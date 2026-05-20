В НХЛ время ключевых матчей. Что нужно знать перед финалами конференций?

Одна шайба в другую сторону — и в полуфиналах НХЛ могли играть все четыре победителя дивизионов. Формула плей-офф, благодаря которой первый раунд получается насыщенным и зрелищным, сильно выхолащивает второй круг. Зато финалы конференций должны быть очень насыщенными, пусть большинство этих команд нам уже знакомы по финальным стадиям прошлых лет. Что ждать от предпоследней стадии Кубка Стэнли?

«Каролина» — «Монреаль»

«Ураганы» 12 дней не будут играть в хоккей: как шутят в Америке, игроки «Каролины» могли бы за этот промежуток времени провести пару матчей за сборную на ЧМ и вернуться обратно. Возможно, это тот случай, когда слишком хорошо — это тоже плохо. Пусть хоккей «Каролины» во многом основан на прессинге, движении и физике и отдых команде нужен, застаиваться так долго вредно любой команде. Но не проигрывать же ради этого специально матчи в первых двух раундах?

Несмотря на 8-0 в двух первых раундах, ощущения сокрушительного превосходства в этих сериях у наблюдателей не возникало. Более того, все отмечали, что и «Оттава», и «Филадельфия» как будто на одну победу наиграли, сразу три матча уходили в овертаймы. Однако это было, скорее, иллюзией равенства. Два соперника «Каролины» играли по модели, в чём-то схожей с соперником, только вот «ураганы» были намного опытнее, лучше сыгранны и закалены в плей-офф. От андердогов «Каролина» Бриндамора не вылетает.

В топе бомбардиров «ураганов» пока идут совсем не те люди, которых можно было там ждать. Третью или четвёртую молодость переживает Тейлор Холл: MVP-2018 набрал 12 очков за два раунда. Впрочем, первый номер драфта-2010 никогда не считался тонким технарём: многие считали, что с его стилем игры Тейлор к 35 утратит эффективность. Как видно, в нужной системе его лучшие качества раскрываются идеально.

Семь шайб забросил Логан Стэнковен, это почти треть от общекомандного показателя. Когда «Каролина» не оставила Микко Рантанена и обменяла его во второй раз на Стэнковена и пучок драфт-пиков, это казалось странным решением — однако негабаритный, но цепкий и работоспособный форвард тоже принял правила игры Бриндамора. Наконец, второй бомбардир команды — Джексон Блейк, сын экс-энхаэловца Джейсона, тоже пробивающий себе путь в основу.

Кроме того, у «Каролины» есть одно преимущество, которое касается не атаки. Бриндамор и его тренерский штаб идеально научились использовать преимущество домашней площадки и накладывать своё лучшее оборонительное звено на лидеров соперника. Джордан Стаал даже в 37 лет остаётся одним из лучших центров нижних звеньев НХЛ.

Однако у «Монреаля» крайне ценное качество, о котором написал журналист Пит Блэкберн: «Никто не может сравниться с «Канадиенс» в плане драматичных побед в матчах, где соперник превосходит их на голову». Конечно, в первую очередь это касается седьмого матча с «Тампой», где победа с девятью бросками за матч вошла в историю. Но это во многом касалось и регулярного чемпионата, где «Монреаль» был лидером по блокшотам — это не только свидетельство самоотверженности, но и свидетельство того, что команда многовато позволяет сопернику бросать.

И это качество особо пригодится именно против «Каролины». Как минимум в гостевых матчах против «ураганов» надо переходить на режим выживания, терпеть и ждать моментов для контратак, которые в молотобойном стиле «ураганов» наверняка будут. В регулярке «Каролина» вообще была худшей командой лиги по допущенным контратакам, но в первых двух раундах эту ситуацию исправила. Однако маленький и юркий состав «Канадиенс» очень подходит для того, чтобы играть в стиле «подлов — побег».

Кроме того, пять раз подряд «Каролина» вылетала от российских топ-вратарей: дважды от Шестёркина, дважды от Бобровского и один раз от Василевского. Такого у «Монреаля» сейчас нет, и вообще на бумаге топового голкипера у них нет — но зато есть голкипер в горячей форме, что на такой стадии более опасно. Взлёт Якуба Добеша из АХЛ, человека, который даже не попадал в юниорские и молодёжные сборные Чехии по своему году, стал удивительным — однако именно игра Добеша во многом позволяла «Канадиенс» выживать в играх, которые складывались тяжко.

Ну а лишняя интрига для российского болельщика — противостояние недавних лиц СКА, Никишина и Демидова. Оба отлично вписались в свои новые команды в регулярке, назывались в качестве фаворитов «Колдера» (но слишком хорош оказался Мэттью Шефер), и теперь кто-то из них, если не случится травм, обязательно сыграет в финале.

