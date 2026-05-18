Поражение «Авангарда» в плей-офф — драма. Но клуб и Буше не заслужили диагнозов на эмоциях

Вылет «Авангарда» из Кубка Гагарина получился очень драматичным. Омская команда в полуфинале при счёте в серии 3-2 вела в шестой игре 2:0 за 33 секунды до конца основного времени, однако умудрилась в итоге пропустить в финал «Локомотив». Ярославль оформил камбэк не только в той встрече, но и в седьмой игре, отыгравшись с 1:3, в обоих матчах забрал победы во вторых овертаймах и сейчас рубится с «Ак Барсом» за главный трофей лиги.

Драма «Авангарда» вызвала не очень адекватную реакцию большей части общественности на итоги всего сезона для «ястребов». Упущенная при таких обстоятельствах победа как будто перечеркнула всё, что происходило с «ястребами» в течение восьми месяцев чемпионата, и породила вердикты и диагнозы, явно притянутые за уши. «Тренерское поражение Ги Буше!», «Концепция «Авангарда» проиграла философии «Локомотива»!», «Омск скупил всех лучших, но выиграла команда, ставящая на воспитанников!».

Критику «Авангард» и его главный тренер, конечно, заслужили — как может быть иначе после такого проигрыша на таком этапе сезона. Ответственности с Буше и его подопечных никто не снимает, в решающий момент они наделали ошибок и дрогнули. Однако критика бывает разной, и высокопарных уничижительных упрёков-лозунгов Ги и его «ястребы» точно не заслужили.

Ги Буше

Начнём с того, что тренерские поражения выглядят совершенно иначе. Скажем, поражение «Металлурга» от «Ак Барса» в другом полуфинале — чисто тренерское. Андрей Разин даже не допустил мысль отойти от своей философии, которая, очевидно, не приносила результат в противостоянии с казанцами, и отдал серию без шансов. В омско-ярославском полуфинале всё решили секунды и вторые овертаймы. Ну какое тренерское поражение? Скажу больше — Буше бо́льшую часть серии переигрывал Боба Хартли. Почти все матчи складывались под диктовку «Авангарда»: «ястребы» открывали счёт и затем уходили в максимально рациональный и аккуратный хоккей, против которого у «Локомотива» мало что получалось.

В первой, второй и четвёртой играх серии Омск преспокойно доводил дело до побед, получив преимущество в счёте задолго до финальной сирены. Упрёк в сторону Буше, что его команда при этом отбрасывалась и глубоко садилась в оборону, справедлив лишь отчасти. Дело в том, что «Авангард» так действовал весь сезон — можно указать на множество матчей, где Омск делал результат в их первой половине, после чего закрывался. То есть это часть тактики. Она помогла «Авангарду» без видимых проблем пройти ЦСКА, она же вела «ястребов» к финалу вплоть до последней минуты шестого матча с «Локомотивом». И я не могу сказать, что, действуя таким образом, «Авангард» всякий раз держался на последнем издыхании и чудесах от Никиты Серебрякова. Омский голкипер, конечно, показывал выдающуюся игру, но бо́льшая часть атак соперников (это касается и ЦСКА, и «Локомотива» в этом плей-офф) либо разбивалась об ультрастрогие 1-4 в средней зоне, либо сводилась к позиционкам с контролем шайбы у бортов и дальним броскам. Не без исключений, разумеется, однако создавалось впечатление, что «Авангард» вполне себе контролировал ситуацию.

Но в итоге — недоконтролировал. Что же произошло в концовке основного времени шестой игры? На самом деле, это трудно объяснить. Игроки Омска вдруг наделали все возможные ошибки, а лидеры «Локомотива» проявили фантастические мастерство и хладнокровие. И всё это — в течение 22 секунд на последней минуте основного времени в ситуации, когда Ярославль находился на грани вылета из плей-офф. Удивительное и беспрецедентное сочетание факторов, которое вряд ли мы ещё раз увидим в хоккее в ближайшее время. Случай из разряда «один на миллион». Конечно, «Локомотив» заслужил это чудо, да и потом Ярославлю ещё надо было дожать «Авангард», и он это сделал. Но в том моменте произошла действительно уникальная, не особо поддающаяся логике история.

