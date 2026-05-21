Сразу три клуба НХЛ уволили тренеров. Кого ждать на замену?

Пока одни команды проводят последние матчи нынешнего сезона, другие ещё не решили, кто поведёт их в новый. В НХЛ прямо сейчас есть четыре тренерских вакансии: одну из них закрывает и. о. Ди Джей Смит, который может продолжить свою работу в «Лос-Анджелесе». А вот трём остальным клубам придётся искать нового тренера с нуля, причём характерно, что все эти клубы — канадские, то есть обсуждений вокруг этих поисков будет очень много.

Ситуации в «Торонто», «Эдмонтоне» и «Ванкувере» совсем разные. Правда, «Мэйпл Лифз» и «Кэнакс» схожи в том, что там полностью обновилась управленческая структура. В обоих случаях власть получили шведские легенды клуба: соответственно Матс Сундин и братья Седин, которые станут уникальными сопрезидентами «Ванкувера». Правда, если бы даже смены менеджмента не случилось, то вероятность тренерской смены всё равно бы была велика.

Крэйг Берюбе приходил в «Торонто» для того, чтобы сделать «Мэйпл Лифз» более готовыми к плей-оффному хоккею, более жёсткими и вертикальными. Это почти сработало в первый же год: в Торонто наверняка будут вздыхать «ах если бы», вспоминая 2-0 в серии с «Флоридой» и 2:0 в третьем матче в гостях. Однако, как оказалось, с ментальной точки зрения и Берюбе ничего поделать не смог, из-за чего команда в решающий момент пролетела 1:6 в ключевых встречах.

Ну а на второй сезон себя проявили слабости этого состава. Новое лицо «Торонто» было изначально подобрано под плей-офф, и есть ощущение, что в жёстком и плотном хоккее плей-офф эти «листья» реально могли бы себя проявить. Однако для попадания туда надо было бы выдержать 82-матчевый марафон быстрого и атакующего хоккея регулярки, и её «Торонто» не потянул, став одной из худших команд регулярки по игре в защите.

С Адамом Футом в «Ванкувере» ситуация куда проще. Один из лидеров «Колорадо» 90-х входил в штаб Рика Токкета и явно назначался для того, чтобы продолжить его курс, когда Рик ушёл в «Филадельфию». Вся политика «Кэнакс» с переподписанием лидеров была нацелена на то, чтобы сохранить старый костяк — не вышло, и Куинна Хьюза пришлось менять уже в ноябре. Конечно, у Фута были на руках не лучшие карты, но не настолько плохие, чтобы клуб выиграл за год лишь 25 встреч, а Элиас Петтерссон еле перевалил за отметку в 50 очков.

Адам Фут проработал лишь год Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Наконец, самая спорная фигура из трёх уволенных — Крис Ноблох. Наверное, не совсем справедливо будет считать, что его поставили лишь из-за того, что это тренер Макдэвида на молодёжном уровне. Конечно, без этого явно не обошлось с учётом того, что чуть раньше «Ойлерз» назначили экс-агента Коннора на должность гендиректора, однако до назначения Ноблох считался одним из талантливых молодых американских тренеров. Свою работу Ноблох получил бы — но не факт, что так рано и в месте с таким давлением.

И в итоге Ноблох всё равно сделал то, чего до него никому не удавалось со времён Гретцки— вывел «Эдмонтон» в финал два года подряд. Однако в этом году всё оказалось совсем плохо: и местные журналисты называли эту команду безжизненной, и лидеры команды в лице связки МакДрай между строк выражали претензии в адрес главного тренера. Когда в прессу утекло, что «Эдмонтон» просит у «Вегаса» разрешения на переговоры с уволенным Брюсом Кэссиди, стало понятно: судьба Ноблоха предрешена.

Теперь пресса полнится слухами о преемниках. Самая очевидная кандидатура есть у «Ванкувера»: главный тренер фарм-клуба Мэнни Малхотра. Один из главных специалистов нулевых по игре на вбрасываниях выиграл с фармом «Кэнакс» чемпионство в АХЛ, а до этого несколько лет работал помощником в штабах «Ванкувера» и «Торонто». Недавно одному из клубов НХЛ отказали в разрешении побеседовать с Малхотрой, и вряд ли это решение принято для того, чтобы оставить перспективного 46-летнего тренера в «Эбботсфорде». Интересно, что на драфте-2026 высоко котируется сын Малхотры Калеб, и теоретически «Ванкувер» может задрафтовать его под своим третьим пиком.

Однако у «Торонто» и «Эдмонтона» будут другие задачи: найти самого статусного тренера, который привёл бы команду к быстрому успеху. На обе команды явно давят две их суперзвезды на коротких контрактах. Макдэвид уже через два года может стать неограниченно свободным агентом, а Остон Мэттьюс, если верить инсайдерам, уже намекнул на вероятность своего ухода в случае отсутствия чёткого победного плана.

Первая кандидатура, о которой все подумали — Брюс Кэссиди. Обладатель Кубка-2023 известен в НХЛ двумя вещами: это неплохой тренер, который умеет строить сильные команды — а ещё как о человеке о нём отзываются не очень хорошо. Отставка из «Вегаса» за девять матчей до конца сезона стала суперсенсацией, но она явно была нужна для того, чтобы встряхнуть команду. Однако контракты тренеров в НХЛ защищены, Кэссиди ещё год должен получать зарплату от «рыцарей», и клуб не даёт своего разрешения на переговоры с другими клубами.

Формально «Вегас» в своём праве, однако такие действия «рыцарей» нарушают неписаные правила НХЛ — и «Вегас» подобными вещами занимается не в первый раз. Клуб явно не хочет усиливать непосредственных конкурентов по дивизиону: кроме «Эдмонтона», заинтересованность в услугах Кэссиди также проявлял «Лос-Анджелес». Ассоциация тренеров НХЛ уже выпустила гневное обращение, но переубедит ли это клуб из Невады? Вряд ли.

Брюс Кэссиди Фото: John Tlumacki/Getty Images

Вполне можно представить вариант, при котором «Ойлерз» и «Мэйпл Лифс» обменяются тренерами. «Эдмонтон», как сообщается, уже попросил разрешения у «Торонто» на переговоры с Берюбе. Может быть странным, что после оборонительных провалов «Торонто» «Эдмонтон», который весь год ужасно играл в защите, захочет назначить Берюбе. Однако проблемы у команд были разными: одни собрали слишком медленную и возрастную защиту, которая уже не выдерживала современный хоккей, а у другой не было никакой системы, и чемпион НХЛ с «Сент-Луисом» может её дать.

Конечно же, называется имя Питера Лавиолетта. Тренер, входящий в топ-10 истории НХЛ по количеству побед, выводил в финал три разных команды, но последним сезоном в «Рейнджерс» явно поставил кляксу на своей тренерской биографии: там всё пошло вразнос. Стиль Лавиолетта давно узнаваем: агрессивный прессинг, активное подключение защитников — он давал результат, однако может не сработать в возрастных командах.

Впрочем, при любом выборе тренера менеджерам «Торонто» и «Эдмонтона» предстоит принять множество сложных решений. У первых – большие проблемы с пулом молодых игроков, позицией второго центра, обороной, а у «Эдмонтона» уже лет 10 проблемы везде, кроме пары игроков. Может быть, это повлияет на то, что итоговый выбор окажется совсем неожиданным.