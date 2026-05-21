«Для меня это особенная серия». Лучший бомбардир «Локомотива» мог играть за «Ак Барс»

Финальная серия Кубка Гагарина движется к своей развязке. Уже сегодня, 21 мая, на льду «Татнефть Арены» второе подряд чемпионство может отпраздновать «Локомотив». И если для большинства ярославцев куда приятнее была бы домашняя победа, то есть как минимум один хоккеист, для которого поднять кубок в Казани – это особая история.

Речь об Артуре Каюмове — он не только татарин по национальности, но и воспитанник татарстанского хоккея. Правда, родился и вырос Артур далеко от больших городов и стал искать сильную школу при профессиональном клубе только ближе к старшим классам. Почему выбор пал не на «Ак Барс» и как в жизни парня из Бугульмы появился Ярославль?

Артур Каюмов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Вряд ли, путешествуя по Татарстану, вы без веской причины окажетесь в Бугульме. Это настоящая глубинка – далеко от Казани и Набережных Челнов, на юго-востоке республики, практически у самой границы с Башкортостаном и Самарской областью. Городок небольшой, население – примерно 80 тысяч человек. Но вы сильно удивитесь тому, сколько известных на всю страну, а где-то даже и на весь мир людей родились или жили в этом городе. Читали, к примеру, «Похождения бравого солдата Швейка»?

Знаменитый чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек был военным комендантом Бугульмы в годы Гражданской войны и именно в Татарстане начал делать первые заметки для будущей повести. В городе до сих пор стоят два памятника – самому Гашеку и его персонажу. Певица Алсу в 2000-м была в шаге от победы на Евровидении и больше всего её успехам радовались именно в Бугульме, откуда родом и сама девушка, и её семья.

Режиссёр Алексей Баталов, космонавт Сергей Рыжиков, певица Надежда Кадышева – список можно продолжать долго, а если смотреть в сторону спорта, то в Бугульме сильная школа тяжёлой атлетики, и в 1976 году её воспитанник Николай Колесников стал олимпийским чемпионом. Однако больше всего здесь помнят и любят хоккеиста «Локомотива» Артура Каюмова.

Часто можно увидеть, что местом рождения Каюмова указывают Бугульму. Это не совсем так: первые годы жизни Артур провёл в небольшом посёлке Подгорный в 12 км от самой Бугульмы. В поисках лучших жизненных перспектив отец Каюмова Адис перевёз ребёнка с женой в город. Сын рос активным, друзья советовали подыскать ему спортивную секцию. Дело случая – недалеко от их дома ледовая арена. До этого в семье Каюмова и не знали про хоккей, но услышали о наборе детей и отдали парня под руководство тренера Рифа Нурмеева, настоящего фаната своего дела.

Дом писателя Ярослава Гашека в Бугульме Фото: РИА Новости

Нурмеев впоследствии вспоминал, что как таковым отбором назвать поиск ребят в небольшом городе нельзя. Это был скорее набор: собирали всех желающих, проводили активную агитацию среди младших школьников во всех 16 школах города. Добирали даже ребят из третьего и четвёртого классов, хотя даже по стандартам 2005 года это уже слишком поздно для того, чтобы начинать играть в хоккей с претензиями на спортивный результат.

Артура Каюмова родители и вовсе показали Нурмееву в октябре, после того как набор завершился. Другие дети занимались уже как два месяца, с ходу талант в Артуре Риф не разглядел. Но делать нечего – парня оставили. «Ходи вдоль бортика и держись», – сказал Нурмеев будущей звезде КХЛ, не рассчитывая, что тот надолго останется в его школе. Парню хоккей тоже приглянулся не сразу, однако спустя несколько месяцев он втянулся в процесс.

Параллельно стал приобщаться к занятиям сына и Адис Каюмов. Отец устроился в ледовый дворец инженером, чтобы быть ближе к Артуру, да и вариантов трудоустройства в таком городе, как Бугульма, немного. Артур, в свою очередь, быстро научился стоять на коньках, и уже через два года его отправили играть с парнями на год старше. Прошло ещё немного времени, и тренер Нурмеев начал понимать – перед ним настоящий талант. Постепенно стали подтягиваться и скауты из крупных клубов. С учётом того, что профессионального хоккея в Бугульме не было и близко, переезд казался неминуем, но торопиться с этим, по мнению Рифа, не стоило.