Однако если вспоминать утверждение про тренерское поражение Буше, то что сделал Хартли в концовке шестой игры, чтобы одержать тренерскую победу? Собственно говоря, Боб просто выпускал и выпускал своих лидеров на площадку, ничего экстраординарного и нового. И Александр Радулов с Максимом Шалуновым в итоге фактически вдвоём и провернули исторический камбэк. Кстати, это к слову о том, что «концепция «Локомотива» оказалась правильнее концепции «Авангарда». Из неминуемого отпуска ярославцев вытащили два игрока, не имеющих никакого отношения к системе подготовки кадров в «Локомотиве». Радулов и Шалунов были точно так же куплены на рынке, как и лидеры «Авангарда». При этом я не собираюсь ставить под сомнение уникальность ярославцев в плане многолетнего труда по созданию чемпионской команды, состоящей на значительную часть из воспитанников. «Локомотив» долго и упорно выдерживал эту линию, в конце концов дождавшись того времени, когда этот подход стал приносить результат. Прежде всего он позволил без огромных затрат в условиях потолка зарплат комплектовать глубокий и качественный состав. И в этом тому же «Авангарду» (а в действительности почти всем топ-клубам КХЛ) до железнодорожников очень далеко. Однако всё равно нужно помнить, что в ключевой момент Ярославль спасли звёзды с внешнего рынка, почти не уходившие с площадки.

Александр Радулов и Максим Шалунов

А теперь — чуть подробнее о концепции «Авангарда». Сформировалось мнение, что Омск за последние полтора года завалил деньгами всех лучших хоккеистов, собрав лучший состав в КХЛ. Так считать модно, но что, если углубиться в детали? Скажем, Константин Окулов и Никита Серебряков — два безусловных лидера «Авангарда», звёзды КХЛ. Однако первый перешёл в Омск в низшей точке своей взрослой карьеры и раскрылся заново уже непосредственно в работе с Буше. Второго «Авангард» выменял из глубокого запаса СКА, и на тот момент за плечами Серебрякова была лишь успешная игра за «Адмирал», не гарантировавшая совершенно ничего в топ-клубе с кардинально другим уровнем амбиций и давления. Обе эти сделки для «Авангарда» несли вполне осязаемые риски, омское руководство на них пошло – и не прогадало.

Ещё больший риск — подписание Майкла Маклауда в прошлом сезоне. В Омске намеренно дали контракт канадцу, понимая, что в разгар плей-офф ему нужно будет уехать на заседание суда, а приближение этого события не будет способствовать его ментальному спокойствию и продуктивности на площадке. Но в «Авангарде» решились на этот шаг, и на выходе получились отличные инвестиции в будущее — Маклауд, выиграв суд, вернулся в Омск на трёхлетний контракт.

Максим Лажуа, Джозеф Чеккони, Эндрю Потуральски — все они были доступны любому топ-клубу лиги на рынке АХЛ и, как и любые иностранцы, являлись котами в мешке. Могли выстрелить, могли не выстрелить. Николай Прохоркин и Наиль Якупов в какой-то момент перестали быть интересными для клубов КХЛ с большими задачами, практически перешли в категорию сбитых лётчиков, а в Омске им дали очередной шанс, и они стали важной частью команды. За того же Василия Пономарёва, принадлежавшего «Спартаку», но не желавшего выступать за красно-белых, мог в теории побороться любой клуб, однако пошёл на сделку с одним из самых несговорчивых руководств лиги только «Авангард».

Так что говорить, что Омск скупил всех лучших, довольно странно. В большинстве случаев трансферная кампания «ястребов» состояла из рисков, которые в итоге не сработали. Так что тут скорее стоит вести речь о прозорливости менеджмента «Авангарда», который в прошлом межсезонье работал в тесном контакте с Буше: все кандидаты в команду тщательно анализировались, подбирались под определённый рисунок игры и под определённые требования к человеческим качествам. На выходе получилась сильная команда, претендент на Кубок Гагарина в первый же год своего существования в нынешнем виде. Но все её составляющие не были получены в беспроигрышной лотерее. Не сравнить, например, с закупками СКА в середине прошлого десятилетия.

