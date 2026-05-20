Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 19 мая 2026 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Позор Латвии в матче с Австрией, Венгрия установила достижение века. Итоги дня на ЧМ-2026
Владимир Лаевский
Итоги дня на ЧМ-2026 (19 мая)
Комментарии
Словенцы едва не сотворили ещё одну сенсацию, а норвежцы продолжили штамповать крупные победы.

19 мая в Швейцарии состоялся пятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

Сборная Норвегии одержала крупную победу над Италией на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре (Швейцария) на стадионе «Би-Си-Эф-Арена» прошёл матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Норвегии. Победу во встрече одержала норвежская сборная со счётом 4:0.

ЧМ-2026 . Группа B
19 мая 2026, вторник. 17:20 МСК
Италия
Окончен
0 : 4
Норвегия
0:1 Бакке Ольсен (Крогдаль, Oeby-Olsen) – 11:32     0:2 Стеен (Сальстен) – 31:40     0:3 Косастуль (Oeby-Olsen, Крогдаль) – 38:51     0:4 Koblar (Мартинсен, Петтерсен) – 55:28    

На 12-й минуте счёт открыл Эскильд Бакке Ольсен. В середине второго периода Ноа Стеен удвоил преимущество Норвегии, а под занавес игрового отрезка Кристиан Косастуль забросил третью шайбу. В заключительном периоде Тинус Люк Коблар поставил точку в матче. Голкипер Хенрик Хёукеланн оформил шат-аут, отразив все 30 бросков.

Благодаря этому успеху норвежская сборная вышла на четвертое место в группе В. Итальянцы остались на последней строчке.

ЧМ-2026 — хоккей Подробнее

Латвия проиграла сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею 2026 года

В Цюрихе (Швейцария) на «Свисс Лайф-Арене» состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Австрии и Латвии. Победу во встрече одержали австрийские хоккеисты со счётом 3:1.

ЧМ-2026 . Группа A
19 мая 2026, вторник. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 3
Австрия
0:1 Харниш (Штапельфельдт) – 27:11     1:1 Балцерс (Смирнов, Шмитс) – 40:25     1:2 Нисснер (Шнайдер, Рорер) – 44:22 (pp)     1:3 Рорер (Никль) – 59:58    

На 28-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Австрии Тим Харниш, которому ассистировал Пауль Штапельфельдт. На первой минуте третьего периода сборная Латвии сравняла счёт — отличился Рудольф Балцерс. Через несколько минут австрийцы вновь вышли вперёд в счёте после гола Беньямина Нисснера. За две секунды до конца третьего периода Винценц Рорер забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

Австрия одержала третью победу на ЧМ-2026 и поднялась на третье место в группе А. Латвия упала на шестую строчку.

Венгрия разгромила сборную Великобритании в матче чемпионата мира по хоккею

В Цюрихе (Швейцария) на «Свисс Лайф-Арене» состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Венгрии и Великобритании. Победу во встрече одержали венгерские хоккеисты со счётом 5:0.

ЧМ-2026 . Группа A
19 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
Венгрия
Окончен
5 : 0
Великобритания
1:0 Надь (Sarpatki) – 02:19     2:0 Сенгот (Хорват, Хорват) – 18:14     3:0 Тербоч – 23:31 (sh)     4:0 Тербоч (Хорват, Ортенски) – 53:24     5:0 Надь (Винце, Sarpatki) – 54:05    

На третьем минуте Кристиан Надь открыл счёт в матче. Под занавес первого периода Доман Сенгот удвоил преимущество сборной Венгрии. На 23-й минуте Иштван Тербоч забил гол в меньшинстве. В третьем периоде с разницей всего в 41 секунду дубли оформили Надь и Тербоч.

Команда Великобритании упала на последнюю строчку в группе. Сборная Венгрии одержала первую победу на ЧМ-2026 и понялась на четвёртое место в группе А, обойдя команды США и Латвии. Причём для венгров эта победа стала самой крупной в истории на ЧМ в элитном дивизионе в XXI веке. Более того, более крупную победу они одерживали в далёком 1939 году. Тогда, 87 лет назад, сборная Венгрии разгромила Бельгию со счётом 8:1.

Итоги предыдущего игрового дня:
Канада решила тяжёлую игру за три минуты, Кросби выдал концерт! Итоги дня на ЧМ-2026
Канада решила тяжёлую игру за три минуты, Кросби выдал концерт! Итоги дня на ЧМ-2026

Словакия упустила преимущество в две шайбы, но обыграла Словению и одержала третью победу на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре (Швейцария) на стадионе «Би-Си-Эф-Арена» состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Словении и Словакии. Победу во встрече, завершившейся в серии буллитов, одержали словацкие хоккеисты со счётом 5:4.

ЧМ-2026 . Группа B
19 мая 2026, вторник. 21:20 МСК
Словения
Окончен
4 : 5
Б
Словакия
0:1 Лишка (Росандич, Гайдош) – 01:20     1:1 Ограеншек (Тичар, Чошич) – 15:17 (pp)     1:2 Хромьяк (Чедерле, Гайдош) – 18:35     2:2 Тичар (Црнович, Маговац) – 21:17     2:3 Мешар (Штрбак, Княжко) – 25:46     2:4 Фашко-Рудаш (Лишка, Мешар) – 30:09 (pp)     3:4 Дрозг (Грегорц, Саболич) – 37:48 (pp)     4:4 Тичар (Дрозг, Грегорц) – 59:29     4:5 Мешар – 65:00    

На второй минуте Адам Лишка вывел словаков вперёд. На 16-й минуте Кен Ограеншек реализовал численное большинство. На 19-й минуте Мартин Хромьяк сделал счёт 2:1 в пользу Словакии, но на старте второго периода Рок Тичар вновь сравнял счёт. Затем словаки усилиями Филипа Мешара и Мартина Фашко-Рудаша забили дважды к 31-й минуте. На 38-й минуте Ян Дрозг сократил отставание в счёте, а всего за 31 секунду до конца третьего периода Тичар сравнял счёт, оформив дубль.

Судьба матча решилась в серии буллитов, где решающую попытку реализовал Мешар.

Благодаря этой победе Словакия вышла на второе место в группе В. Команда всего на одно очко отстаёт от лидирующей Канады. Словенцы набрали третье очко на турнире и сравнялись со Швецией.

Матчи 20 мая

ЧМ-2026 . Группа A
20 мая 2026, среда. 17:20 МСК
Австрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа B
20 мая 2026, среда. 17:20 МСК
Чехия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа A
20 мая 2026, среда. 21:20 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 . Группа B
20 мая 2026, среда. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android