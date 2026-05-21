Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Почему нападающий Локомотива Артур Каюмов не играет за Ак Барс, как отказались от хоккеиста, биография, интервью

«Для меня это особенная серия». Лучший бомбардир «Локомотива» мог играть за «Ак Барс»
Рустам Имамов
Артур Каюмов
Комментарии
Артур Каюмов родился в Татарстане, а в Ярославле оказался по воле случая.

Финальная серия Кубка Гагарина движется к своей развязке. Уже сегодня, 21 мая, на льду «Татнефть Арены» второе подряд чемпионство может отпраздновать «Локомотив». И если для большинства ярославцев куда приятнее была бы домашняя победа, то есть как минимум один хоккеист, для которого поднять кубок в Казани – это особая история.

Речь об Артуре Каюмове — он не только татарин по национальности, но и воспитанник татарстанского хоккея. Правда, родился и вырос Артур далеко от больших городов и стал искать сильную школу при профессиональном клубе только ближе к старшим классам. Почему выбор пал не на «Ак Барс» и как в жизни парня из Бугульмы появился Ярославль?

Артур Каюмов

Артур Каюмов

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Вряд ли, путешествуя по Татарстану, вы без веской причины окажетесь в Бугульме. Это настоящая глубинка – далеко от Казани и Набережных Челнов, на юго-востоке республики, практически у самой границы с Башкортостаном и Самарской областью. Городок небольшой, население – примерно 80 тысяч человек. Но вы сильно удивитесь тому, сколько известных на всю страну, а где-то даже и на весь мир людей родились или жили в этом городе. Читали, к примеру, «Похождения бравого солдата Швейка»?

Знаменитый чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек был военным комендантом Бугульмы в годы Гражданской войны и именно в Татарстане начал делать первые заметки для будущей повести. В городе до сих пор стоят два памятника – самому Гашеку и его персонажу. Певица Алсу в 2000-м была в шаге от победы на Евровидении и больше всего её успехам радовались именно в Бугульме, откуда родом и сама девушка, и её семья.

Противостояние Каюмова и Денисенко – один из ключевых сюжетов финала:
Галимов против Сурина, Исаев против Билялова. Главные противостояния финала Кубка Гагарина
Галимов против Сурина, Исаев против Билялова. Главные противостояния финала Кубка Гагарина

Режиссёр Алексей Баталов, космонавт Сергей Рыжиков, певица Надежда Кадышева – список можно продолжать долго, а если смотреть в сторону спорта, то в Бугульме сильная школа тяжёлой атлетики, и в 1976 году её воспитанник Николай Колесников стал олимпийским чемпионом. Однако больше всего здесь помнят и любят хоккеиста «Локомотива» Артура Каюмова.

Часто можно увидеть, что местом рождения Каюмова указывают Бугульму. Это не совсем так: первые годы жизни Артур провёл в небольшом посёлке Подгорный в 12 км от самой Бугульмы. В поисках лучших жизненных перспектив отец Каюмова Адис перевёз ребёнка с женой в город. Сын рос активным, друзья советовали подыскать ему спортивную секцию. Дело случая – недалеко от их дома ледовая арена. До этого в семье Каюмова и не знали про хоккей, но услышали о наборе детей и отдали парня под руководство тренера Рифа Нурмеева, настоящего фаната своего дела.

Дом писателя Ярослава Гашека в Бугульме

Дом писателя Ярослава Гашека в Бугульме

Фото: РИА Новости

Нурмеев впоследствии вспоминал, что как таковым отбором назвать поиск ребят в небольшом городе нельзя. Это был скорее набор: собирали всех желающих, проводили активную агитацию среди младших школьников во всех 16 школах города. Добирали даже ребят из третьего и четвёртого классов, хотя даже по стандартам 2005 года это уже слишком поздно для того, чтобы начинать играть в хоккей с претензиями на спортивный результат.

Артура Каюмова родители и вовсе показали Нурмееву в октябре, после того как набор завершился. Другие дети занимались уже как два месяца, с ходу талант в Артуре Риф не разглядел. Но делать нечего – парня оставили. «Ходи вдоль бортика и держись», – сказал Нурмеев будущей звезде КХЛ, не рассчитывая, что тот надолго останется в его школе. Парню хоккей тоже приглянулся не сразу, однако спустя несколько месяцев он втянулся в процесс.

Большое интервью с Каюмовым после первой победы в Кубке Гагарина:
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
Эксклюзив
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым

Параллельно стал приобщаться к занятиям сына и Адис Каюмов. Отец устроился в ледовый дворец инженером, чтобы быть ближе к Артуру, да и вариантов трудоустройства в таком городе, как Бугульма, немного. Артур, в свою очередь, быстро научился стоять на коньках, и уже через два года его отправили играть с парнями на год старше. Прошло ещё немного времени, и тренер Нурмеев начал понимать – перед ним настоящий талант. Постепенно стали подтягиваться и скауты из крупных клубов. С учётом того, что профессионального хоккея в Бугульме не было и близко, переезд казался неминуем, но торопиться с этим, по мнению Рифа, не стоило.

