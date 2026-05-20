Козлов заслужил стать лучшим тренером в КХЛ. Такой игры от «Салавата Юлаева» не ждал никто

Континентальная хоккейная лига объявила трёх номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2025/2026. В список финалистов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»). Награждение состоится на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдёт 28 мая.

Сразу отметим, что все три кандидата достойны получить награду. Разин, становившийся лучшим по итогам сезона-2023/2024, продолжает строить в Магнитогорске симпатичный, молодой и боеспособный коллектив.

Гатиятулин, едва не лишившийся должности в «Ак Барсе» по ходу регулярного чемпионата, смог не только вывести команду из кризиса, но и добраться с ней до финала Кубка Гагарина. Серия с грозным «Локомотивом» получается абсолютно равной.

Однако Козлов стоит особняком. Ещё перед стартом нынешнего сезона перспективы «Салавата Юлаева» выглядели очень туманными: клуб погряз в долгах, а будущее команды вызывало реальные опасения. Казалось, что в такой ситуации уфимцы станут обычными статистами, более-менее отыграют регулярку и отправятся в быстрый отпуск. При этом у самого Козлова, насколько мне известно, были солидные предложения из КХЛ, однако тренер принял решение остаться в республике, где его любят и всячески доверяют. Напомним, с предложением продолжить работу в Уфе к Козлову обратился лично глава Башкортостана Радий Хабиров.

Виктор Козлов Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Юлаевцы лишились сразу нескольких лидеров, включая вратаря Самонова, легионеров Ливо и Хмелевски, продолжив даже в сложные для себя времена показывать яркий и современный хоккей. Да, иногда приходилось подсушивать игру, но куда без этого? Было видно, что все в коллективе объединились вокруг своего главного тренера, понимали и принимали его требования, не старались тянуть одеяло на себя. В итоге «Салават» при скромных возможностях выдал отличный регулярный чемпионат, заняв пятое место в Восточной конференции.

Более того, юлаевцы пошумели и в плей-офф, где прошли в первом раунде куда более богатый «Автомобилист». На «Локомотив» уже не хватило ни сил, ни мастерства. Зато молодой состав «Салавата Юлаева» ещё сильнее окреп и, как говорят в таких случаях, оброс мясом. Опыт в хоккее очень важен, через горечь от поражений проходят абсолютно все.

Евгений Кузнецов и Виктор Козлов Фото: «Чемпионат»

При Викторе Козлове в Уфе ожил даже Евгений Кузнецов, чья карьера, казалось, была близка к завершению. Виктор Николаевич в очередной раз продемонстрировал, что умеет работать и с молодыми, и со взрослыми хоккеистами, а у легионеров он пользуется авторитетом как бывшая звезда НХЛ. Успевшая, между прочим, поиграть в одной команде с самим Александром Овечкиным.

Хочется, чтобы союз Виктора Козлова и «Салавата Юлаева» продолжал оставаться прочным. В 2011 году этот прославленный в прошлом форвард взял с уфимцами Кубок Гагарина в качестве игрока, а теперь, не сомневаюсь, хочет сделать это и как тренер. Можно пожелать Виктору Николаевичу только удачи.