Топ-события пятницы: футбол, Кубок Стэнли, УНИКС против «Зенита», Формула-1 и Евролига

Горячее 22 мая: кубковые финалы в Турции и во Франции, чемпионат мира по хоккею, «Никс» — «Кавальерс» в плей-офф НБА и Кубок Харламова!

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, первый матч

Интрига: продолжит ли «Монреаль» творить чудеса в плей-офф?

Мало кто ставил на «Канадиенс» в первых двух раундах, но команда сначала прошла «Тампу» с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским, вырвав победу в седьмой встрече, а затем отправила в отпуск и сенсационный «Баффало». Теперь им предстоит сыграть с «Каролиной», которая быстро дошла до полуфинала и отдыхала почти две недели. Получится ли у «Монреаля» после двух семиматчевых серий преподнести ещё одну сенсацию?

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/2 финала, второй матч

Интрига: как 0,1% повлияли на команды?

При счёте 93:71 в пользу «Кливленда» в первом матче серии на победу клуба давали 99,9% по данным ESPN. «Нью-Йорк» перевёл игру в овертайм, где выиграл у соперника, совершив невероятную сенсацию. Теперь у «Никс» преимущество во всём, удастся ли «Кавальерс» выбраться из этой эмоциональной ямы?

🏒 17:20: Канада — Словения, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: получится ли у словенцев преподнести сенсацию?

Канадцы уверенно начали ЧМ-2026, подойдя к нему в статусе одного из главных фаворитов. Сборная одержала победы в первых трёх матчах и осталась одной из трёх команд, которые ещё не теряли очков на этом турнире. Словенцы же чередуют унизительные поражения и сенсационные встречи — они обыграли чехов и едва не победили словаков. Получится ли у них и в этот раз удивить публику?

🏀 18:00: «Олимпиакос» — «Фенербахче», Евролига, 1/2 финала

Интрига: победитель регулярки или действующий чемпион?

«Олимпиакос» в этом сезоне выиграл регулярку Евролиги. «Фенербахче» плохо начал чемпионат, но затем сильно прибавил. Титул сейчас в руках клуба из Турции, который может забрать и второй трофей кряду. Однако греки на домашней земле будут биться до последнего. Кто выйдет в финал?

🏆 🏒 18:30: «Локо» — МХК «Спартак», плей-офф МХЛ, финал, пятый матч

Интрига: кто выиграет важнейший матч финала?

«Локо» начал решающую серию с тяжёлой победы, однако затем проиграл две встречи подряд. «Спартак» выглядел уверенно, но в четвёртом матче финала всё решилось в овертайме — в пользу ярославцев. Теперь команды подходят к пятой встрече с равным счётом в серии. Кто же станет на шаг ближе к кубку?

🏀 19:30: УНИКС — «Зенит», Единая лига, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: конец серии?

У УНИКСа больше нет права на ошибку. Команда забрала первый матч дома, а затем проиграла три встречи кряду. На очереди пятая игра в Казани. «Зенит» полностью перехватил инициативу, но Перасовича и Ко никогда нельзя списывать со счетов. Питерцы выйдут в финал или же полуфинальная серия продлится?

🏆 ⚽️ 20:45: «Трабзонспор» — «Коньяспор», Кубок Турции, финал

Кубок Турции . Финал 22 мая 2026, пятница. 20:45 МСК Трабзонспор — Коньяспор

Интрига: экс-игрок «Зенита» выиграет Кубок Турции в статусе тренера?

«Трабзонспор» приятно удивил. Команда потеснила «Бешикташ» из большой турецкой тройки и завершила сезон Суперлиги в топ-3. А теперь клуб находится в шаге от победы в Кубке Турции. Для трофея «Трабзонспору» нужно одолеть «Коньяспор». Этот трофей может стать первым для экс-игрока «Рубина» и «Зенита» Фатиха Текке в статусе тренера!

🏀 21:00: «Валенсия» — «Реал» Мадрид, Евролига, 1/2 финала

Интрига: сенсация от андердога?

«Валенсия» впервые в истории вышла в «Финал четырёх» Евролиги. Подопечные Мартинеса удивляли не только в регулярке, но и в плей-офф, когда прошли «Панатинаикос», уступая 0-2 в серии. Мадридский «Реал» является самым титулованным клубом в истории турнира. Кто выйдет в финал – андердог или фаворит?

🏒 21:20: Швеция — Италия, ЧМ-2026, групповой этап

Интрига: итальянцы удивят?

Шведы не очень успешно начали ЧМ-2026, уступив Чехии и Канаде. Сборная, однако, обыграла тех, кого должна была обыграть, и всё ещё борется за место повыше. Итальянцы же ожидаемо плетутся на последнем месте в группе. Тем не менее команда едва не отобрала очки у Чехии. Так почему бы Италии не попробовать сотворить сенсацию в матче с проблемными шведами?

🏆 ⚽️ 22:00: «Ланс» — «Ницца», Кубок Франции, финал

Кубок Франции . Финал 22 мая 2026, пятница. 22:00 МСК Ланс — Ницца

Интрига: «Ланс» возьмёт Кубок Франции?

«Ланс» занял второе место по итогам чемпионата Франции. Но у команды есть шанс завершить сезон с трофеем. Для этого нужно одержать победу в финале Кубка Франции. Впрочем, «Ницца» также хочет забрать трофей и извиниться за год перед фанатами. Клуб завершил сезон в зоне переходных матчей и скоро сыграет с «Сент-Этьеном» за право остаться в Лиге 1. Может так случиться, что «Ницца» возьмёт Кубок и попадёт в Лигу Европы, но отправится во второй дивизион!

🏎 23:30: Формула-1, пятый этап, Гран-при Канады, спринт-квалификация

Интрига: чьи новинки круче?

К Гран-при Канады Формулы-1 серьёзные пакеты обновлений готовят как лидеры сезона из «Мерседеса», так и их ближайшие преследователи в лице «Макларена». Чьи обновления принесут больше скорости и кто быстрее адаптируется к изменённой технике по итогам единственной тренировки? Первые ответы на эти вопросы мы получим в пятничной спринт-квалификации, где заодно вновь оценим темп «Феррари» и Макса Ферстаппена, который сильно похорошел в Майами.