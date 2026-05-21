Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Колорадо – Вегас – 2:4, видео, голы, обзор первого матча финала Западной конференции, 21 мая 2026 года

Дорофеев продолжает разрывать в плей-офф НХЛ! «Вегас» взял первый матч финала Запада
Елена Кузнецова
«Колорадо» – «Вегас» – 2:4, обзор матча
Комментарии
Повели в серии с чемпионом регулярки.

«Вегас» и «Колорадо» подошли к финалу Запада примерно в одинаковом состоянии и форме. «Рыцари» ударно провели концовку регулярки и смогли выиграть не самый конкурентный Тихоокеанский дивизион, в первом раунде немного повозились с «Ютой», для которой нынешний плей-офф стал первым в истории, а затем за шесть матчей управились с молодым и подающим надежды «Анахаймом».

«Колорадо», ставший лучшей командой регулярки, не испытал трудностей с «Лос-Анджелесом» в первом раунде и уже во втором, с «Миннесотой», потерпел первые два поражения, но управился за шесть матчей.

Мириам Гёсснер Подробнее

Времени на отдых у них перед очной встречей у команд было примерно одинаковое, но это не помогло вернуть в строй ключевых игроков. У «Эвеланш» на первый матч серии не смог выйти защитник Кейл Макар, а у «Вегаса» уже почти полторы недели отсутствует из-за травмы Марк Стоун.

Но у «рыцарей» и так в избытке атакующей мощи – Митч Марнер и Джек Айкел идут на первых двух строчках в списке бомбардиров плей-офф, а Павел Дорофеев не знает себе равных по части забивания голов.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Коглан (Саад, Сиссонс) – 32:29     0:2 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 35:02 (pp)     0:3 Хауден (Хаттон) – 41:34     1:3 Ничушкин (Колтон) – 45:53     2:3 Ландеског (Маккиннон, Тэйвз) – 57:39 (pp)     2:4 Дауд (Айкел) – 59:15    

Первый период получился безголевым, а в середине второго третье звено «рыцарей» провело быструю контратаку, которая завершилась шайбой совершенно неожиданного героя – защитник Дилан Коглан и в регулярке-то толком не играл, и плей-офф начинал в АХЛ, а сегодня подключился второй волной и забил свой первый гол в НХЛ с 2021 года!

«Вегас» смог быстро развить этот успех, и в большинстве Дорофеев с передачи Марнера положил свою 10-ю шайбу в плей-офф. Россиянин закончил предыдущую серию пятью голами в трёх матчах, а сегодня продолжил разрывать плей-офф НХЛ, забив в четвёртом подряд!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода гости довели счёт до 3:0, и только после этого «Колорадо» смог размочить счёт усилиями Валерия Ничушкина, давил остаток игры, но Картер Харт был надёжен и только в концовке пропустил ещё раз. «Лавин» это не спасло – сняв Уэджвуда для финального навала, они получили гол в пустые ворота.

«Вегас» воспользовался отсутствием ведущего защитника соперника и обеспечил себе первую победу в серии. «Колорадо» же ждёт Макара – много времени он пропустить не должен и может вернуться в состав уже в следующей игре.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android