Мнение тренера, который стал для Каюмовых практически членом семьи, все уважали и при первых попытках пригласить на просмотр в города с клубами Суперлиги вежливо отказывали. И только когда парню исполнилось 13, они решились сменить обстановку. Артуру несколько раз предлагали поехать как в Нижнекамск, так и в Казань, что было бы самым логичным вариантом. Однако внезапно игрока из татарстанской глубинки перехватил «Локомотив». Сыграл фактор случая – у тренера Рифа Нурмеева были связи в Ярославле, они приглашали его к себе на работу. И уже вместе с тренером Каюмов поехал в новый город.

Артур Каюмов в юниорской сборной России Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Именно тот фактор, что в Ярославле появилась возможность заниматься в школе при большом клубе, но вместе со своим первым тренером, и сыграл ключевую роль. «Никакой обиды на «Ак Барс» у меня нет и не было. Я выслушал советы родителей и тренеров, однако конечное решение принимал сам», – рассказывал Каюмов о выборе команды. Для него Нурмеев стал практически вторым отцом, вклад специалиста в развитие таланта трудно переоценить. А дальше уже сработала система «Локомотива».

В Ярославле действительно умеют подводить молодых игроков к профессиональному спорту, и, хотя не все в итоге получают шанс в первой команде, это не случай Каюмова. Его способности были заметны давно, преддрафтовый год он провёл в знаменитом (хоть и печально – из-за мельдониевого скандала) проекте Виталия Прохорова – юниорской сборной в МХЛ, уже в 17 лет получил первый шанс в КХЛ, а с сезона-2018/2019 стал постоянным игроком основы «Локомотива» и одним из лидеров клуба.

Наверняка свой шанс Каюмов получил бы и в «Чикаго», где его выбрали под 50-м номером на драфте, но Артур не захотел что-то резко менять в своей жизни и предпочёл синицу в руках журавлю в небе. И едва ли прогадал, став в результате лучшим бомбардиром «Локомотива» в КХЛ как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф. Григорий Денисенко, к примеру, всего на два с половиной года младше Артура, и начинали играть в основе они примерно в одном возрасте. Однако Денисенко выбрал Северную Америку и во многом сломал свой креативный потенциал в суровых реалиях АХЛ.

Сейчас воспитанник «Локомотива» Денисенко играет за «Ак Барс», в то время как Каюмов, чьи родители до сих пор живут в Бугульме, выступает за «Локомотив». «Конечно, для меня это особенная серия. Я родом из Татарстана, поэтому очень хорошо, что попался такой соперник», – сказал хоккеист «Чемпионату» в ответ на вопрос о личных эмоциях от финальной серии. Когда Артур выиграл Кубок Гагарина в 2025-м, он повёз главный трофей лиги именно в родной город. В Бугульме, как и во многих других городах Татарстана, сейчас работает фан-зона для просмотра хоккея, но, вероятно, это единственное место в республике, где болеют не только за казанский клуб.

Артур Каюмов с Кубком Гагарина — 2025 Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Для бугульминцев Каюмов до сих пор свой, хотя бы потому, что Адис Каюмов стал директором бугульминской спортшколы, да и сам Артур никогда про родной город не забывает. Наоборот, он стал проводником Татарстана в Центральной России. Выступает под 16-м номером, даёт интервью на татарском языке. Подтрунивая над другим игроком «Локомотива» с татарским корнями Рушаном Рафиковым. «Рушан татарский не понимает, а я понимаю, – сказал Артур о внутренних приколах в команде. – Родителям хочу передать большой привет, спасибо им огромное. Столько эмоций, переживаний, дорогого стоит». Но Рафиков родился и начал играть в хоккей в Саратове, в то время как Каюмов – местный во всех смыслах.

Своя группа поддержки у Артура была и на «Татнефть-Арене». Сектор персональных болельщиков нападающего был рядом с лавкой ярославцев на третьей и четвёртой играх финала. «Семья, к сожалению, не смогла приехать, родные, но вот друзья, с кем детство проводил, на матчах в Казани были», – отметил хоккеист. В третьем матче он передал всем привет заброшенной шайбой (хоть и в пустые ворота), повторил уже через игру – на «Арене-2000». Сейчас Каюмов вместе с «Локомотивом» в шаге от второго подряд Кубка Гагарина. И в этот раз даже везти трофей в Татарстан летом не придётся – чемпионство можно отметить сразу там.