Как дела у экс-легионеров КХЛ на ЧМ? Одни — лучшие бомбардиры, другие тянут на дно

Несколько дней назад в Швейцарии стартовал чемпионат мира по хоккею 2026 года. К этому моменту все национальные команды уже успели провести по три матча на групповом этапе, что позволило выявить главных фаворитов, середняков и аутсайдеров мирового первенства.

В этом году на турнир приехал всего один хоккеист, сейчас выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Им стал нападающий «Северстали» Адам Лишка, накануне отметившийся первой заброшенной шайбой в составе сборной Словакии на ЧМ-2026.

При этом бывших легионеров КХЛ на турнире в Швейцарии хватает. Одни проявляют себя с лучшей стороны, помогая своим национальным командам решать стоящие перед ними турнирные задачи, другие играют заметно ниже своего уровня. Изучаем промежуточное выступление хорошо знакомых нам хоккеистов на ЧМ-2026.

Стоит заметить, что вне этого материала остаётся сборная Латвии, в составе которой есть огромное количество хоккеистов, ранее игравших в КХЛ, но всё дело в том, что и Кристерс Гудлевскис, и Оскар Цибульскис, и Ральф Фрейбергс, и Роберт Мамчицс, и Кристапс Зиле, и Мартиньш Дзиеркалс, и Оскар Батня никогда не были легионерами в лиге. Все они играли в КХЛ исключительно за рижское «Динамо», не переходя в российские клубы.

Марек Гривик (играл за «Витязь» и «Торпедо»*), Мислав Росандич («Лада») – сборная Словакии

Федерация хоккея Словакии не занимается политическими играми и не ставит никаких искусственных барьеров при определении состава национальной команды на международные турниры. Это доказали прошедшие Олимпийские игры в Италии, где словаки заняли высокое для себя четвёртое место, а весомую роль в их успехе сыграли сразу три на тот момент действующих игрока КХЛ.

26-летний Лишка приехал и на чемпионат мира, тогда как Адаму Ружичке пока не до хоккея. 27-летний словак сейчас вынужден заниматься решением юридических вопросов по своему скандальному уходу из «Спартака». 33-летний Мартин Гернат наверняка бы усилил национальную команду на ЧМ, но защитник «Локомотива» занят важнейшими клубными делами. Ярославцы находятся в одной победе от защиты чемпионского титула в КХЛ.

Играют за Словакию в Швейцарии два игрока, которые в прошлом выступали в КХЛ. Это защитник Мислав Росандич и форвард Марек Гривик. Оба уже отметились россыпью результативных действий. 31-летний Росандич отмечался результативной передачей в каждом из трёх матчей на турнире, а 34-летний Гривик начал мировое первенство с заброшенных шайб в двух встречах подряд. Словаки пока идут по турниру без поражений, набрав восемь очков после трёх матчей.

Рок Тичар («Автомобилист», «Торпедо», «Сибирь»), Роберт Саболич («Адмирал», «Торпедо»), Ян Дрозг («Амур») – сборная Словении

Большой десант экс-легионеров КХЛ сосредоточен в сборной Словении, которая на ЧМ-2026 уже запомнилась двумя ярчайшими матчами. Для начала словенцы совершили едва не главную сенсацию турнира на данный момент, нанеся поражение сборной Чехии (3:2 ОТ), а затем ушли в овертайм ещё и во встрече с командой Словакии (4:5 ОТ). Любопытно, что пока на турнире в Швейцарии исходы всего двух матчей решались за пределами основного времени и каждый раз их участниками становилась словенская сборная.

Ключевую роль в словенском успехе играет 37-летний ветеран национальной команды Рок Тичар. Этот словенец дебютировал в КХЛ ещё в 2014 году, когда перешёл в «Слован». В России Рок поиграл за три команды, после чего покинул лигу в 2018-м после неудачного вояжа в «Куньлунь Ред Стар». Накануне Тичар выдал феерический матч со Словакией, сумев набрать 3 (2+1) очка и стать автором спасительного гола для своей команды за 31 секунду до конца основного времени.

На счету экс-игрока клубов КХЛ стало 5 (2+3) очков в трёх играх на турнире. Он входит в группу лидеров гонки бомбардиров наряду с ещё девятью игроками. В ней в том числе находятся канадцы Сидни Кросби и Маклин Селебрини. Сейчас Тичар выступает за итальянский клуб «Вал Пустерия» из лиги ICE (международная, большая часть команд представляет Австрию). В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом в составе команды – 37 (14+23) очков в 47 играх в регулярке и 9 (6+3) очков в 13 матчах в плей-офф.

Голом и результативной передачей во встрече со словаками отметился и бывший форвард «Амура» 27-летний Ян Дрозг. Ещё один словенский ветеран – 37-летний Роберт Саболич – уже записал в свой актив 2 (0+2) очка в трёх матчах турнира. Формально словенцы ещё не сохранили прописку в элитном дивизионе на следующий год, но, учитывая текущие турнирные расклады, очевидно, что для этого им достаточно набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах, а в том же матче со сборной Италии они будут очевидными фаворитами.

