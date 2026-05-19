Решающие стадии Кубка Стэнли! Пары финалов конференций в плей-офф НХЛ

Их осталось только четыре. «Монреаль» обыграл «Баффало» в седьмом матче второго раунда, и розыгрыш Кубка Стэнли вступает в решающие стадии. Финалы конференций стартуют с 21 мая, рассказываем коротко об этих парах.

Финал Запада

«Колорадо» – «Вегас»

Расписание игр: 21 мая 3:00 мск, 23 мая 3:00 мск, 25 мая 3:00 мск, 27 мая 4:00 мск и, если потребуется, 29, 31 мая и 2 июня.

«Колорадо» после титула в 2022 году впервые пробился в финал конференции. «Лавины» оказались в заложниках формата плей-офф, в котором двум из самых сильных команд конференции приходилось встречаться на ранних стадиях. В предыдущих двух сезонах верх в этом деле брал «Даллас», но в этом году «звёзды» были выбиты ещё в первом раунде «Миннесотой», с которой затем за пять матчей расправились «Эвеланш». В первом же раунде они с сухим счётом обыграли «Лос-Анджелес».

За право играть в финале лучшая команда этой регулярки поспорит с победителем Тихоокеанского дивизиона «Вегасом». Путь «рыцарей» к третьему раунду был более извилистым – шесть матчей с «Ютой» и ещё шесть с «Анахаймом». Смелый ход со сменой тренера в концовке регулярки пока что себя полностью оправдывает. Джон Торторелла может быть резким и получать баснословные штрафы, но делает своё дело и принёс «рыцарям» первый финал конференции с 2023 года.

«Мы топ-клуб, они тоже топ-клуб. И те, и другие – опытные, немного возрастные команды. У нас такие же высокие ожидания, как и у «Вегаса», у нас также более половины состава выиграло Кубок Стэнли несколько лет назад, но с тех пор успеха в плей-офф не было. И вот теперь мы встретимся друг с другом», — сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

«Мы знаем, чего хотим достичь по итогам сезона, и чтобы это сделать, нам надо продолжать прибавлять, становиться лучше с каждым матчем и серией. Это наша цель. Нам ещё есть что исправлять, с «Колорадо» нам потребуется показать свой лучший хоккей», — отметил нападающий «Вегаса» Джек Айкел.

Финал Востока

«Каролина» — «Монреаль»

Расписание игр: 22 мая 3:00 мск, 24 мая 2:00 мск, 26 мая 3:00 мск, 28 мая 3:00 мск и, если потребуется, 30 мая, 1 и 3 июня.

«Каролина» проводит уникальный плей-офф. Во-первых, команда Рода Бриндамора ещё не потерпела ни одного поражения, установив рекорд НХЛ. С 1987 года, момента появления формата до семи матчей, никто в лиге не выигрывал первые две серии всухую, выбив сначала «Оттаву», а затем «Филадельфию».

С учётом того, что НХЛ ловко жонглирует расписанием, «ураганы» начали второй раунд, когда некоторые команды ещё не закончили первый, и в итоге установила ещё один рекорд – по продолжительности «простоя» в плей-офф. Целых 12 дней томительного ожидания и тренировок могут сказаться на игровой форме на старте серии, зато «Каролина» не успела набить шишек и ссадин, как другие, и подходит к решающим стадиям розыгрыша Кубка Стэнли здоровой и невридимой.

«Монреаль» же пережил в этом году – король седьмых матчей. Команда Мартена Сан-Луи пережила две долгие мясорубки – сначала с «Тампой», потом с «Баффало». И, с одной стороны, не растеряла игрового ритма и фокуса, с другой – затратила несравнимо больше сил, чем соперник.

«Это хорошо, потому что мы в четвёрке оставшихся лучших команд, так что сколько бы ни длился наш перерыв, мы его переживём. Хорошо и то, что нам не надо ничего менять. У нас был план, и очевидно, что он работает, так что мы продолжим его придерживаться», — заявил Бриндамор.

«Важно порадоваться победе, но коротко. У «Каролины» было много времени на подготовку, а нам придётся быстро перестраиваться с одной серии на следующую», — отметил защитник «Монреаля» Майк Мэтисон.