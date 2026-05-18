Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Финляндия — США — 6:2, обзор матча группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2026

Действующего чемпиона вынесли вперёд ногами! Финны целятся на золото ЧМ?
Елена Кузнецова
Отчёт Финляндия — США — 6:2
Комментарии
Победу в группе они уже практически себе обеспечили.

Одним из центральных матчей игрового дня на чемпионате мира по хоккею – 2026 была встреча Финляндии и США. Действующие чемпионы на данный момент не впечатляют – в стартовом матче со Швейцарией они уступили, а в игре с одним из главных аутсайдеров Великобританией смогли снять все вопросы о победителе только в третьем периоде.

А сегодня команду Дона Гранато в пух и прах разнесла сборная Суоми. При этом не сказать, что американцы вообще не вышли играть – моментов у них было достаточно, но реализовать их не получалось. В отличие от Финляндии, которая за первые 15 минут игры забросила три шайбы.

Сначала Ленни Хямеэнахо воспользовался потерей Райана Леонарда в средней зоне, прорвался по флангу и хлёстким броском прошил Джозефа Уолла. Американцы быстро ответили голом Мэтта Коронато, однако тут же пропустили ещё с контратаки, вновь потеряв шайбу, но уже в чужой зоне. Затем отличился Аату Рятю, без помех в одиночку разобравшись с охранявшими кукурузу тремя игроками «звёздно-полосатых».

ЧМ-2026 . Группа A
18 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
6 : 2
США
1:0 Хямеэнахо – 06:06     1:1 Коронато (Мур) – 07:44     2:1 Пуйстола (Хямеэнахо, Мяяття) – 08:45     3:1 Рятю (Лехтонен, Бьёрнинен) – 14:10     4:1 Хямеэнахо (Лехтонен, Куокканен) – 21:26 (pp)     5:1 Мяэналанен (Мяяття, Мереля) – 21:57     5:2 Леонард (Уфко, Фолк) – 43:21 (pp)     6:2 Лунделль – 46:33 (pp)    

На старте второго периода финны окончательно добили соперника – Хяменэнахо оформил дубль, реализовав большинство. Оно у финнов, кстати, на этом турнире просто убийственное, 50%. Через полминуты Саку Мяэналанен довёл счёт до 5:1, и на этом игра для Уолла была завершена.

Ему на смену вышел Дэвин Кули, который за остаток встречи пропустил только один гол. Надо думать, в следующем матче на последнем рубеже также появится он – у Уолла восемь пропущенных за 29 бросков (считая также матч со Швейцарией), и он откровенно не выручает.

В третьем периоде у «звёздно-полосатых» получилось ещё раз пробить Юстуса Аннунена, но только в формате «пять на три», а Леонард слегка исправился за ошибку в первом периоде и своё удаление, которое было реализовано – он забил свой первый гол за сборную США. Однако последнее слово осталось за финнами – 6:2.

Турнирная таблица ЧМ-2026 по хоккею

Конечно, это далеко не тот состав американцев, который зимой брал золото Олимпиады. И даже не более опытный созыв, который стал триумфатором ЧМ-2025. Но статус чемпиона всё же накладывает определённые ожидания, и пока США их не оправдывают. Быть может, долгожданный приезд Мэттью Ткачука изменит ситуацию? Нападающий должен прилететь в Цюрих к матчу с Германией. Ну а пока американцы идут в группе А на пятом месте, ниже Австрии и Латвии!

Материалы по теме
Звёздная Канада и вечные студенты США. Что ждать от этих сборных на ЧМ по хоккею?
Звёздная Канада и вечные студенты США. Что ждать от этих сборных на ЧМ по хоккею?

Финны же взяли мощный старт и остаются непобеждёнными (ранее они одолели Германию и Венгрию). Теперь, если не будет никаких сенсаций, только Швейцария может в теории помешать им занять первое место в группе А. Может, и на золото замахнутся?

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android