MVP плей-офф КХЛ — вратарь «Локомотива». Его сейв отнял у «Ак Барса» последнюю надежду

Иногда сложно оценивать вратарей, которые играют в сильных и отлаженных оборонительных системах. До них долетает мало бросков, статистика там всегда очень хорошая, поэтому их часто недооценивают, а неудачи попадают под микроскоп. Впрочем, Даниил Исаев показал, где проходит разница между топовыми вратарями и теми, кому система помогает больше, чем они – системе.

Исаев давно котировался высоко: ездил в сборную 2000 года и на ЮЧМ, и на МЧМ — но оба раза оставался дублёром. В чемпионском сезоне «Локо» в МХЛ-2019 первым номером в итоге оказался Владислав Окоряк, который пока что играет в ВХЛ. Антон Красоткин тоже считался хорошим талантом, однако «Локомотив» не побоялся отпустить его в Новосибирск и дать дорогу ещё более молодым.

Причём путь Исаева в основу не был лёгким. После его дебюта в КХЛ в 18 лет Дмитрий Квартальнов открыто сказал, что «он изначально не должен был играть, так сложилось. Возможно, мы допустили ошибку. Даниил немного перегорел». Ещё через пару лет — шайба от защитника Рональда Кнота, которую он забросил из своей зоны. Возможно, кого-то такое могло прибить, тем более с учётом того, что «Локомотив» тогда испытывал немало проблем.

Молодым русским вратарям исход европейцев из КХЛ сильно помог. Чехи, финны и шведы освобождали места в первую очередь для местных, а американцы и канадцы, как оказалось, заменить европейцев их не смогли. В сезоне-2022/2023 Исаев конкурировал с Иваном Бочаровым и борьбу эту спокойно выиграл, оказавшись намного стабильнее своего более опытного конкурента.

Даниил Исаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ни в одном полноценном сезоне в КХЛ Исаев не пропускал более двух шайб в среднем за игру — что в регулярке, что в плей-офф, В этом сезоне Боб Хартли вообще доверил сыграть Исаеву сразу 56 матчей в регулярке — для современного хоккея очень большой показатель, тем более если брать сезон в 68 встреч. Показательно, что дублёр Исаева Алексей Мельничук впервые выступил в плей-офф за «Локо» лишь в полуфинале этого года, а ведь это его третий сезон в команде.

Этот плей-офф, несмотря на цифры, не получался для Исаева лёгким. Не всё было гладко в серии первого раунда со «Спартаком». В серии с «Авангардом», как долго казалось, Никита Серебряков выигрывал вратарскую дуэль. Как позже оказалось, жена голкипера готовилась к родам, а коллеги сообщают о перенесённой Исаевым тяжёлой вирусной инфекции: в такой ситуации сложно сохранять идеальную форму.

Однако в итоге Исаев не дрогнул в двух ключевых овертаймах серии с «Авангардом», когда любая омская шайба могла закончить ярославский Голливуд. Исаев был максимально надёжен в ключевые моменты серии с «Ак Барсом», когда вся мощь казанской атаки смогла пробудиться только в последние минуты при очень большой разнице в счёте.

«Он лучший вратарь лиги. Ментально сильный, держит концентрацию. Всегда бьётся до конца. Атлетичный, с хорошей головой на плечах. Невероятный голкипер, да и парень прекрасный», — кратко описал Исаева Хартли. Это хорошо было заметно на последних секундах сегодняшней игры, когда Даниил отразил бросок Нэйтана Тодда.

В НХЛ теперь ценятся голкиперы не ниже 185 см — возможно, из-за этого мы не слышали об интересе американских клубов к Исаеву (183 см). Однако для КХЛ в целом и для ярославских болельщиков так даже лучше. «Слава богу, он у нас есть. Это лучший вратарь, слов нет больше. Надеюсь, он всегда будет с нами», — сказал после матча Егор Сурин.