Мнение тренера, который стал для Каюмовых практически членом семьи, все уважали и при первых попытках пригласить на просмотр в города с клубами Суперлиги вежливо отказывали. И только когда парню исполнилось 13, они решились сменить обстановку. Артуру несколько раз предлагали поехать как в Нижнекамск, так и в Казань, что было бы самым логичным вариантом. Однако внезапно игрока из татарстанской глубинки перехватил «Локомотив». Сыграл фактор случая – у тренера Рифа Нурмеева были связи в Ярославле, они приглашали его к себе на работу. И уже вместе с тренером Каюмов поехал в новый город.

Артур Каюмов в юниорской сборной России

Артур Каюмов в юниорской сборной России

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Именно тот фактор, что в Ярославле появилась возможность заниматься в школе при большом клубе, но вместе со своим первым тренером, и сыграл ключевую роль. «Никакой обиды на «Ак Барс» у меня нет и не было. Я выслушал советы родителей и тренеров, однако конечное решение принимал сам», – рассказывал Каюмов о выборе команды. Для него Нурмеев стал практически вторым отцом, вклад специалиста в развитие таланта трудно переоценить. А дальше уже сработала система «Локомотива».

В Ярославле действительно умеют подводить молодых игроков к профессиональному спорту, и, хотя не все в итоге получают шанс в первой команде, это не случай Каюмова. Его способности были заметны давно, преддрафтовый год он провёл в знаменитом (хоть и печально – из-за мельдониевого скандала) проекте Виталия Прохорова – юниорской сборной в МХЛ, уже в 17 лет получил первый шанс в КХЛ, а с сезона-2018/2019 стал постоянным игроком основы «Локомотива» и одним из лидеров клуба.

Подробнее о судьбе ребят из проекта суперкоманды российских юниоров:
Хоккейная армия, которую убил мельдоний. Где сейчас команда Прохорова?
Хоккейная армия, которую убил мельдоний. Где сейчас команда Прохорова?

Наверняка свой шанс Каюмов получил бы и в «Чикаго», где его выбрали под 50-м номером на драфте, но Артур не захотел что-то резко менять в своей жизни и предпочёл синицу в руках журавлю в небе. И едва ли прогадал, став в результате лучшим бомбардиром «Локомотива» в КХЛ как в регулярных чемпионатах, так и в плей-офф. Григорий Денисенко, к примеру, всего на два с половиной года младше Артура, и начинали играть в основе они примерно в одном возрасте. Однако Денисенко выбрал Северную Америку и во многом сломал свой креативный потенциал в суровых реалиях АХЛ.

Сейчас воспитанник «Локомотива» Денисенко играет за «Ак Барс», в то время как Каюмов, чьи родители до сих пор живут в Бугульме, выступает за «Локомотив». «Конечно, для меня это особенная серия. Я родом из Татарстана, поэтому очень хорошо, что попался такой соперник», – сказал хоккеист «Чемпионату» в ответ на вопрос о личных эмоциях от финальной серии. Когда Артур выиграл Кубок Гагарина в 2025-м, он повёз главный трофей лиги именно в родной город. В Бугульме, как и во многих других городах Татарстана, сейчас работает фан-зона для просмотра хоккея, но, вероятно, это единственное место в республике, где болеют не только за казанский клуб.

Артур Каюмов с Кубком Гагарина — 2025

Артур Каюмов с Кубком Гагарина — 2025

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Для бугульминцев Каюмов до сих пор свой, хотя бы потому, что Адис Каюмов стал директором бугульминской спортшколы, да и сам Артур никогда про родной город не забывает. Наоборот, он стал проводником Татарстана в Центральной России. Выступает под 16-м номером, даёт интервью на татарском языке. Подтрунивая над другим игроком «Локомотива» с татарским корнями Рушаном Рафиковым. «Рушан татарский не понимает, а я понимаю, – сказал Артур о внутренних приколах в команде. – Родителям хочу передать большой привет, спасибо им огромное. Столько эмоций, переживаний, дорогого стоит». Но Рафиков родился и начал играть в хоккей в Саратове, в то время как Каюмов – местный во всех смыслах.

Своя группа поддержки у Артура была и на «Татнефть-Арене». Сектор персональных болельщиков нападающего был рядом с лавкой ярославцев на третьей и четвёртой играх финала. «Семья, к сожалению, не смогла приехать, родные, но вот друзья, с кем детство проводил, на матчах в Казани были», – отметил хоккеист. В третьем матче он передал всем привет заброшенной шайбой (хоть и в пустые ворота), повторил уже через игру – на «Арене-2000». Сейчас Каюмов вместе с «Локомотивом» в шаге от второго подряд Кубка Гагарина. И в этот раз даже везти трофей в Татарстан летом не придётся – чемпионство можно отметить сразу там.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android