Российский хоккеист точно выиграет Кубок Стэнли! Кто из наших может стать чемпионом НХЛ?

В борьбе за трофей осталось всего восемь представителей России. Хотя один из них — со звёздочкой.

После поражения «Баффало» в седьмом матче серии с «Монреалем» стало понятно – в этом году Кубок Стэнли над головой точно поднимет как минимум один россиянин. «Клинки» были единственной командой в плей-офф, в которой не играл ни один наш соотечественник – соответственно, шансы на то, что серия, взявшая своё начало аж в 2016 году, прервётся, были минимальными. Теперь же их не осталось вовсе.

Россияне-обладатели Кубка Стэнли с 2016 года



2025 – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов («Флорида») 2016 – Евгений Малкин («Питтсбург»)2017 – Евгений Малкин («Питтсбург»)2018 – Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин («Вашингтон»)2019 – Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв («Сент-Луис»)2020 – Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)2021 – Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров, Александр Волков («Тампа-Бэй»)2022 – Валерий Ничушкин («Колорадо»)2023 – Иван Барбашёв («Вегас»)2024 – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко («Флорида»)2025 – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов («Флорида»)

В борьбе за чемпионский титул осталось всего четыре команды, в которых в совокупности играют восемь представителей из России. Подробнее о них расскажем в этом материале.

Западная конференция

«Колорадо»: н. Валерий Ничушкин, н. Захар Бардаков

В составе, пожалуй, главного претендента на завоевание Кубка Стэнли россияне находятся далеко не на самых заметных ролях. Это касается даже Ничушкина, который в чемпионском 2022-м был одним из ключевых факторов успеха «Эвеланш» – Валерий не только был результативен, но и проделывал невероятный объём черновой работы. Особенно при игре в меньшинстве.

Сейчас уроженец Челябинска получает самый большой айс-тайм при нейтрализации численного преимущества соперников среди нападающих «лавин», но действует при этом не так эффективно – при нём на льду «Колорадо» в среднем пропускает чаще, чем четыре года назад. Хотя общий процент успешной игры в меньшинстве у команды почти не поменялся: 80,4% тогда и 79,3% – сейчас.

Что касается общего игрового времени Ничушкина, то здесь с показателем 16.41 он замыкает топ-6 форвардов «Эвеланш» (по сравнению с 20.16 и топ-3 в 2022-м). Как итог, результативность тоже просела – в активе Валерия всего три (1+2) очка, которые он набрал в первых двух матчах серии с «Миннесотой». Правда, одно из этих результативных действий получилось особо эффектным и врезалось в память – передача на Ника Бланкенбурга в безумной первой игре с «Уайлд» вышла отменной.

Бардаков, к сожалению, пока не может похвастаться даже малейшей долей того, чего в этом плей-офф успел достичь Ничушкин – всё потому, что 25-летний нападающий пока что не провёл в этом постсезоне ни одной секунды.

Тем не менее, даже если такая неприятная тенденция для Захара продолжится, его имя всё равно будет выгравировано на Кубке Стэнли в случае победы «лавин» – форвард успел появиться в 60 матчах регулярного сезона, что заметно больше минимально требуемых 50%.

«Вегас»: н. Иван Барбашёв, н. Павел Дорофеев

А вот в Неваде наши хоккеисты являются одними из лидеров своей команды. Барбашёв и Дорофеев провели отличную регулярку и продолжили показывать отличную игру и в кубковых баталиях.

В особенности это касается Павла, который после двух раундов расположился на единоличном первом месте в списке лучших снайперов этого плей-офф. В активе Дорофеева уже девять точных бросков – у ближайшего конкурента, коим является его одноклубник Бретт Хауден, на одно попадание меньше.

При этом в активе Павла много важных голов – здесь и хет-трик в пятой встрече с «Ютой», который позволил «Вегасу» уйти в овертайм на последней минуте основного времени, и дубль с победным голом в дополнительное время в пятой игре с «Анахаймом», и ещё один дубль в решающей встрече с «утками», где «рыцари» обеспечили себе путёвку в финал Запада.

Среди трёх голов Барбашёва в этом плей-офф также нашёлся один победный – в первом матче с «Дакс». К слову, с передачи Дорофеева. Но и в остальном Иван замечательно провёл первые два раунда – с девятью результативными действиями в равных составах он является лидером «Голден Найтс» по этому показателю (столько же у лидера общей гонки бомбардиров Митча Марнера и Джека Айкела) и одним из лидеров во всём розыгрыше Кубка Стэнли.

