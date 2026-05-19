И всё-таки «Монреаль»! Судьбу седьмого матча решил шальной бросок в овертайме

«Каролина» побила рекорд НХЛ, даже не выходя на лёд. «Харрикейнз» между вторым и третьим раундом получили 12-дневный отдых – больше во время плей-офф не простаивал никто. А виновники этого достижения не только «ураганы», которые разобрались с «Филадельфией» в четырёх матчах, но и «Баффало» с «Монреалем», дошедшие до решающей седьмой игры.

«Канадиенс» ещё два дня назад могли забирать серию, повели в первом периоде со счётом 3:1, однако развалились во втором отрезке под натиском «Баффало», а к окончанию встречи пропустили аж восемь шайб. Конечно, так решающие встречи проводить нельзя.

Поэтому один из главных вопросов в преддверии седьмой игры звучал так: «Сможет ли «Монреаль» забыть кошмарные 40 минут на домашней арене?»

Как оказалось, вполне. Гости открыли счёт уже на пятой минуте благодаря наглой, стремительной и взрывной атаке – Тексье сделал передачу из-за ворот, Гуле отправил шайбу в сторону пятака, а Дано оказался там, где и надо было.

«Баффало» всё никак не мог пробудиться в первом периоде, получил необязательное удаление, однако излишне расслабился после стерильного розыгрыша «Канадиенс» и частичной смены спецбригады. Вышедший на последние секунды большинства Болдюк всадил шайбу под перекладину и поставил «клинков» в незавидное положение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Монреаль», памятуя о выигранном седьмом матче у «Тампы», решил провернуть то же самое – отдать шайбу и выстраивать забор с колючей проволокой на входе в зону. Но эта тактика дала сбой, «Канадиенс» сами дали сопернику вернуться в игру. Во втором периоде «Баффало» одну шайбу отыграл – Самуэльссон бросил в кучу на пятаке и попал в Гринвея.

А в первой половине третьей двадцатиминутки счёт стал равным – Пауэр сделал короткую передачу на Далина, а капитан забросил спасительную шайбу.

Обычно в моменты такого напряжения говорят, что шансов больше у того, кто имеет больше опыта. Но вот незадача – опыта игры в овертайме в седьмой встречи нет ни у одной команды, слишком они ещё зелёные.

Впрочем, «Монреаль» опыта игры в дополнительное время набрался в серии с «Тампой» — овертайм был в четырёх из семи встречах. А в решающей игре тогда всё решил курьёзный гол с отрицательного угла. Не то чтобы это прямая параллель, но бросок Алекса Ньюхука не таил такой серьёзной опасности. Однако Далин не смог поставить клюшку в стык и сделать блок, а Луукконен не сумел отреагировать.

«Монреаль» всё-таки забирает вторую седьмую игру подряд! А судьбу этого матча решил шальной бросок в овертайме – бывает и такое. «Канадиенс» встретятся в финале Востока с «Каролиной».