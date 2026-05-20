Словенцы едва не сотворили ещё одну сенсацию, а норвежцы продолжили штамповать крупные победы.

Позор Латвии в матче с Австрией, Венгрия установила достижение века. Итоги дня на ЧМ-2026

19 мая в Швейцарии состоялся пятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

Сборная Норвегии одержала крупную победу над Италией на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре (Швейцария) на стадионе «Би-Си-Эф-Арена» прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Норвегии. Победу во встрече одержала норвежская сборная со счётом 4:0.

На 12-й минуте счёт открыл Эскильд Бакке Ольсен. В середине второго периода Ноа Стеен удвоил преимущество Норвегии, а под занавес игрового отрезка Кристиан Косастуль забросил третью шайбу. В заключительном периоде Тинус Люк Коблар поставил точку в матче. Голкипер Хенрик Хёукеланн оформил шат-аут, отразив все 30 бросков.

Благодаря этому успеху норвежская сборная вышла на четвертое место в группе В. Итальянцы остались на последней строчке.

Латвия проиграла сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею 2026 года

В Цюрихе (Швейцария) на «Свисс Лайф-Арене» состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Австрии и Латвии. Победу во встрече одержали австрийские хоккеисты со счётом 3:1.

На 28-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Австрии Тим Харниш, которому ассистировал Пауль Штапельфельдт. На первой минуте третьего периода сборная Латвии сравняла счёт — отличился Рудольф Балцерс. Через несколько минут австрийцы вновь вышли вперёд в счёте после гола Беньямина Нисснера. За две секунды до конца третьего периода Винценц Рорер забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

Австрия одержала третью победу на ЧМ-2026 и поднялась на третье место в группе А. Латвия упала на шестую строчку.

Венгрия разгромила сборную Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею

В Цюрихе (Швейцария) на «Свисс Лайф-Арене» состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Великобритании. Победу во встрече одержали венгерские хоккеисты со счётом 5:0.

На третьем минуте Кристиан Надь открыл счёт в матче. Под занавес первого периода Доман Сенгот удвоил преимущество сборной Венгрии. На 23-й минуте Иштван Тербоч забил гол в меньшинстве. В третьем периоде с разницей всего в 41 секунду дубли оформили Надь и Тербоч.

Команда Великобритании упала на последнюю строчку в группе. Сборная Венгрии одержала первую победу на ЧМ-2026 и понялась на четвёртое место в группе А, обойдя команды США и Латвии. Причём для венгров эта победа стала самой крупной в истории на ЧМ в элитном дивизионе в XXI веке. Более того, более крупную победу они одерживали в далёком 1939 году. Тогда, 87 лет назад, сборная Венгрии разгромила Бельгию со счётом 8:1.

Словакия упустила преимущество в две шайбы, но обыграла Словению и одержала третью победу на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре (Швейцария) на стадионе «Би-Си-Эф-Арена» состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Словакии. Победу во встрече, завершившейся в серии буллитов, одержали словацкие хоккеисты со счётом 5:4.

На второй минуте Адам Лишка вывел словаков вперёд. На 16-й минуте Кен Ограеншек реализовал численное большинство. На 19-й минуте Мартин Хромьяк сделал счёт 2:1 в пользу Словакии, но на старте второго периода Рок Тичар вновь сравнял счёт. Затем словаки усилиями Филипа Мешара и Мартина Фашко-Рудаша забили дважды к 31-й минуте. На 38-й минуте Ян Дрозг сократил отставание в счёте, а всего за 31 секунду до конца третьего периода Тичар сравнял счёт, оформив дубль.

Судьба матча решилась в серии буллитов, где решающую попытку реализовал Мешар.

Благодаря этой победе Словакия вышла на второе место в группе В. Команда всего на одно очко отстаёт от лидирующей Канады. Словенцы набрали третье очко на турнире и сравнялись со Швецией.

