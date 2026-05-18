Топ-события вторника: финал Кубка Гагарина, «Челси» — «Тоттенхэм» в АПЛ и яркий баскетбол

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:30: «Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, седьмой матч

Интрига: сможет ли «Баффало» выйти в финал Востока впервые за 20 лет?

«Баффало» избежал вылета из плей-офф, забрав шестой матч серии, но в седьмых играх его статистика не впечатляет. Всего одна победа в истории при шести поражениях. Команда Линди Раффа уже сделала огромный скачок по сравнению с предыдущим сезоном (да что там, по сравнению с последними 15 годами!), но хватит ли её на то, чтобы выйти в свой первый финал конференции за 20 лет?

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/2 финала, первый матч

Интрига: «шпоры» с Вембаньямой готовы к чемпионской проверке?

«Сан-Антонио» в этом сезоне чаще всех обыгрывал «Оклахому» (четыре раза). Чемпионам лишь раз удалось обставить «шпор» по ходу регулярки. Но то было не в плей-офф, где «Тандер» идут пока без поражений. Кто начнёт серию на мажорной ноте?

🎦 🚴‍♀️ 14:05: «Джиро д'Италия», этап 10, Виареджо — Масса, 40,2 км, индивидуальная разделка

Интрига: кто выживет в разделке?

Во вторник в рамках Гранд-тура состоится гонка с раздельным стартом на 40,2 км. Она единственная в расписании соревнований. Старт, находящийся в середине календаря, способен усилить и без того бескомпромиссную борьбу за первенство в генералке. Одним из фаворитов предстоящей гонки у побережья Тосканы является датчанин Йонас Вингегор, который лидирует в тотале. Справится ли он с давлением? И чем ответит двукратный чемпион мира в разделке итальянец Филиппо Ганна?

🏆 🏒 19:00: «Локомотив» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, финал, пятый матч

Интрига: пятая встреча станет ключевой?

Финал Кубка Гагарина складывается качельно, обе команды уже продемонстрировали, что способны доминировать над соперником, а в последней игре «Ак Барс» добыл важную и непростую победу, в очередной раз сравняв счёт в серии. Очень вероятно, что пятый матч станет ключевым, ведь его победителю останется лишь один шаг до титула.

🏀 19:30: «Зенит» — УНИКС, Единая лига, 1/2 финала, четвёртый матч

Интрига: казанцы соберутся после провала?

Первый матч в Санкт-Петербурге прошёл полностью по сценарию «Зенита» — клуб с ходу завладел преимуществом и в итоге разгромил соперника (103:74). УНИКС выглядел блёкло и был не похож на себя. Смогут ли казанцы сравнять счёт в серии или же бело-голубые улетят вперёд?

🏒 21:20: Словения — Словакия, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: словаки продолжат побеждать?

Сборная Словении преподнесла огромный сюрприз, на старте турнира одолев команду Чехии. Но дальше без сенсаций проиграла Норвегии. Словаки же идут без поражений – 2:1 с Норвегией, 4:1 с Италией – и держатся на вершине группы В вслед за мощной Канадой. Главные матчи с серьёзными соперниками у словаков ещё впереди, а пока надо обыгрывать Словению.

⚽️ 21:30: «Борнмут» — «Манчестер Сити», АПЛ, 37-й тур

Интрига: «Борнмут» гонится за Лигой чемпионов, а «Манчестер Сити» — за золотом АПЛ

Большой матч в чемпионате Англии, несмотря на то что топ-клуб в этой паре только один. «Борнмут» сенсационно включился в борьбу за место в Лиге чемпионов – за два тура до финиша отстаёт от «Ливерпуля» на четыре очка, но уже при одной игре в запасе. Если команда Андони Ираолы завершит сезон АПЛ двумя победами, то может попасть в топ-5. «Манчестер Сити» нужно выигрывать, чтобы оставаться в «золотой» гонке. Турнирная ситуация заставляет соперников рисковать, так что может получиться весёлый, результативный матч. Во встрече первого круга было забито четыре гола (3:1 в пользу «Сити»).

⚽️ 22:15: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 37-й тур

Интрига: лондонское дерби, которое особенно важно для «Тоттенхэма»

У «Челси» после поражения в финале Кубка Англии от «Манчестер Сити» фактически нет мотивации на финише сезона. Остаются небольшие шансы на попадание в Лигу конференций, но и тут не всё зависит от будущей команды Хаби Алонсо. Впрочем, матч с «Тоттенхэмом» – сам по себе мотивация. Ведь речь идёт о лондонском дерби. Локальный успех немного скрасит неприятное послевкусие. Однако «шпорам» победа нужнее, поскольку она гарантирует клубу сохранение места в АПЛ. Если команда Роберто Де Дзерби выиграет, то оторвётся от находящегося в зоне вылета «Вест Хэма» на пять очков.