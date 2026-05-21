Чехи едва избежали позора, Канада и Финляндия потеряли лидерство. Итоги дня на ЧМ-2026

20 мая в Швейцарии состоялся пятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх сыгранных матчей.
Швейцария разгромила сборную Австрии на домашнем чемпионате мира со счётом 9:0
В Цюрихе (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Австрии и Швейцарии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 9:0.
На шестой минуте Тео Рошетт открыл счёт в матче. На 10-й минуте Тимо Майер удвоил преимущество сборной Швейцарии. На 12-й минуте Нико Хишир забросил третью шайбу, а ещё через две минуты отличился Дамьен Риа. Во втором периоде Хишир и Рошетт оформили по дублю, ещё один гол забил Кэлвин Тюркауф. В третьем периоде Риа сделал дубль, а точку в матче поставил Кристоф Берчи.
Швейцарская сборная одержала четвёртую победу подряд и вышла на первое место в группе А. Австрия сохранила за собой третью строчку.
Сборная Чехии с трудом обыграла Италию на ЧМ-2026, проигрывая большую часть матча
Во Фрибурге (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Чехии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали чешские хоккеисты со счётом 3:1.
На 30-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Италии Ник Сарачино, которому ассистировал Микаэль Фрюклунд. Долгое время чешская сборная не могла распечатать ворота голкипера Дамиана Клары, но на 46-й минуте Мареку Альшеру удалось сравнять счёт. На 52-й минуте Якуб Флек забил победный гол. На последней минуте Доминик Кубалик шайбой в пустые ворота поставил точку в матче.
Благодаря этой победе Чехия поднялась на первое место в группе В, обойдя сборную Канады. Итальянцы остались на последней строчке.
Сборная Швеции разгромила Словению со счётом 6:0 на ЧМ-2026
Во Фрибурге (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Словении. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 6:0.
На четвёртой минуте Лукас Рэймонд вывел «Тре Крунур» вперёд. Под занавес первого периода Якоб де ла Роуз удвоил преимущество сборной Швеции. На 26-й минуте де ла Роуз оформил дубль. Спустя всего 63 секунды Роберт Хег забросил четвёртую шайбу. На 32-й минуте Рэймонд оформил дубль. На 38-й минуте Маттиас Экхольм поставил точку в матче. Вратарь сборной Швеции Арвид Сёдерблом записал на свой счёт «сухой» матч.
Благодаря этой победе «Тре Крунур» поднялись на четвёртое место в группе В. Словения опустилась на шестую строчку.
Сборная США одержала волевую победу над Германией на ЧМ-2026 по хоккею
В Цюрихе (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Германии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена» и завершившейся в серии буллитов, одержали американцы — 4:3 Б.
На второй минуте Мориц Зайдер открыл счёт в матче. На 15-й минуте Исаак Ховард сравнял счёт. На 26-й минуте Макс Сассон вывел сборную США вперёд. На 30-й минуте Фредерик Тиффельс восстановил равенство, а через три минуты Марк Михаэлис забросил третью шайбу в ворота «звёздно-полосатых». На 55-й минуте Томми Новак сравнял счёт. В серии буллитов победу американцам принёс точный бросок Райана Леонарда.
Сборная США поднялась на четвёртое место в группе А, Германия набрала первое очко на ЧМ-2026, но осталась на предпоследней строчке.
