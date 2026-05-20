Топ-события четверга: битва «Ак Барса» и «Локо», «золотой» матч Роналду и плей-офф НБА

За чем следить 21 мая: «Колорадо» — «Вегас» в Кубке Стэнли, Канада и Финляндия на хоккейном ЧМ, а также «Химик» против «Югры»!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, первый матч

Интрига: смогут ли россияне остановить главного фаворита?

«Колорадо» очень уверенно прошёл регулярный чемпионат и подтвердил свои чемпионские амбиции в плей-офф, не испытав особых проблем в первых двух раундах. Тем не менее и «Вегас» не так прост. «Рыцарей» тащат за собой Иван Барбашёв и один из лучших игроков этого плей-офф Павел Дорофеев. Помогут ли россияне сотворить сенсацию своей команде?

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/2 финала, второй матч

Интрига: чемпионы соберутся?

Первый матч получился невероятным, потому что в нём было всё: исторический перформанс Вембаньямы, провал двукратного MVP Гилджес-Александера, суперигра от Карузо и камбэк «Оклахомы». Однако «Сан-Антонио» всё равно в двух овертаймах дожал соперника. Чемпионам необходимо отвечать, удастся ли?

🏒 17:20: Канада — Норвегия, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: продолжит ли Канада свой победный ход?

«Кленовые» после провала на предыдущем ЧМ и на ОИ-2026 подошли к этому турниру очень серьёзно. В первых трёх матчах чемпионата мира они не испытали трудностей — и не должны испытать их и на сей раз. Норвежцы хоть и выиграли две последние встречи с общим счётом 8:0, но не должны помешать Канаде сохранить лидерство в группе. Или всё-таки чуду быть?

🏒 17:20: Латвия — Финляндия, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: оправятся ли латвийцы после позора в матче с Австрией?

Сборная Латвии неплохо начала турнир, но неожиданно проиграла австрийцам, имеющим статус аутсайдера. А теперь им и вовсе предстоит сыграть с лидером группы и одним из фаворитов ЧМ. Получится ли у латвийцев всё-таки отойти от предыдущей неудачи и преподнести большую сенсацию?

🏆 🏒 18:30: «Химик» — «Югра», плей-офф ВХЛ, финал, третий матч

Интрига: получится ли у «Химика» развить свой успех?

Воскресенский клуб проиграл первый матч финала, но в тяжелейшей второй встрече смог сравнять счёт в серии. Пока противостояние складывается очень непросто для обеих сторон, и победа в одном отдельно взятом матче ничего не гарантирует ни одной из команд. Тем не менее на шаг приблизиться к кубку всегда важно. Кто сделает это на сей раз?

🏆 🏒 19:30: «Ак Барс» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, финал, шестой матч

Интрига: «Локомотив» станет чемпионом?

Ярославцы одержали победу в пятом матче и оказались всего в одном шаге от второго подряд Кубка Гагарина. Так что уже завтра команда Боба Хартли может стать чемпионом. Тем не менее «Ак Барс» уже дважды отыгрывался в ходе серии, так почему бы казанцам не сотворить чудо ещё раз?

🏆 ⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Дамак», Про-Лига, 34-й тур

Интрига: Роналду станет чемпионом Саудовской Аравии?

«Аль-Наср» не побеждал в чемпионате Саудовской Аравии уже шесть лет. В прошлом туре команда Жорже Жезуша могла оформить золото, но пропустила от «Аль-Хиляля» глупейший мяч за 30 секунд до конца. Теперь «Аль-Насру» нужно побеждать дома «Дамак» (15-е место). И тогда можно не смотреть на результат встречи «Аль-Хиляля» с «Аль-Фейхой». Впрочем, если конкурент потеряет очки, то «Аль-Наср» устроит даже поражение.