Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 20 мая 2026 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Чехи едва избежали позора, Канада и Финляндия потеряли лидерство. Итоги дня на ЧМ-2026
Владимир Лаевский
Швейцария уничтожила Австрию, США спаслись в матче с Германией.

20 мая в Швейцарии состоялся пятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

Швейцария разгромила сборную Австрии на домашнем чемпионате мира со счётом 9:0

В Цюрихе (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Австрии и Швейцарии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 9:0.

ЧМ-2026 . Группа A
20 мая 2026, среда. 17:20 МСК
Австрия
Окончен
0 : 9
Швейцария
0:1 Рошетт (Мальгин, Андригетто) – 05:11     0:2 Майер (Эгли) – 09:20     0:3 Хишир (Майер, Бьяска) – 11:28     0:4 Риа (Андригетто, Кукан) – 13:21 (pp)     0:5 Хишир (Нидеррайтер, Майер) – 29:42 (pp)     0:6 Тюркауф (Мозер) – 30:03     0:7 Рошетт (Андригетто, Марти) – 32:19     0:8 Риа (Рошетт, Мальгин) – 50:29 (pp)     0:9 Берчи (Тюркауф, Юнг) – 56:02    

На шестой минуте Тео Рошетт открыл счёт в матче. На 10-й минуте Тимо Майер удвоил преимущество сборной Швейцарии. На 12-й минуте Нико Хишир забросил третью шайбу, а ещё через две минуты отличился Дамьен Риа. Во втором периоде Хишир и Рошетт оформили по дублю, ещё один гол забил Кэлвин Тюркауф. В третьем периоде Риа сделал дубль, а точку в матче поставил Кристоф Берчи.

Швейцарская сборная одержала четвёртую победу подряд и вышла на первое место в группе А. Австрия сохранила за собой третью строчку.

Сборная Чехии с трудом обыграла Италию на ЧМ-2026, проигрывая большую часть матча

Во Фрибурге (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Италии и Чехии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали чешские хоккеисты со счётом 3:1.

ЧМ-2026 . Группа B
20 мая 2026, среда. 17:20 МСК
Чехия
Окончен
3 : 1
Италия
0:1 Сарачино (Фрюклунд) – 29:20     1:1 Альшер (Тихачек, Блюмель) – 45:14     2:1 Флек (Томашек, Гронек) – 51:05     3:1 Кубалик (Томашек) – 59:05    

На 30-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Италии Ник Сарачино, которому ассистировал Микаэль Фрюклунд. Долгое время чешская сборная не могла распечатать ворота голкипера Дамиана Клары, но на 46-й минуте Мареку Альшеру удалось сравнять счёт. На 52-й минуте Якуб Флек забил победный гол. На последней минуте Доминик Кубалик шайбой в пустые ворота поставил точку в матче.

Благодаря этой победе Чехия поднялась на первое место в группе В, обойдя сборную Канады. Итальянцы остались на последней строчке.

Сборная Швеции разгромила Словению со счётом 6:0 на ЧМ-2026

Во Фрибурге (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Словении. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 6:0.

ЧМ-2026 . Группа B
20 мая 2026, среда. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
6 : 0
Словения
1:0 Рэймонд (Грундстрём, Экман-Ларссон) – 03:26     2:0 де ла Роуз (Карлссон, Экхольм) – 19:07     3:0 де ла Роуз (Карлссон) – 25:55     4:0 Хег (Экман-Ларссон, Фронделль) – 26:58     5:0 Рэймонд (Экман-Ларссон, Штенберг) – 31:38 (pp)     6:0 Экхольм (Фронделль, Хольмстрём) – 37:23    

На четвёртой минуте Лукас Рэймонд вывел «Тре Крунур» вперёд. Под занавес первого периода Якоб де ла Роуз удвоил преимущество сборной Швеции. На 26-й минуте де ла Роуз оформил дубль. Спустя всего 63 секунды Роберт Хег забросил четвёртую шайбу. На 32-й минуте Рэймонд оформил дубль. На 38-й минуте Маттиас Экхольм поставил точку в матче. Вратарь сборной Швеции Арвид Сёдерблом записал на свой счёт «сухой» матч.

Благодаря этой победе «Тре Крунур» поднялись на четвёртое место в группе В. Словения опустилась на шестую строчку.

Сборная США одержала волевую победу над Германией на ЧМ-2026 по хоккею

В Цюрихе (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Германии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена» и завершившейся в серии буллитов, одержали американцы — 4:3 Б.

ЧМ-2026 . Группа A
20 мая 2026, среда. 21:20 МСК
США
Окончен
4 : 3
Б
Германия
0:1 Зайдер (Тиффельс, Самански) – 01:00     1:1 Ховард (Стивз) – 14:33     2:1 Сассон (Ховард, Уфко) – 25:06     2:2 Тиффельс (Райхель, Гаванке) – 29:53     2:3 Михаэлис (Эль) – 32:42     3:3 Новак (Карлайл) – 54:13     4:3 Леонард – 65:00    

На второй минуте Мориц Зайдер открыл счёт в матче. На 15-й минуте Исаак Ховард сравнял счёт. На 26-й минуте Макс Сассон вывел сборную США вперёд. На 30-й минуте Фредерик Тиффельс восстановил равенство, а через три минуты Марк Михаэлис забросил третью шайбу в ворота «звёздно-полосатых». На 55-й минуте Томми Новак сравнял счёт. В серии буллитов победу американцам принёс точный бросок Райана Леонарда.

Сборная США поднялась на четвёртое место в группе А, Германия набрала первое очко на ЧМ-2026, но осталась на предпоследней строчке.

Матчи 21 мая

ЧМ-2026 . Группа A
21 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Латвия
Не начался
Финляндия
ЧМ-2026 . Группа B
21 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Норвегия
ЧМ-2026 . Группа A
21 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
Великобритания
ЧМ-2026 . Группа B
21 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Дания
Не начался
Словакия
