«Я назову Миллером своего сына». Как Татарстан болеет за «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина

Финал Кубка Гагарина – в самом разгаре. Впереди пятый матч в Ярославле, но уже точно будет и шестой – в четверг серия вновь вернётся в столицу Татарстана. В эти дни не то что весь город, вся республика живёт хоккеем – разговоры о финале можно услышать в самых неожиданных местах.

И, что особенно важно, «Ак Барс» понимает важность момента и отвечает на запрос аудитории. С учётом того, что всех желающих «Татнефть-Арена» вместить не в состоянии, были созданы фан-зоны на любой вкус и цвет, причём не только в Казани.

Фотозона для болельщиков «Ак Барса» в Казани Фото: ХК «Ак Барс»

Можно вообще не интересоваться хоккеем, но не заметить, что в Казани проходит финал Кубка Гагарина, не получится. Стелла при въезде в город украшена эмблемой клуба, самый большой мост города – Миллениум – подсвечивается в цветах «Ак Барса», команду с победой поздравляют инфографикой с одного из небоскрёбов на набережной Казанки. Не говоря уже об огромном количестве билбордов и баннеров по всем центральным улицам. «Кубок рядом» – город в едином порыве ждёт чемпионства, которого не было с 2018 года. Причём важно понимать, что жаркая майская Казань – это далеко не только казанцы и жители Татарстана. В городе пик туристов, а конкретно на дни третьего и четвёртого матча финальной серии с «Локомотивом» выпал ещё и международный экономический форум «Россия – Исламский мир».

Спорт также обсуждался на полях форума, и для КХЛ это была отличная возможность попробовать выйти на новые рынки. Те же Эмираты лига прорабатывает давно, в 2021-м вынесенный матч в рамках проекта World Games «Ак Барс» и «Авангард» сыграли в Дубае, в этом году казанцы должны были полететь в Абу-Даби и сыграть с «Салаватом Юлаевым», но в итоге «зелёное дерби» в жаркой пустыне перенесли на следующий год. А пока что не менее жарко в Казани, температурные рекорды бьются буквально каждый день, и если для собственно хоккея это не всегда в плюс (страдает качество льда), то вот для организации уличных фан-зон история отличная. Впервые в истории клуба «Ак Барс» сделал площадку для болельщиков не только в Казани, но и в Альметьевске. Там фанаты собирались в сквере Каракуз.

Фан-зона в Альметьевске в сквере Каракуз Фото: ХК «Ак Барс»

В самой столице Татарстана площадки для активной поддержки команды появились в самых разных районах. Классические фан-зоны в торговых центрах стали запускать ещё на старте плей-офф, когда условия на улице (особенно с учётом позднего начала матчей) не позволяли собираться с комфортом. В деле как крупнейшие ТЦ города – KazanMall и «Мега», так и важные локальные пространства, такие как «Арт-центр» в отдалённом Советском районе Казани. Изначально инициатива шла от клуба, но затем её быстро подхватили, и фан-зоны стали появляться даже без прямого участия «Ак Барса», например, в городском IT-кластере или на модном Московском рынке. Про бары и рестораны вообще молчу: если у заведения существует возможность включить трансляцию – там будет играть «Ак Барс», при том что Казань — ультраспортивный город и в воскресенье встречи практически одновременно проводили ещё регбисты, баскетболисты, волейболисты и футболисты.

Но при всём уважении к УНИКСу, «Рубину», «Зениту-Казань» и остальным, спорт номер 1 в городе – это именно хоккей. На время финала забыты даже внутренние противостояния, и ладно бы болельщики альметьевского «Нефтяника», клуба из общей системы «Татнефти», поддерживали «Ак Барс». Даже Нижнекамск, где есть своя крепкая команда КХЛ «Нефтехимик», в эти дни полностью за Анвара Гатиятулина. Слова поддержки казанцам выразил главный тренер «волков» Игорь Гришин, на трибунах можно встретить звёздных воспитанников «Нефтехимика» Наиля Якупова и Михаила Сергачёва. Последний даже вышел в эфир клубного ТВ. «Ак Барс-шоу» – ещё одна гордость клуба. Мало где настолько умело сочетают как подробный аналитический разбор игр, так и тонкий юмор. А во время серии с магнитогорским «Металлургом» авторы проекта вообще пошли на уникальный эксперимент и показывали эпизоды из матчей прямо на льду «Татнефть Арены».

Максим Пестушко с экспертами студии на льду «Татнефть-Арены» Фото: ХК «Ак Барс»

Пока «Ак Барс» добывал в Магнитогорске первую победу в полуфинальной серии, на казанский лёд вышел эксперт «Ак Барс-шоу», бывший игрок многих команд КХЛ Максим Пестушко и вместе с приглашёнными экспертами из Москвы, а также хоккеистами клуба ВХЛ «Барс» показывал наглядно, каким образом были заброшены шайбы. Наблюдать за этим могли как зрители местного телеканала ТНВ в прямом эфире, так и 2500 болельщиков вживую в самой «Татнефть-Арене». Подобного не делал вообще никто в мире. Даже в НХЛ, где, казалось бы, продумали и перепробовали уже все возможные способы показа хоккея, до такого масштаба ещё не дошли. Пока что и сам «Ак Барс» остановился с показом игр на льду в режиме лайв как на разовой акции, но в качестве идеи её держат в голове и наверняка повторят в будущем.

Тем, кто всё-таки купил билет на матч в Казани, также обеспечен полный спектр эмоций. Начиная хотя бы с шоу перед игрой, различные появления главной легенды клуба Даниса Зарипова уже стали традицией, но выход пятикратного обладателя Кубка Гагарина, и на секундочку, действующего депутата Госсовета РТ под своды «Татнефть Арены» на «парящем» надо льдом крылатом барсе – это уровень близкий к Цирку дю Солей. И напрасно в Ярославле смотрят на такие истории скептически. Хоккей – это в первую очередь бизнес из индустрии развлечений, и «Ак Барс» делает всё для продвижения как собственного бренда, так лиги и игры в целом. И это работает, одна из болельщиц на эмоциях даже выдала: «Я назову своего сына Миллером!». Разумеется, в честь защитника казанского клуба и лучшего бомбардира нынешнего Кубка Гагарина. Если учитывать, что в одну из трансляций попал некий Акбарс Захаров, ей охотно верится.

