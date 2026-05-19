Швейцария разгромила Германию, а Швеция и Чехия выдали самый яркий матч в игровом дне.

Канада решила тяжёлую игру за три минуты, Кросби выдал концерт! Итоги дня на ЧМ-2026

18 мая в Швейцарии состоялся третий игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Канада обыграла сборную Дании на чемпионате мира — 2026, Кросби оформил четыре ассиста

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Дании. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:1.

Примечательно, что на протяжении двух периодов североамериканские хоккеисты не могли подобрать ключей к обороне соперника. В середине второго отрезка Маклин Селебрини вроде бы открыл счёт в матче, но взятие ворот было отменено из-за положения вне игры. После двух третей основного времени счёт во встрече оставался таким же, как и при стартовом вбрасывании, однако в заключительном периоде мастерство канадцев сыграло ключевую роль.

На 41-й минуте нападающий сборной Канады Портер Мартон забил первый гол. На 44-й минуте форвард Габриэль Виларди удвоил преимущество канадцев. Спустя 31 секунду защитник Дентон Матейчук забросил третью шайбу канадской команды.

На 51-й минуте нападающий Ник Олесен сократил отставание сборной Дании. На 52-й минуте форвард Райан О'Райлли вернул Канаде былое преимущество. На последней минуте защитник Паркер Уозерспун забил пятый гол канадцев, установив окончательный счёт — 5:1.

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби оформил в этой встрече ассистентский покер.

Сборная США потерпела крупное поражение от Финляндии на ЧМ-2026

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и США. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 6:2.

На седьмой минуте нападающий сборной Финляндии Ленни Хямеэнахо забил первый гол. На восьмой минуте форвард команды США Мэтт Коронато сравнял счёт. На девятой минуте нападающий Патрик Пуйстола вывел финнов вперёд. На 15-й минуте форвард Аату Рятю забросил третью шайбу финской сборной.

На 22-й минуте нападающий Хямеэнахо укрепил преимущество Финляндии, оформив дубль. Спустя 31 секунду форвард Саку Мяэналанен забил пятый гол финнов. На 44-й минуте нападающий Райан Леонард отыграл одну шайбу американцев. На 47-й минуте форвард Антон Лунделль вернул финской команде былое преимущество и установил окончательный счёт — 6:2.

Сборная Чехии одержала победу над Швецией на ЧМ-2026

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Чехии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали чешские хоккеисты со счётом 4:3.

Старт встречи полностью остался за сборной Чехии, которая трижды подряд поразила ворота Швеции. На четвёртой минуте нападающий сборной Чехии Матей Блюмель забил первый гол. На 13-й минуте форвард Доминик Кубалик удвоил преимущество чехов. На 14-й минуте нападающий Якуб Флек забросил третью шайбу чешской команды.

На 16-й минуте защитник Йоэль Перссон сократил отставание сборной Швеции. На 18-й минуте форвард Симон Хольмстрём отыграл ещё одну шайбу шведов. На 24-й минуте нападающий Иржи Чернох вернул Чехии былое преимущество. На 27-й минуте защитник Оливер Экман-Ларссон вновь сократил отставание Швеции и установил окончательный счёт — 4:3.

Швейцария разгромила сборную Германии на домашнем чемпионате мира

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Швейцарии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 6:1.

На 26-й минуте нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин забил первый гол. На 29-й минуте форвард Свен Андригетто удвоил преимущество швейцарцев. На 30-й минуте нападающий Кристоф Берчи забросил третью шайбу швейцарской команды. На 38-й минуте форвард Нико Хишир укрепил преимущество Швейцарии.

На 39-й минуте защитник Роман Йози довёл счёт до разгромного. На 46-й минуте нападающий Свен Андригетто забил шестой гол в ворота Германии. На 56-й минуте немецкий форвард Фредерик Тиффельс отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт — 6:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Германия и Швейцария выступают в группе А с командами Австрии, Венгрии, Великобритании, Латвии, Финляндии и США.

Матчи 19 мая