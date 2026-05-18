Курьёз века на ЧМ! Вратарь сделал сейв, а потом забил сам себе

Сборная Словении – типичная команда-лифт на чемпионатах мира по хоккею. Годом ранее она смогла сохранить место в элите только благодаря победе в матче с Францией в последнем туре, но выступления в Швейцарии команда Эдо Терглава начала выше всяких похвал, одержав сенсационную победу во встрече с Чехией.

Однако уже на следующий день после исторического триумфа словенцев с небес на землю спустили норвежцы. Первый период команда ещё держалась, пропустив только один гол, но дальше силёнок уже не хватило.

Второй игровой отрезок стал бенефисом Якоба Берглунда, который оформил натуральный хет-трик, а его третий гол завирусился в Сети и попал в заголовки спортивных газет по всему миру.

Ворота словенцев в этом матче защищал не Лукаш Хорак, который стал одним из героев игры с Чехией, а Жан Ус. Для 29-летнего голкипера, который почти всю карьеру выступает за словенскую команду «Есенице», это всего лишь второй матч на чемпионатах мира.

На 37-й минуте Ус остановил выход Берглунда один на один, а дальше… Шайба лежала на льду, никуда не двигаясь. Однако когда голкипер попытался накрыть её ловушкой, то вместо этого нечаянно протолкнул снаряд под собой и забил в собственные ворота.

Ну, это курьёз века, не иначе! Хотя болельщики КХЛ такое тоже помнят – в сезоне-2019/2020 точно таким же образом сам себе забил Павел Хомченко в матче «Спартак» — «Авангард». Да ещё и в овертайме, что ещё обиднее. Ус пропустил хотя бы в тот момент, когда игра была, по сути, уже сделана.

«Нам сегодня многого не хватало. Мы много говорили о том, что надо бороться, но мы были очень плохи на вбрасываниях, а ведь всё начинается с контроля шайбы. Мы всю игру старались захватить контроль, однако не преуспели. С чехами у нас получалось гораздо лучше, но мы потратили на тот матч много энергии, и это понятно. Сегодня не было настоящих эмоций. Играть два матча за два дня непросто, у нас всего у пары игроков такой опыт в течение сезона. Однако турнир длинный, впереди ещё пять игр. Надо забыть об этом поражении и двигаться дальше», — сказал Терглав.

Впрочем, есть для словенцев и хорошие новости – главную задачу на турнире они уже практически выполнили, потому что победы в матче с Чехией им наверняка хватит для того, чтобы сохранить прописку в топ-дивизионе. А больше сенсаций от них никто не ждёт – хотя вдруг?