«Колорадо» — «Вегас»

Удивительно, но факт: Натан Маккиннон лишь второй раз в своей карьере прошёл второй раунд плей-офф, и в первый раз он выиграл Кубок Стэнли. Есть высокий шанс того, что сценарий-2022 повторится: эта команда очень напоминает свою чемпионскую версию. Причём четыре года назад «Колорадо» пришлось попотеть во втором раунде против «Блюз»: если бы не травма Джордана Биннингтона, всё могло бы повернуться иначе.

В этом году путь проще. Поразительно, что «Миннесота» смогла выиграть лишь на один матч больше, чем «Лос-Анджелес» в первом раунде. Конечно, не хватило травмированных лидеров типа Эрикссона Эка и Бродина, особенно на фоне умопомрачительной глубины «Колорадо». Однако в итоге «дикари» не смогли предложить сопернику ничего, кроме нескольких качественных отрезков очень самоотверженной борьбы.

Даже проблемы у двух версий «Колорадо» схожие. Четыре года назад Дарси Кемпер стал чуть ли не худшим по уровню игры голкипером-чемпионом постлокаутной НХЛ — теперь вот у Маккензи Блэквуда возникли очень большие проблемы, из-за которых он потерял место в старте ещё во второй половине регулярки. Первым номером стал бэкап Скотт Уэджвуд, который в 34 года впервые получил такую ответственность, но справляется с ней достойно.

«Вегас» внезапно для себя вляпался в скандал на ровном месте сразу после прохода в финал конференции. Главный тренер Джон Торторелла не стал говорить с прессой, а клуб нарушил регламент и не открыл раздевалку для медиа. Такое поведение якобы было связано с недовольством из-за дисквалификации защитника Брейдена Макнэбба. Реакция НХЛ оказалась беспрецедентно жёсткой: лига лишила клуб пика второго раунда драфта и оштрафовала на $ 100 тыс.

Это решение объясняли тем, что «Вегас» не первый раз так нарушал политику лиги. Впрочем, даже так это выглядело странно: «рыцари» не первый год вели себя так, как будто все равны, но они равнее, пользовались дырами в регламенте и плевали на все неписаные правила — а в итоге получили наказание за кражу кошелька с мелочью. Вот и сейчас ассоциация тренеров негодует из-за того, что «Вегас» не даёт уволенному из клуба Брюсу Кэссиди вести переговоры с другими клубами НХЛ.

В игровом плане «Вегас» не удивляет. Самый габаритный клуб НХЛ, выстроенный под силовую игру с качественным давлением, был просто создан для того, чтобы его однажды возглавил Торторелла. При этом за счёт скорости и креатива «Анахайм» во втором раунде смог доставить немало проблем «Вегасу» и при счёте 2-2 всё решала одна шайба в овертайме. Однако в ключевой момент и опытные лидеры «Вегаса» зарешали, и вратарь «уток» Лукаш Достал не очень-то помог: чех стал худшим голкипером плей-офф по статистике.

И в этом плане «Колорадо» тоже будет очень сложным соперником, потому что это команда тоже быстрая и силовая, пусть её средний рост резко снижает пара негабаритных защитников. Кроме того, у Джареда Беднара куда более сыгранная команда, привыкшая к системе, а возвращение Габриэля Ландескога, лидера и капитана «лавин», оказывается очень важным в психологическом плане.

У «Вегаса», разумеется, тоже есть сильные лидеры. В первую очередь это касается Митча Марнера, который в «Торонто» традиционно пропадал в концовках серий, а в новой команде включался именно в пятых и шестых матчах. Разумеется, хейтеры Марнера считают, что на Востоке он играл против более сложных соперников, чем «Юта» и «Анахайм». Однако дело скорее в том, что в «Вегасе» Марнер вряд ли чувствует то безумное психологическое давление, которое налагалось на него в старом месте.

Девять шайб Павла Дорофеева в плей-офф могли удивить только тех, кто пропустил 72 совокупных гола форварда в двух прошлых сезонах. Как ни странно, такие подвиги становятся лишней головной болью для менеджеров клуба, ведь контракт Павла истекает, и в новой контрактной реальности НХЛ он легко может претендовать на $ 7-8 млн, даже играя в «неналоговой» Неваде.

В серии относительно равных по потенциалу команд с глубокими составами и примерно одинаковыми слабостями многое наверняка решит именно индивидуальная игра лидеров. Так что посмотрим, чьё кунг-фу окажется круче: Маккиннона, Марнера или их друзей из нижних звеньев.