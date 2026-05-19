«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?

Казанцам не помогли ни тайм-аут, ни замена вратаря. Начали за здравие, но в итоге провалили пятый матч финала.

К пятому матчу финала команды подошли при равном счёте. «Ак Барс» смог выправить своё положение, одержав победу во второй домашней встрече. Обе команды понимали, что стоит на кону, и матч сложился вязко, даже несколько осторожно, с обилием борьбы. А победу казанцам принесли большинство и Александр Хмелевски, которому первые три встречи финала нельзя было записать в актив.

В Ярославле всё начинается с нуля – и уже до двух побед. Анвар Гатиятулин не внёс никаких изменений в сочетания – всю серию «Ак Барс» проводит одним и тем же составом. А вот Бобу Хартли пришлось разбить связку Радулова и Сурина, а также существенно перекроить и другие звенья. Это был вынужденный ход, так как Георгий Иванов, один из ключевых игроков железнодорожников, получил травму в предыдущем матче и команде больше не поможет. «Сегодня он перенёс операцию, так что сезон для него закончился», — сказал перед встречей Хартли.

«Локо» входил в пятую игру тяжело – Паник схватил две минуты в первой же смене, и ярославцы, проведя две минуты в большинстве, захватили инициативу и кружили по чужой зоне, активно прицеливаясь к воротам Даниила Исаева. Только на 10-й минуте «Локомотив» смог нанести первый бросок в створ, и это обстоятельство как будто открыло их атакующие шлюзы. Практически сразу же у Николаева, вернувшегося в состав после болезни, была отличная возможность забивать с пятачка лёжа на льду, а потом он не реализовал ещё один супермомент – оба раза Билялов спас.

Остаток времени до перерыва прошёл с преимуществом хозяев, а во втором периоде они ещё больше стали наращивать давление, в то время как «Ак Барс» вышел совершенно безжизненным, даже толком не мог потрогать шайбу и был вынужден беспрестанно отбиваться.

Естесственно, долго так без последствий играть было невозможно, и «Локомотив» в итоге открыл счёт – Байрон Фрейз «доел» на пятачке отскок после броска Паника с острого угла. «Ак Барс» пропущенная шайба немного встряхнула, но ненадолго – уже через полторы минуты они пропустили ещё.

И тут не обошлось без спорного момента – Митч Миллер упал на лёд после столкновения с Егором Суриным перед воротами, и сразу же после этого в освободившемся пространстве на левом фланге Никита Кирьянов получил шайбу, спокойно сблизился с вратарём, прицелился и послал бросок точно в цель.

Однако надо отметить, что Сурин как мог пытался уйти от контакта с Миллером, да и не было в этом эпизоде ничего жёсткого. Тем более Миллер практически сразу вернулся в игру. Судьи тоже не увидели ничего предосудительного и гол засчитали, а эпизод оперативно в прямом эфире прямо с трибуны «Арены-2000» разобрал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов: «Это обычное столкновение, Сурин не пытался нанести травму, у него не было умышленного действия, такое, как блокировка или удар в голову. Поэтому судьи не остановили матч и дали продолжиться атаке».

Гатиятулин взял тайм-аут, и «Ак Барс» после этого чуть ожил, но надо понимать, что и «Локомотив» чуть убрал ногу с педали газа и стал играть больше по счёту, пытаясь ловить соперника на контратаках. И всё равно именно у ярославцев было больше шансов забить следующий гол – если вспомнить выход Паника «один в ноль» или попадание в штангу в исполнении Каюмова.

В перерыве никакой перезагрузки у «Ак Барса» не случилось, потому что, выйдя на третий период, они быстро пропустили и третью – снова сработала связка Паника и Фрейза.

Гатиятулин заменил Билялова на Максима Арефьева, однако положение дел и это не изменило. Ярославцы уверенно вели дело к победе и только в самой концовке дали слабину, устроив парад удалений. В одном из них забили сами в пустые ворота, в другом – уже в формате «три на пять» – всё же пропустили: Хмелевски лишил Исаева «сухаря».

Железнодорожникам остался всего шаг до второго Кубка Гагарина подряд. Значит ли это, что «Ак Барс» теперь приговорён или сегодняшний финальный напор казанцам удастся перенести на шестую игру?