается предпринимать резких шагов. По моей информации, их не стали делать ещё по осени, когда «Авангард» переживал некоторый спад в результатах, а сейчас в этом вообще нет смысла. Почти весь тренерский штаб и бо́льшая часть игроков находятся на действующих контрактах, грядущим летом Омску — впервые за долгое время — нужно проводить не масштабную перетряску состава, а точечно усиливать отдельные позиции, чтобы продолжать поступательное движение.

Так, как это делали в «Локомотиве» и «Ак Барсе» — двух финалистах этого сезона. Ярославль, понятно, строился много лет, но и в Казани ведь сейчас вознаграждены за терпение. После довольно бесславного вылета во втором раунде в прошлом плей-офф в «Ак Барсе» не стали рубить сплеча, сохранили штаб Анвара Гатиятулина, сосредоточились на пролонгации контрактов с действующими лидерами команды, лишь на флажке летней трансферной кампании усилившись на внешнем рынке Денисенко и Хмелевски. Потом уже в регулярке в «Ак Барсе» спокойно и с достоинством перетерпели игровой осенний кризис, смогли уладить разногласия с тем же Яшкиным — и сейчас мы видим в плей-офф, насколько духовитый коллектив в Казани и какой прогресс в тренерской работе у Гатиятулина.

В чём ошибся Ги Буше?
Вылет «Авангарда» — не провал Буше. Однако канадца подвела одна важная вещь
Вылет «Авангарда» — не провал Буше. Однако канадца подвела одна важная вещь

Для «Авангарда» такая вдумчивая, осознанная и спокойная работа по строительству большой команды должна быть ориентиром. И даже эмоциональное, глупое, по сути, и оттого невероятно обидное поражение в полуфинале не должно сбивать «ястребов» с намеченного курса. Если Омску и равняться на Ярославль и Казань, то до конца. Имею в виду, что прошедший сезон должен был научить Ги Буше, что без опоры на внутренний резерв трудно дойти до цели. Глубина состава — качественная и количественная — в условиях потолка зарплат невозможна, если не обращать внимание на кадры из вертикали. Тем более в Омске она полноценная и может работать на полную мощность во благо главной команды. В прошлом сезоне омские клубы в разных лигах существовали фактически автономно, решая каждый свои задачи, но — насколько знаю — уже в новом сезоне в руководстве клуба твёрдо намерены уйти от такого подхода. На лето у «Авангарда» вообще запланирован тренинг-кемп для молодёжи, в котором примут участие тренеры из штаба Буше. Поэтому есть шанс, что и Ги скорректирует свою точку зрения на использование обоймы игроков на протяжении сезона.

Больше мнений и эксклюзивов в телеграм-канале автора «Лукин. Хоккей».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android