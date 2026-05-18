«Ак Барс» на равных бьётся с лучшей командой КХЛ. И это не случайность

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка Гагарина. Не просто так в Ярославле практически полностью сохранили прошлогодний костяк, чтобы выиграть второй титул подряд. Правда, с главным тренером Игорем Никитиным пришлось попрощаться, так как он вернулся в ЦСКА. Однако президенту железнодорожников Юрию Яковлеву удалось вытащить из Северной Америки опытнейшего Боба Хартли, который не испортил погоды. Наоборот, стили хоккея Хартли и Никитина очень похожи. Канадцу оставалось просто не сломать то, что ранее строил россиянин. И Хартли достаточно умён и силён для этого.

Казалось, в финале его коллектив расколет «Ак Барс» словно орешек. Однако не тут-то было. Анвар Гатиятулин, которого на старте регулярного чемпионата не критиковал только ленивый (кто-то и вовсе активно требовал отправить его в отставку), провёл отличную концовку сезона, а в плей-офф и вовсе засверкал. Интересно, что ранее Анвар Рафаилович, будучи главным тренером, ни разу не играл в финале Кубка Гагарина, поэтому опыта у него в этом плане попросту нет. Зато рядом есть легендарный Зинэтула Билялетдинов, который трудится в системе казанского клуба в качестве советника/помощника/консультанта. Называйте это как хотите, но факт остаётся фактом: рука Хайдарыча, как называют тренера болельщики, явно видна. Да и в раздевалке прославленный тренер появляется регулярно.

Зинэтула Билялетдинов (в центре) Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Не будем забывать, что советниках есть Зинэтула Билялетдинов. Опытный человек, который помогает тренерскому штабу, консультирует его. «Ак Барс» сейчас заиграл, словно при Билялетдинове», — говорил мне в интервью заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Действительно, игра «барсов» впечатляет. Да, есть и неудачные матчи (а куда без этого?), но в целом команда вызывает положительные и целостные впечатления. В коллективе нет посторонних людей, каждый знает свою задачу и место на льду, а четвёртая тройка татарстанской команды и вовсе вызывает восхищение у экспертов и разбирающихся в хоккее людей. Ведь кубки зачастую выигрывают именно третьи-четвёртые звенья, без их кропотливой и трудной работы никакие звёздные фамилии не помогут.

Да, казанцы пытаются в том числе лезть под кожу сопернику, но разве сам «Локомотив» не занимался аналогичными вещами в противостоянии с «Авангардом», где Радулов, Сурин и Паник буквально извели вратаря «ястребов» Серебрякова. Собственно говоря, в серии с «Ак Барсом» железнодорожники тоже пытаются играть по-спортивному нагло, однако казанцы отвечают аналогичным образом.

Нравится и то, что проявляют себя легионеры «барсов». Накануне Хмелевски исполнил гол-шедевр, ставший решающим в важнейшем матче, а Миллер установил рекорд для защитников в Кубке Гагарина, побив достижение самого Криса Ли.

Что ждать дальше от битвы «Локомотива» и «Ак Барса»? Счёт в серии 2-2, поэтому удивляться точно ничему не стоит. Конечно, небольшим фаворитом по-прежнему является ярославский клуб, но, когда знаешь о настойчивости, опыте и воле к победе казанцев, сбрасывать со счетов их однозначно не стоит. Эта команда Гатиятулина под присмотром Билялетдинова ещё пошумит.