Великий «Локомотив»! Великий Хартли! Ярославль — снова обладатель Кубка Гагарина

Ровно год назад «Локомотив» завоевал свой первый Кубок Гагарина. Сегодня главный трофей КХЛ тоже был готов к вручению. Оставалось только выяснить, способен ли «Ак Барс» как минимум на один подвиг, чтобы вернуть серию в Ярославль на седьмой матч, или железнодорожники уже не ослабят свою железную хватку?

В самом первом сезоне КХЛ финальная серия между этими командами развивалась по похожему сценарию, команды побеждали по очереди, «Локомотив» забрал пятый матч, но дальше «Ак Барс» взял шестую игру в овертайме, а в седьмой встрече стал чемпионом. Но на этом параллели заканчивались – совсем другое время, совсем другие команды.

И в этот раз после пятого матча было ощущение, что «Локомотив» уже своё не отпустит. Позавчера они провели практически идеальную игру – и были выше на голову во всём, если брать за скобки первые 10 минут игры. А «Ак Барс» включился лишь на последних минутах, когда интригой уже и не пахло.

Первые минуты шестой игры проходили буквально без ворот, в вязкой борьбе, а все атакующие порывы соперника команды гасили ещё на подступах к своей зоне.

Но стоило «Ак Барсу» на миг потерять концентрацию, не вывести шайбу из зоны, а потом застрять за своими воротами, как «Локомотив» тут же этим воспользовался. Первый же бросок в этой игре был реализован. Егор Сурин этот плей-офф, возможно, проводит не так ярко, как предыдущий, но сегодня точно был героем, открыв счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Игра заметно оживилась, и в какой-то момент «Ак Барс» мог переламывать её ход – но как только не забил Сафонов, уму непостижимо! Железнодорожники забыли об игре на пятачке, свалившись впятером на один фланг, однако нападающий с метра отправил шайбу выше ворот. Такое, конечно, в плей-офф, а тем более в финале, а уж тем более в матче, который может стать роковым для твоей команды, надо реализовывать.

Но Сафонов этого не сделал, а практически сразу после Сурин оформил дубль, «подъев» отскок на перед воротами, пока Билялов потерял шайбу из виду. Если казанцы всю серию выходят в одних и тех же сочетаниях, то у «Локомотива» после четвёртого матча были вынужденные изменения из-за травмы Георгия Иванова, но именно они обеспечивали ярославцам перевес. В предыдущей игре сияло звено Паника, Фрейза и Радулова, а сегодня – четвёртая тройка, куда перевели Сурина.

Во втором периоде ярославцы играли максимально аккуратно и собранно, без малейшего риска, однако, когда появлялась возможность комфортно зацепиться в чужой зоне, проводили качественные затяжные атаки и создали ещё парочку убойных моментов.

«Ак Барс» прибавил, наконец стал прорываться на пятак, а яростнее всего там копал Дмитрий Яшкин, но Даниил Исаев намертво забетонировал свои владения, а где надо, подчищали его партнёры.

Не было у «Ак Барса» в этом плей-офф ситуаций, когда требовалось вытаскивать из себя всё и даже больше, выбираться из безвыходных положений, творить чудеса. Всё для них складывалось максимально гладко – до финала. Проблема была в том, что к концу финала ярославцы уже давно изучили все их ходы, а новых «барсы» не предлагали.

После того как Максим Шалунов реализовал выход один на один в третьем периоде, места для чуда уже, казалось, не осталось, однако «Ак Барс» практически его сотворил! Выложился на 1000%, снял вратаря за пять минут до конца и закрутил такой мощный вихрь, что «Локомотив» по-настоящему задрожал. Нэйтан Тодд забросил одну, Никита Лямкин – другую, Хартли срочно взял тайм-аут…

Ярославцам в предыдущем раунде хватило 33 секунд, чтобы вытащить безнадёжный шестой матч с 0:2. Конечно, «Ак Барс» тоже бился до конца – сирена застала их в атаке, но – увы для Казани, праздника сегодня на их улице не будет. Однако, даже проиграв, они провели великолепный сезон.

Ярославль снова обладатель Кубка Гагарина! Великий Хартли – уходил на пенсию чемпионом, а вернувшись к тренерской работе, сразу взяв ещё один титул. Великий «Локомотив» — команда-династия, монолит, монстр!