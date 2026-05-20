«Монреаль» установил рекорд века в НХЛ! Вернётся ли теперь Кубок Стэнли в Канаду?

В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ было сыграно всего две семиматчевые серии. И в обеих участвовал «Монреаль»! В первом раунде «Хабс» провели одно из самых насыщенных противостояний за последние годы: команды сыграли четыре овертайма, не отпускали друг друга дальше чем на одну победу, а в седьмой встрече подопечные Сан-Луи сотворили мини-чудо.

«Канадиенс» открыли счёт в первом периоде, потом стали сушить игру, не бросили ни разу во второй двадцатиминутке, еле удержали ничейный счёт, а в заключительном отрезке всё решил гол Ньюхука с отрицательного угла. «Монреаль» в том матче всего девять раз потревожил Василевского, но этого хватило.

Естественно, это породило разговоры об «отскоке», однако уже во втором раунде ситуация отдалённо, но повторилась. «Хабс» повели, вновь застегнулись на все пуговицы, попытались отплёвываться от «Баффало», пропустили две шайбы, и тот же Ньюхук зарешал броском со входа в зону в овертайме.

Пробившись в финал конференции, «Монреаль» довольно неожиданно стал третьей командой НХЛ по количеству выходов в финал конференции с 2010 года. Чаще до этой стадии добирались только «Тампа-Бэй» (семь раз) и «Рейнджерс» (пять раз). «Питтсбург», «Флорида», «Лос-Анджелес», бравшие трофей за это время по два раза, «Чикаго», делавший это трижды, и «Бостон», три раза игравший в финале, подобным похвастать не могут.

Однако более удивительный рекорд был поставлен в другой области. «Монреаль» стал самым молодым полуфиналистом НХЛ в XXI веке, средний возраст команды – 25,8 года. Подобного лига не видела с 1993 года.

Нельзя недооценивать подобное достижение, так как реалии сегодняшней НХЛ таковы, что многое решает опыт. Именно поэтому молодые звёзды с драфта так тяжело заходят в лигу, а команды, ядро которых составляют новички, с трудом поднимаются со дна.

В 2021-м «Монреаль» неожиданно для многих сумел выйти в финал Кубка Стэнли, где, правда, без шансов уступил «Тампе» в пяти матчах. Но то был хаотичный ковидный год, где были перемешаны все дивизионы. Играй «Хабс» в своей конференции, представить такое было бы невозможно.

Впрочем, после яркого взлёта последовало крайне болезненное падение – «Канадиенс» с начала сезона прописались на дне и закончили регулярку на последнем месте в сводной таблице НХЛ. Уже по ходу сезона произошли изменения в руководстве – генеральным менеджером клуба стал Кент Хьюз. А летом на пост главного тренера был приглашён тогда ещё неопытный Мартен Сан-Луи.

Теперь давайте посмотрим, как вообще были собраны «Хабс» в своём нынешнем воплощении, какие шаги для улучшения были сделаны, а где клубу здорово повезло.

Драфт

Все большие команды НХЛ строятся через драфт, исключениями являются только «Вегас», чья дерзкая философия не предполагает никаких ожиданий, и «Рейнджерс», где развитием особо не славятся по причине того, что свободные агенты часто приоритетом ставят переезд в Нью-Йорк.

Хьюзу в 2022 году нужно было мгновенно погружаться в работу, потому что от предстоящего драфта зависело очень многое. Тогда ещё не было известно, что «Монреаль» замкнёт таблицу, а чуть позже выиграет и драфт-лотерею. Когда это произошло, вопросов меньше не стало, так как 100-процентного претендента на первый выбор не было, Шейн Райт, ещё год назад бывший фаворитом во всех рейтингах, сдал позиции, а на поляне талантов нежданно появился словак Юрай Слафковски, зажёгший на Олимпиаде в Пекине.

В офисе «Монреаля» не вспомнили о недавнем примере Каапо Какко из «Рейнджерс», который разрывал на взрослом уровне уже в 18 лет, а когда зашёл в лигу, серьёзно захворал, и выбрали Слафковски под первым номером.

Чуть позже «Хабс» за этот выбор будет серьёзно доставаться, однако словак, дозрев, начал показывать, что авансы ему выдавали не зря.

На том же драфте был у «Канадиенс» и ещё один выбор в конце второго раунда, который в итоге перебил даже первый пик. Речь о Лэйне Хатсоне, в прошлом году выигравшем «Колдер Трофи», а сейчас являющимся лучшим бомбардиром команды в плей-офф с 14 очками в 14 матчах. Его взяли под 62-м номером.

Примечательно, что этот выбор изначально принадлежал «Ойлерз», но они обменяли его на защитника Бретта Кулака в преддверии плей-офф. По условиям сделки «Хабс» могли потерять этот пик, для этого «нефтяникам» надо было выйти в финал. Но, пройдя в первых двух раундах «Лос-Анджелес» и «Калгари», «Эдмонтон» влетел со счётом 0-4 «Колорадо» и не дошёл до главной серии, попутно снабдив «Монреаль» франчайз-игроком.

С драфта 2023 года «Монреаль» пока плоды не пожинает: выбранный под пятым номером австрийский здоровяк Давид Райнбахер сыграл только два матча в НХЛ. Однако в 2024-м «Хабс» вытянули ещё один счастливый билет, забрав под тем же пятым номером Ивана Демидова. До сих пор по Сети ходит поверье, что именно «Канадиенс» разгоняли безумные слухи об ужасном катании россиянина, чтобы Демидова никто не забрал раньше.