«Авангард» после вылета из Кубка Гагарина

Прошлым летом ради построения новой команды под Буше «Авангарду» пришлось и расстаться со многими игроками. Самые мощные фигуры в этом смысле — Рид Буше и Владимир Ткачёв. Сезон показал, что «ястребы» ничего не потеряли, хотя тогда многими это преподносилось как трагедия. Буше вообще не доиграл сезон в «Автомобилисте», уехав решать загадочные дела на родину. Ткачёв был лидером «Металлурга» в регулярке, однако не помог уральцам в первой же серьёзной серии в плей-офф с «Ак Барсом». И в течение регулярки, пожалуй, всем стало ясно, что в стиль игры нынешнего «Авангарда» Владимир попросту бы не вписался. Остальные игроки, ушедшие тогда из Омска, тоже вряд ли заставили клуб разочароваться в своём решении: Бердин, Воронков, Коледов, Кулик, Башкиров, Верба, Эмиль Галимов, Каблуков, Рейнгардт, Филатьев, Холодилин — никто из них не провёл прорывной сезон, никто не прошёл в плей-офф дальше, чем «Авангард».

Так что первый полноценный сезон «Авангарда» с составом, собранным под Буше, стоит оценить как хороший. Пришлись ко двору практически все новички, команда сделала шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном в плане результата и оформилась как коллектив. Жирно смазанная концовка обескуражила всех в организации в моменте, но на её основании никто не собирается предпринимать резких шагов. По моей информации, их не стали делать ещё по осени, когда «Авангард» переживал некоторый спад в результатах, а сейчас в этом вообще нет смысла. Почти весь тренерский штаб и бо́льшая часть игроков находятся на действующих контрактах, грядущим летом Омску — впервые за долгое время — нужно проводить не масштабную перетряску состава, а точечно усиливать отдельные позиции, чтобы продолжать поступательное движение.

Так, как это делали в «Локомотиве» и «Ак Барсе» — двух финалистах этого сезона. Ярославль, понятно, строился много лет, но и в Казани ведь сейчас вознаграждены за терпение. После довольно бесславного вылета во втором раунде в прошлом плей-офф в «Ак Барсе» не стали рубить сплеча, сохранили штаб Анвара Гатиятулина, сосредоточились на пролонгации контрактов с действующими лидерами команды, лишь на флажке летней трансферной кампании усилившись на внешнем рынке Денисенко и Хмелевски. Потом уже в регулярке в «Ак Барсе» спокойно и с достоинством перетерпели игровой осенний кризис, смогли уладить разногласия с тем же Яшкиным — и сейчас мы видим в плей-офф, насколько духовитый коллектив в Казани и какой прогресс в тренерской работе у Гатиятулина.

Для «Авангарда» такая вдумчивая, осознанная и спокойная работа по строительству большой команды должна быть ориентиром. И даже эмоциональное, глупое, по сути, и оттого невероятно обидное поражение в полуфинале не должно сбивать «ястребов» с намеченного курса. Если Омску и равняться на Ярославль и Казань, то до конца. Имею в виду, что прошедший сезон должен был научить Ги Буше, что без опоры на внутренний резерв трудно дойти до цели. Глубина состава — качественная и количественная — в условиях потолка зарплат невозможна, если не обращать внимание на кадры из вертикали. Тем более в Омске она полноценная и может работать на полную мощность во благо главной команды. В прошлом сезоне омские клубы в разных лигах существовали фактически автономно, решая каждый свои задачи, но — насколько знаю — уже в новом сезоне в руководстве клуба твёрдо намерены уйти от такого подхода. На лето у «Авангарда» вообще запланирован тренинг-кемп для молодёжи, в котором примут участие тренеры из штаба Буше. Поэтому есть шанс, что и Ги скорректирует свою точку зрения на использование обоймы игроков на протяжении сезона.