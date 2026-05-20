Расписание спортивных матчей 21 мая 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: битва «Ак Барса» и «Локо», «золотой» матч Роналду и плей-офф НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 мая 2026 года
За чем следить 21 мая: «Колорадо» — «Вегас» в Кубке Стэнли, Канада и Финляндия на хоккейном ЧМ, а также «Химик» против «Югры»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, первый матч

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли россияне остановить главного фаворита?

«Колорадо» очень уверенно прошёл регулярный чемпионат и подтвердил свои чемпионские амбиции в плей-офф, не испытав особых проблем в первых двух раундах. Тем не менее и «Вегас» не так прост. «Рыцарей» тащат за собой Иван Барбашёв и один из лучших игроков этого плей-офф Павел Дорофеев. Помогут ли россияне сотворить сенсацию своей команде?

Кто ещё из россиян может взять Кубок Стэнли:
Российский хоккеист точно выиграет Кубок Стэнли! Кто из наших может стать чемпионом НХЛ?

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/2 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпионы соберутся?

Первый матч получился невероятным, потому что в нём было всё: исторический перформанс Вембаньямы, провал двукратного MVP Гилджес-Александера, суперигра от Карузо и камбэк «Оклахомы». Однако «Сан-Антонио» всё равно в двух овертаймах дожал соперника. Чемпионам необходимо отвечать, удастся ли?

Невероятный матч по всем параметрам!
Такого не видели 50 лет! «Оклахома» и «Сан-Антонио» выдали триллер, Вембаньяма — в истории

🏒 17:20: Канада — Норвегия, ЧМ-2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 . Группа B
21 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Канада свой победный ход?

«Кленовые» после провала на предыдущем ЧМ и на ОИ-2026 подошли к этому турниру очень серьёзно. В первых трёх матчах чемпионата мира они не испытали трудностей — и не должны испытать их и на сей раз. Норвежцы хоть и выиграли две последние встречи с общим счётом 8:0, но не должны помешать Канаде сохранить лидерство в группе. Или всё-таки чуду быть?

Подробнее о последнем успехе канадцев:
Канада решила тяжёлую игру за три минуты, Кросби выдал концерт! Итоги дня на ЧМ-2026

🏒 17:20: Латвия — Финляндия, ЧМ-2026, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 . Группа A
21 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Латвия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправятся ли латвийцы после позора в матче с Австрией?

Сборная Латвии неплохо начала турнир, но неожиданно проиграла австрийцам, имеющим статус аутсайдера. А теперь им и вовсе предстоит сыграть с лидером группы и одним из фаворитов ЧМ. Получится ли у латвийцев всё-таки отойти от предыдущей неудачи и преподнести большую сенсацию?

Подробнее о провале Латвии:
Позор Латвии в матче с Австрией, Венгрия установила достижение века. Итоги дня на ЧМ-2026

🏆 🏒 18:30: «Химик» — «Югра», плей-офф ВХЛ, финал, третий матч

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . Финал. 3-й матч
21 мая 2026, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Химика» развить свой успех?

Воскресенский клуб проиграл первый матч финала, но в тяжелейшей второй встрече смог сравнять счёт в серии. Пока противостояние складывается очень непросто для обеих сторон, и победа в одном отдельно взятом матче ничего не гарантирует ни одной из команд. Тем не менее на шаг приблизиться к кубку всегда важно. Кто сделает это на сей раз?

Подробнее о крутом втором матче:
🏆 🏒 19:30: «Ак Барс» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, финал, шестой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локомотив» станет чемпионом?

Ярославцы одержали победу в пятом матче и оказались всего в одном шаге от второго подряд Кубка Гагарина. Так что уже завтра команда Боба Хартли может стать чемпионом. Тем не менее «Ак Барс» уже дважды отыгрывался в ходе серии, так почему бы казанцам не сотворить чудо ещё раз?

Как ярославцы раздавили своего соперника в пятом матче:
«Локомотив» — в шаге от второго Кубка Гагарина подряд! «Ак Барс» теперь приговорён?

🏆 ⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Дамак», Про-Лига, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Дамак
Хамис-Мушайт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Роналду станет чемпионом Саудовской Аравии?

«Аль-Наср» не побеждал в чемпионате Саудовской Аравии уже шесть лет. В прошлом туре команда Жорже Жезуша могла оформить золото, но пропустила от «Аль-Хиляля» глупейший мяч за 30 секунд до конца. Теперь «Аль-Насру» нужно побеждать дома «Дамак» (15-е место). И тогда можно не смотреть на результат встречи «Аль-Хиляля» с «Аль-Фейхой». Впрочем, если конкурент потеряет очки, то «Аль-Наср» устроит даже поражение.

Как «Аль-Наср» умудрился не взять титул в прошлом матче:
Роналду не хватило 30 секунд до чемпионства! Вратарь «привёз» в стиле Филимонова! Видео