Но нельзя сказать несколько лестных слов и о предыдущем менеджменте «Монреаля», именно их прозорливость в поздних раундах позволила «Хабс» сформировать нынешний скелет.

В 2019-м «Канадиенс» здорово сработали, попав с игроком в первом раунде. Канадцы забрали под 15-м номером Коула Кофилда, который ярко выстрелил ещё в плей-офф-2021, а в этом сезоне стал первым за 36 лет игроком франшизы, сумевшим забросить 50 шайб.

А в 2020-м под 16-м номером взяли защитника Кейдена Гуле, который сейчас играет по 20+ минут за матч. Может быть, не самое яркое попадание, однако Кейден – твёрдый игрок основы в последних четырёх сезонах.

Однако только попаданиями в первом раунде сыт не будешь – чтобы построить хорошую команду, надо устраивать «кражи» в подвальных раундах драфта. И она произошла в 2020 году, зовут счастливчика Якуб Добеш.

Пока шли прикидки, насколько мощным может стать «Монреаль» в ближайшие годы, все косо поглядывали на вратарскую позицию. Ни Монтембо, ни Фаулер, ни Примо не выглядели вратарями для топ-команды. А вот Добеш им стать смог.

Чех в этом сезоне отвоевал место в основе, проведя больше половины матчей, выбил 90% отражённых бросков, а в плей-офф играет на ещё более фантастическом уровне: 91% отражённых бросков, коэффициент надёжности – 2,52. Больше о его влиянии на игру говорит статистика отражённых бросков сверх xG – Добеш предотвратил 11,1 гола в ворота команды. Его опережает только Фредерик Андерсен из «Каролины».

И да, «Монреаль» задрафтовал Якуба под 136-м номером. Настоящая удача!

Оливер Капанен в этом плей-офф не играет так много, однако в перспективе может стать твёрдым игроком топ-9 или даже топ-6. По ходу сезона финн часто выходил в тройке с Демидовым, определённая «химия» у них была, 37 очков в регулярке это подтверждают. Выбран он был в 2021 году под общим 64-м номером – в самом конце второго раунда.

Сейчас же с Демидовым в звене в плей-офф зажигает другой проспект «Канадиенс», который был выбран в далёком 2014 году под 207-м номером – Джейк Эванс стал четвёртым с конца на том драфте. В этом розыгрыше он набрал восемь очков, забросил две шайбы, а также серьёзно развязал руки Ньюхуку и Демидову, став помощником в формировании мощной второй линии в момент, когда у первой тройки не всё было хорошо.

Обмены

Работы на одном драфте обычно мало, нужно ещё и проводить грамотные обмены – с этим Хьюз тоже неплохо справляется. Сделку, в рамках которой «Монреаль» обменял капитана команды Макса Пасиоретти и заполучил будущего капитана Ника Сузуки, вынесем за скобки – слишком давно она была, да и не Хьюз её проводил. А вот несколько других разберём.

Прошлым летом «Хабс» предприняли несколько шагов, которые дали команде запас силы, глубину и дополнительное мастерство. Хьюз выменял у «Айлендерс» Ноа Добсона, пребывание которого в Нью-Йорке стало бесполезным для «островитян» ввиду победы на драфт-лотерее и последующего выбора Мэттью Шефера.

«Айлендерс» собирались выручить за Добсона более высокие пики, однако согласились на 16-й и 17-й от «Монреаля».

В преддверии открытия рынка свободных агентов удалось выцепить у «Сент-Луиса» Захари Болдюка, здорово проявившего себя в предыдущем сезоне, отправив «блюзменам» Логана Майлу, которого драфтовали в первом раунде в 2021 году. С учётом того, как крепко прописался Майлу в фарме, это большая победа Хьюза.

Одним же из ключевых обменов стал рядовой трейд летом 2023-го. Недавний обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Алекс Ньюхук не смог договориться о продлении контракта с «лавинами» и был обменян в «Канадиенс» на два драфт-пика и Джанни Фэйрбразера. Алекс тут же подписал четырёхлетний контракт на $ 11,6 млн.

По правде говоря, звёзд с неба Ньюхук за эти три года в «Монреале» особо не нахватал. Больше 34 очков в регулярке не набирал, а игровое время с каждым сезоном падало. Однако в этом плей-офф Алекс стал настоящим джокером – девять очков, семь шайб, две из которых стали победными в седьмых играх. А об их тройке с Эвансом и Демидовым речь шла выше – сейчас в равных составах они даже более эффективны, чем звёздное первое звено.

Вот так «Монреаль» собрал молодую и перспективную команду, где нужно лишь подкрутить некоторые детали, чтобы стать контендером на долгие годы. В этом году «Хабс» выдержали две изнурительные семиматчевые серии, смогли отцепить «Тампу», которая в отсутствие «Флориды» просматривалась фаворитом Атлантического дивизиона, но на «Каролину» ни сил, ни ресурса, ни опыта, скорее всего, не хватит.

Для тех, кто думает, что «Харрикейнз» навредит длительный отдых, есть отдельная статистика. За последние четыре сезона (не беря в расчёт нынешний) команды, долго отдыхавшие после «свипов», закрыли в свою пользу четыре следующие серии из пяти. Не справилась только «Флорида» в финале с «Вегасом» в 2023 году – она дошла до главной серии перебитой, а кого-то потеряла прямо по ходу противостояния с «рыцарями».

Да и есть стойкое ощущение, что те вольности, которые пока себе позволяет необстрелянный и неопытный «Монреаль», роботизированная «Каролина» банально не простит.