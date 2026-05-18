Курьёз века на ЧМ! Вратарь сделал сейв, а потом забил сам себе

Курьёзный гол на ЧМ-2026 по хоккею, видео – вратарь Словении сделал сейв, а потом забил гол в свои ворота

Елена Кузнецова
Курьёзный гол на ЧМ-2026 по хоккею: видео
В КХЛ такое тоже бывало.

Сборная Словении – типичная команда-лифт на чемпионатах мира по хоккею. Годом ранее она смогла сохранить место в элите только благодаря победе в матче с Францией в последнем туре, но выступления в Швейцарии команда Эдо Терглава начала выше всяких похвал, одержав сенсационную победу во встрече с Чехией.

Однако уже на следующий день после исторического триумфа словенцев с небес на землю спустили норвежцы. Первый период команда ещё держалась, пропустив только один гол, но дальше силёнок уже не хватило.

ЧМ-2026 . Группа B
17 мая 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 0
Словения
1:0 Диллинг Хуррёд (Oestby, Сальстен) – 07:33     2:0 Берглунд (Koblar, Сольберг) – 25:27 (pp)     3:0 Берглунд (Oestby, Хёукеланн) – 29:51     4:0 Берглунд (Сальстен, Йоханнесен) – 36:32    

Второй игровой отрезок стал бенефисом Якоба Берглунда, который оформил натуральный хет-трик, а его третий гол завирусился в Сети и попал в заголовки спортивных газет по всему миру.

Ворота словенцев в этом матче защищал не Лукаш Хорак, который стал одним из героев игры с Чехией, а Жан Ус. Для 29-летнего голкипера, который почти всю карьеру выступает за словенскую команду «Есенице», это всего лишь второй матч на чемпионатах мира.

На 37-й минуте Ус остановил выход Берглунда один на один, а дальше… Шайба лежала на льду, никуда не двигаясь. Однако когда голкипер попытался накрыть её ловушкой, то вместо этого нечаянно протолкнул снаряд под собой и забил в собственные ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds в YouTube.

Ну, это курьёз века, не иначе! Хотя болельщики КХЛ такое тоже помнят – в сезоне-2019/2020 точно таким же образом сам себе забил Павел Хомченко в матче «Спартак» — «Авангард». Да ещё и в овертайме, что ещё обиднее. Ус пропустил хотя бы в тот момент, когда игра была, по сути, уже сделана.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Нам сегодня многого не хватало. Мы много говорили о том, что надо бороться, но мы были очень плохи на вбрасываниях, а ведь всё начинается с контроля шайбы. Мы всю игру старались захватить контроль, однако не преуспели. С чехами у нас получалось гораздо лучше, но мы потратили на тот матч много энергии, и это понятно. Сегодня не было настоящих эмоций. Играть два матча за два дня непросто, у нас всего у пары игроков такой опыт в течение сезона. Однако турнир длинный, впереди ещё пять игр. Надо забыть об этом поражении и двигаться дальше», — сказал Терглав.

Турнирная таблица ЧМ-2026 по хоккею

Впрочем, есть для словенцев и хорошие новости – главную задачу на турнире они уже практически выполнили, потому что победы в матче с Чехией им наверняка хватит для того, чтобы сохранить прописку в топ-дивизионе. А больше сенсаций от них никто не ждёт – хотя вдруг?