Фирменная заряженность Барбашёва на силовую борьбу тоже никуда не делась: его 65 силовых приёмов – с отрывом лучший результат в этом плей-офф. При том что Иван является игроком верхних звеньев и демонстрирует очень большую продуктивность у чужих ворот, показатель ещё более впечатляющий.

Кстати, ещё и по отборам Барбашёв тоже идёт в числе лидеров – с шестью успешными попытками он замыкает топ-15 лиги и отстаёт от идущего на первом месте одноклубника Ноа Ханифина всего на четыре единицы.

Восточная конференция

«Каролина»: в. Пётр Кочетков, з. Александр Никишин, н. Андрей Свечников

«Харрикейнз» обладают наибольшим представительством россиян в своём составе. Но для всех наших соотечественников этот плей-офф складывается, мягко говоря, неоднозначно.

Взять, например, Андрея Свечникова – нападающий провёл отличную регулярку, в которой обновил личный рекорд результативности, и на первые смены серии с «Оттавой» выходил так, словно нечто похожее он повторит и в постсезоне. Однако в итоге противостояние с «сенаторами» он завершил с показателями 0+0 и «-1» – даже с точки зрения игры, а не результатов первый период стартовой встречи остался в его исполнении самым ярким.

В следующем раунде слегка прорвало – уже в первом матче к Свечникову «прилипла» вторая передача после отскока от его ноги (с другой стороны, он здорово пошёл в прессинг), а в третьей игре Андрей стал первой звездой, оформив гол+пас в большинстве.

Но на этом пока всё – общее послевкусие от его выступления пока остаётся смешанным. Особенно с учётом того, насколько хороша у «Каролины» тройка Холл – Стэнковен – Блейк – потому что такого мы в первую очередь ждём от самого звёздного сочетания.

Александр Никишин пока тоже не особо заметен – он здорово начал первый раунд, заработав «+2» в первой игре и проведя почти полчаса на льду во второй, однако сотрясение мозга, которое защитник получил в четвёртой встрече, спутало ему все карты.

Никишин вернулся после травмы в третьем матче серии с «Филадельфией», но Род Бриндамор, видимо, решил вводить его в тонус постепенно – в каждой из оставшихся двух игр Александр получал наименьшее время среди всех защитников «Каролины», а в последнем матче ни разу не появился в спецбригадах. В графе «результативность» у Никишина по-прежнему 0+0.

В необычной ситуации оказался Пётр Кочетков – из-за травмы голкипер провёл всего девять матчей в регулярном сезоне и не попал в заявку минимально требуемые 41 раз.

К началу плей-офф россиянин восстановился, но с той игрой, которую сейчас демонстрирует Фредерик Андерсен, шансов на выход на лёд у него немного. Тем более что вторым вратарём в каждом из восьми матчей «Харрикейнз» в этом плей-офф становился Брэндон Басси.

Если «ураганы» всё-таки станут обладателями Кубка Стэнли, Кочеткову потребуется попасть в заявку хотя бы на один матч финала, чтобы его имя было увековечено на трофее.

Впрочем, будет ещё один вариант признать Петра легитимным чемпионом – для этого клубу потребуется напрямую обратиться к комиссионеру НХЛ. Такие запросы возможны в случае смягчающих обстоятельств – кажется, что тяжёлая травма попадает под это определение.

«Монреаль»: н. Иван Демидов

У многих были вопросы к результативности Ивана после первой серии плей-офф с «Тампой». Там молодой форвард набрал всего одно очко ещё в первой встрече, после чего «молчал» до самого конца противостояния. С другой стороны, было заметно, насколько Демидов прибавил в игре без шайбы – и поэтому называть его выступления неудачными язык не поворачивался.

Во втором раунде с более открытой командой напротив Иван показал себя во всей красе – в семи встречах с «Баффало» нападающий совершил шесть результативных действий, в число которых вошли его два первых гола в розыгрышах Кубка Стэнли.

Звено с Джейком Эвансом и Алексом Ньюхуком, в котором играет Демидов, стало у «Монреаля» лучшим в противостоянии с «клинками». Неудивительно, что именно оно принесло «Канадиенс» путёвку в финал Востока. А победная контратака началась как раз с отличных действий Ивана в прессинге.

В играх с более вязкой «Каролиной» куда тяжелее придётся не только Демидову, но и всему «Монреалю». Так что будет интересно посмотреть, что Мартен Сан-Луи и его команда предложат главным фаворитам Восточной конференции.