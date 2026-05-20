Побоище после гола в овертайме! Матч финала плей-офф МХЛ завершился скандалом

Если в Кубке Гагарина финал может подойти к концу уже завтра, то в МХЛ решающая серия только-только набирает обороты. На этот раз в ключевом противостоянии сезона сошлись действующие обладатели Кубка Харламова из «Спартака» и победители регулярного сезона, а также финалисты плей-офф-2024 из «Локо».

Ярославцы владели преимуществом домашней площадки и начали финал с победы, однако затем потерпели два поражения подряд – одно на своём льду и одно в гостях, где поддержка красно-белой торсиды всегда придаёт юным спартаковцам дополнительных сил.

Терпеть второе поражение подряд подопечным Олега Таубера было никак нельзя – возвращаться домой при счёте 1-3 в серии было бы для железнодорожников крайне неприятно. А это значило, что игрокам «Локо» было необходимо приложить все усилия уже сегодня.

С этой задачей гости здорово справились в первом периоде. На первый перерыв ярославцы ушли с преимуществом в две шайбы – лидеры команды Андрей Пустовой и Вадим Дудоров обеспечили себе хороший отрыв по итогам стартового отрезка.

Однако во второй двадцатиминутке от этого преимущества не осталось и следа – проблемы с дисциплиной у гостей привели к двум голам хозяев в большинстве. Постарались Савелий Рыбенок и Силантий Кожушко – и вот по итогам 40 минут команды оказались вынуждены всё начинать сначала.

Третий период оказался безголевым, хотя под его занавес «Локо» мог вырывать победу – давление ярославцев едва не привело к завершению матча в основное время. Но оно сработало в самом начале овертайма, когда в штрафной бокс отправился один из наиболее опытных игроков «Спартака» Никита Тюрин.

Чуть меньше минуты потребовалось хоккеистам гостей, чтобы реализовать численное преимущество – после броска Романа Лутцева произошло сразу два рикошета и лишь затем шайба попала в сетку. 2-2 в серии – в Москву финал МХЛ ещё точно вернётся.

Однако самое интересное в этом матче произошло уже после гола. Кто-то из игроков «Локо» после празднования с одноклубниками решил отметить победу с голкипером красно-белых Юрием Ивановым.

Естественно, полевые москвичей не оставили этого без внимания – на льду началась массовая потасовка с участием абсолютно всех хоккеистов, и только каким-то чудом не произошло ни одной полноценной драки, хоть это и было близко.

В моменте болельщиков своей команды напугал Лутцев – нападающий «Локо» с огромным трудом покинул лёд и, по сообщениям с места событий, едва не потерял сознание. Однако в раздевалке с ним уже всё было в порядке.

Выйдет ли он на пятый матч в серии, который состоится в Ярославле, пока вопрос. Как и то, в каких составах вообще будут обе команды, – штрафов арбитры выписали много.

Впрочем, это вопрос будущих дней. Пока же фиксируем ничью в серии и готовимся к продолжению финала.