Роман Червенка («Авангард», СКА), Михал Кемпны («Авангард»), Лукаш Седлак («Трактор»), Давид Томашек («Амур») – сборная Чехии

Бывший форвард «Авангарда» и СКА Роман Червенка в свои 40 лет по-прежнему остаётся главной надеждой этой европейской сборной. Давид Пастрняк и другие чешские игроки НХЛ в этом году отказались от выступления на чемпионате мира, поэтому именно на Червенку во многом возложены главные атакующие надежды команды Радима Рулика. Выступающий сейчас за «Динамо» Пардубице Червенка приехал на свой 13-й (!) чемпионат мира.

В одной тройке с ним выступает 33-летний Лукаш Седлак, ярко поигравший в КХЛ за «Трактор», а лидером второго звена является 30-летний Давид Томашек. Нынешний сезон Давид начинал в «Эдмонтон Ойлерз», где имел возможность рассказать Коннору Макдэвиду, где на карте мира находится Хабаровск. Именно там Томашек успел поиграть в КХЛ, защищая цвета «Амура».

В линию обороны входит 35-летний защитник Михал Кемпны. Каждый из опытных чешских хоккеистов уже отмечался результативными действиями на ЧМ-2026. На четверых в общей сложности они набрали восемь очков: 0+3 у Томашека, по 1+1 у Червенки и Седлака, 0+1 у Кемпны.

Свен Андригетто («Авангард») – сборная Швейцарии

Российский этап карьеры швейцарского форварда Свена Андригетто получился откровенно провальным. «Авангард» ожидал от этого нападающего совершенно иного, но в КХЛ проявить себя у Свена не получилось, зато в национальной команде он традиционно играет выше всяких похвал.

Вот и на этот раз 33-летний форвард с пятью очками за результативность на данный момент входит в группу лучших бомбардиров ЧМ-2026. Швейцарский мастер начал мировое первенство очень стабильно, набирая очки в каждом матче. В игре с американцами (3:1) Свен отметился голом и передачей, а в матче с немцами (6:1) и вовсе стал автором дубля.

Если взять отрезок с 2013 года, за последние 13 лет швейцарская сборная четыре раза играла в финале чемпионатов мира. Европейская команда является финалистом двух последних мировых первенств, но выиграть долгожданное золото ей до сих пор не удалось. Может быть, получится на сей раз, на домашнем чемпионате мира. По крайней мере, по своему составу с этой Швейцарией на ЧМ-2026 могут тягаться только канадцы. И, может быть, финны, с которыми швейцарцы сыграют в заключительный день группового этапа.

Сакари Маннинен («Салават Юлаев»), Микко Лехтонен (СКА), Харри Сятери («Витязь», «Сибирь») – сборная Финляндии

В состав финнов входит много знакомых нам хоккеистов по их выступлениям в КХЛ. Даже если вынести за скобки Саку Мяэналанена и Ханнеса Бьёрнинена, игравших здесь только за «Йокерит», то остаётся ещё три игрока. Это голкипер Харри Сятери, защитник Микко Лехтонен и форвард Сакари Маннинен.

36-летний Сятери вряд ли получит игровую практику на турнире. В этом созыве финской национальной команды Харри является третьим номером за двумя голкиперами из НХЛ – Юстусом Аннуненом и Йоонасом Корписало. 32-летний Лехтонен был знаменосцем финской команды на Олимпиаде в Италии, что показывает уважение к хоккеисту на его родине.

34-летний Маннинен наверняка вспоминает уфимский период карьеры с большей теплотой и любовью. В «Салавате Юлаеве» нападающий был одной из главных ударных сил, а сейчас Сакари начинал турнир в первой тройке финского нападения вместе с Александром Барковым. Пока Маннинену не удаётся отметиться заброшенной шайбой, но есть ощущение, что в скором времени это обязательно случится.

Магнус Хелльберг (СКА, «Сочи»), Андре Петерссон («Сочи», «Авангард», «Динамо» Москва, «Локомотив) – сборная Швеции

Хуже всего старт ЧМ-2026 сложился у 35-летнего голкипера шведов Магнуса Хелльберга. Тут стоит в целом заметить, что сборная Швеции привезла на мировое первенство крайне посредственный состав. Позади домашний чемпионат мира 2025 года и олимпийский турнир в Италии, которые стали окончательной точкой провала для Сэма Халлама на посту главного тренера «Тре Крунур». С нового сезона главным тренером сборной снова будет легендарный шведский тренер Рикард Грёнборг, и уже через год «Тре Крунур» наверняка соберут куда более серьёзный состав на ЧМ-2027.

В этом же году шведы из числа своих голкиперов в НХЛ смогли заполучить в сборную лишь крайне нестабильного Арвида Сёдерблома. В этой связи тренерский штаб шведов решил возложить миссию первого номера на опытного Хелльберга, но Магнус откровенно провалил две большие игры подряд – с Канадой (3:5) и Чехией (3:4). Он отразил лишь 77,5% бросков по воротам и пока что имеет предпоследние вратарские показатели на всём турнире среди голкиперов, сыгравших минимум два матча.

Плохо смотрится и 35-летний Андре Петерссон – на счету этого шведского форварда ноль очков в трёх матчах. Пока что от него нет никакой помощи партнёрам по национальной команде. Впрочем, если говорить объективно, само включение Петерссона в заявку на нынешний ЧМ ярче всего свидетельствует, насколько слабый состав в этот раз смогли собрать шведы с учётом того представительства игроков, которыми располагают они за океаном.

* – в списке клубов указывались только российские команды, за которые в прошлом выступали перечисленные иностранные хоккеисты.