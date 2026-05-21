Дорофеев продолжает разрывать в плей-офф НХЛ! «Вегас» взял первый матч финала Запада

«Вегас» и «Колорадо» подошли к финалу Запада примерно в одинаковом состоянии и форме. «Рыцари» ударно провели концовку регулярки и смогли выиграть не самый конкурентный Тихоокеанский дивизион, в первом раунде немного повозились с «Ютой», для которой нынешний плей-офф стал первым в истории, а затем за шесть матчей управились с молодым и подающим надежды «Анахаймом».

«Колорадо», ставший лучшей командой регулярки, не испытал трудностей с «Лос-Анджелесом» в первом раунде и уже во втором, с «Миннесотой», потерпел первые два поражения, но управился за шесть матчей.

Времени на отдых у них перед очной встречей у команд было примерно одинаковое, но это не помогло вернуть в строй ключевых игроков. У «Эвеланш» на первый матч серии не смог выйти защитник Кейл Макар, а у «Вегаса» уже почти полторы недели отсутствует из-за травмы Марк Стоун.

Но у «рыцарей» и так в избытке атакующей мощи – Митч Марнер и Джек Айкел идут на первых двух строчках в списке бомбардиров плей-офф, а Павел Дорофеев не знает себе равных по части забивания голов.

Первый период получился безголевым, а в середине второго третье звено «рыцарей» провело быструю контратаку, которая завершилась шайбой совершенно неожиданного героя – защитник Дилан Коглан и в регулярке-то толком не играл, и плей-офф начинал в АХЛ, а сегодня подключился второй волной и забил свой первый гол в НХЛ с 2021 года!

«Вегас» смог быстро развить этот успех, и в большинстве Дорофеев с передачи Марнера положил свою 10-ю шайбу в плей-офф. Россиянин закончил предыдущую серию пятью голами в трёх матчах, а сегодня продолжил разрывать плей-офф НХЛ, забив в четвёртом подряд!

На старте третьего периода гости довели счёт до 3:0, и только после этого «Колорадо» смог размочить счёт усилиями Валерия Ничушкина, давил остаток игры, но Картер Харт был надёжен и только в концовке пропустил ещё раз. «Лавин» это не спасло – сняв Уэджвуда для финального навала, они получили гол в пустые ворота.

«Вегас» воспользовался отсутствием ведущего защитника соперника и обеспечил себе первую победу в серии. «Колорадо» же ждёт Макара – много времени он пропустить не должен и может вернуться в состав уже в следующей игре.