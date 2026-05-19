«Лада» будет жить и играть в КХЛ! Самые грустные прогнозы не сбылись

«Лада» амбициозно ворвалась в нынешний сезон. Клуб из Тольятти пачками подписывал игроков, не боялся на переправе менять коней, а тренерскую скамью усыпал большим количеством наставников. Да так, что люди начали путаться, кто и за что отвечает.

Поспособствовал этому приход большого спонсора – группы компаний «Полипласт». В начале мая во время серии встреч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в Тольятти была созвана большая пресс-конференция с участием президента ФХР Владислава Третьяка, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и представителей «Полипласта». По масштабу мероприятия, которое затмевало сам хоккейный матч, стало понятно, что готовится что-то серьёзное.

Так и произошло. Федорищев торжественно объявил присутствующим журналистам, что у «Лады» теперь есть новый покровитель:

«Мы долго ждали момента, когда у «Лады» появится новое развитие, второе дыхание, стратегический партнёр. Клуб работал, мы были в контакте с болельщиками. Когда встречались с ними, я им пообещал, что будет партнёр, который позволит клубу развиваться динамично, в соответствии с требованиями чемпионата КХЛ. Этот партнёр — группа компаний «Полипласт». Соглашение предусматривает партнёрство на пять лет, в рамках которого группа компаний «Полипласт» проспонсирует порядка 5 млрд рублей. В дополнение к той большой поддержке, которая оказывается АвтоВАЗом и регионом, этого будет более чем достаточно, чтобы успешнее выступать в КХЛ после не очень удачного сезона.

Одновременно с новым партнёром заступит на работу новое руководство клуба, скоро узнаем, кто будет тренером команды. Подойдём к чемпионату в полной готовности».

Такое смелое и масштабное выступление вселило в болельщиков «Лады» надежду – предполагавшиеся финансы могли позволить команде не просто существовать, но и бороться за более высокие места.

Однако проблемы из-за угла вылезли довольно быстро, «партнёры», которые уже получили славу нетерпеливых управленцев после ситуации в Туле с АКМ, не стали стесняться и в лиге рангом выше. Первая тренерская отставка произошла именно в Тольятти, но справедливости ради предпосылки для неё всё же были. Хотя приглашение Бориса Миронова на пост главного тренера изначально выглядело спорно.

В клуб вернулся Павел Десятков, однако быстро наладить атмосферу и разобраться с раздраем у него не получилось. Это показывали и выступления на пресс-конференциях, где главный тренер «Лады» не стеснялся в выражениях, часто говоря о «равнодушии», «бесхарактерности», «безвольности», «стыде», «плюшевости». Да и в целом признавал, что не думал, что времени на исправление положения понадобится так много.

Павел Десятков Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Закопавшись во всевозможных проблемах, Тольятти де-факто уже в ноябре лишился осязаемых шансов на плей-офф. В условиях нетерпеливости спонсоров и тяжёлой экономической ситуации в стране можно было бы предполагать, что ружьё, которое висит на стене, может выстрелить.

В начале мая грохот был услышан. Стали появляться слухи, что «Полипласт» не собирается дальше помогать спонсировать команду. И это при том, что в клубе уже поменяли главного тренера и спортивного директора. Пусть и неофициально. Речь шла даже о том, что «Лада» даже не будет заявляться в ВХЛ – тоже показатель масштаба проблем.

Не добавляли оптимизма в ситуацию и ещё несколько обстоятельств. Во-первых, у «Полипласта» слишком много команд под боком, на всех средств не хватает. Во-вторых, появились слухи, что у клуба накопилось приличное количество долгов. И это после того, как год назад они были торжественно погашены.

И когда тучи сгустились до того, что не было видно и лучика света, с заявлением на своей странице в соцсетях вышел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, который заявил:

«Хоккейный клуб «Лада» продолжает играть и радовать болельщиков. Команда с очень большой историей. Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимаем ситуацию. Хоккейный клуб продолжает играть в КХЛ. С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым, нашим партнёром — компанией «Полипласт» — сегодня была встреча. Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба. Область тоже подключается».

Вячеслав Федорищев Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Тольяттинских болельщиков можно поздравить – серьёзную качку их любимый клуб выдержал, «Лада» будет жить, самые грустные прогнозы не сбылись. Однако у этих гарантий срок годности не более года, это все прекрасно понимают. Да и перспективы в борьбе за минимальные задачи тоже явно не прослеживаются.