Канада чуть не проиграла сенсационному аутсайдеру, финны раздавили Латвию. Итоги дня на ЧМ

Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 21 мая 2026 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Владимир Лаевский
Швейцария идёт без поражений, словаки сравнялись с «кленовыми».

21 мая в Швейцарии состоялся седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

Сборная Финляндии разгромила Латвию на чемпионате мира — 2026

В Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Латвии и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 7:1.

ЧМ-2026 . Группа A
21 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 7
Финляндия
1:0 Балцерс (Вилманис) – 00:10     1:1 Бьёрнинен (Йокихарью, Мереля) – 05:11     1:2 Йокихарью (Пуйстола, Лехтонен) – 10:19     1:3 Мяэналанен (Бьёрнинен) – 15:22     1:4 Мереля (Мяэналанен, Бьёрнинен) – 28:55     1:5 Лунделль (Гранлунд, Барков) – 40:58 (pp)     1:6 Пуйстола (Лехтонен, Куокканен) – 41:25 (pp)     1:7 Рятю (Хямеэнахо, Лехтонен) – 45:36    

На первой минуте нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс забил первый гол. На шестой минуте форвард команды Финляндии Ханнес Бьёрнинен сравнял счёт. На 11-й минуте защитник Хенри Йокихарью вывел финнов вперёд. На 16-й минуте нападающий Саку Мяэналанен забросил третью шайбу финской сборной. На 29-й минуте форвард Валттери Мереля укрепил преимущество Финляндии.

На 41-й минуте нападающий Антон Лунделль забил пятый гол финнов. На 42-й минуте форвард Патрик Пуйстола упрочил преимущество финской команды. На 46-й минуте финский нападающий Аату Рятю довёл счёт до разгромного — 7:1.

Таким образом, сборная Финляндии сохранила второе место в группе А. Латвия осталась на шестой строчке.

Канада вырвала победу у сборной Норвегии в овертайме, Шайфли оформил хет-трик

Во Фрибуре (Швейцария) на стадионе «БСФ-Арена» завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Победу в овертайме одержали канадские хоккеисты со счётом 6:5.

ЧМ-2026 . Группа B
21 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Канада
Окончен
6 : 5
ОТ
Норвегия
0:1 Бакке Ольсен (Вестерхейм, Эльвсвеен) – 05:18     0:2 Йоханнесен (Мартинсен, Коблар) – 11:37     1:2 Шайфли – 13:30     2:2 Шайфли (Уозерспун, Виларди) – 17:50     2:3 Стеен (Вестерхейм, Йоханнесен) – 23:34 (pp)     3:3 Виларди (Шайфли, Бушар) – 31:57 (pp)     4:3 Козенс (Нурс) – 40:31 (sh)     4:4 Стеен (Косастуль) – 48:09     4:5 Коблар (Петтерсен, Йоханнесен) – 49:57     5:5 О'Райлли (Селебрини, Бушар) – 58:21     6:5 Шайфли (Бушар, Селебрини) – 60:29    

На шестой минуте нападающий сборной Норвегии Эскильд Бакке Ольсен забил первый гол. На 12-й минуте защитник Йоханнес Йоханнесен удвоил преимущество норвежцев. На 14-й минуте форвард Марк Шайфли отыграл одну шайбу команды Канады. На 18-й минуте Шайфли сравнял счёт, оформив дубль. На 24-й минуте нападающий Ноа Стеен вывел норвежскую сборную вперёд. На 32-й минуте канадский форвард Габриэль Виларди восстановил равенство в счёте.

На 41-й минуте нападающий Дилан Козенс вывел канадцев вперёд. На 49-й минуте защитник Норвегии Кристиан Косастуль сравнял счёт. На 50-й минуте форвард Тинус Люк Коблар вывел норвежцев вперёд. На 59-й минуте нападающий Канады Райан О'Райлли восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал канадец Марк Шайфли.

Благодаря этой победе сборная Канады вернулась на первое место в группе В. Норвегия поднялась на четвёртую строчку.

Сборная Швейцарии уверенно победила Великобританию на чемпионате мира — 2026

В Цюрихе (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Великобритании. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 4:1.

ЧМ-2026 . Группа A
21 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 1
Великобритания
1:0 Нидеррайтер (Йози, Эгли) – 05:05     2:0 Хишир – 21:02     3:0 Кнак (Риа) – 28:01     3:1 Уоллер (Кирк, Ричардсон) – 34:53     4:1 Нидеррайтер (Майер, Хишир) – 52:53    

На шестой минуте нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер забил первый гол. На 22-й минуте форвард Нико Хишир удвоил преимущество швейцарцев. На 29-й минуте нападающий Симон Кнак забросил третью шайбу швейцарской команды. На 35-й минуте форвард Джошуа Уоллер сократил отставание сборной Великобритании. На 53-й минуте Нидеррайтер забил четвёртый гол Швейцарии, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:1.

Сборная Швейцарии сохранила первое место в группе А, Великобритания осталась на последней строчке.

Словакия одержала крупную победу над сборной Дании на ЧМ-2026

Во Фрибуре (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 5:1.

ЧМ-2026 . Группа B
21 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Дания
Окончен
1 : 5
Словакия
0:1 Хромьяк (Поспишил, Окульяр) – 09:28 (pp)     0:2 Лишка (Окульяр, Гривик) – 20:56     0:3 Окульяр (Гривик, Лишка) – 26:44     1:3 Огор (Русселль, Йенсен) – 41:43     1:4 Поспишил (Кмец, Княжко) – 43:51     1:5 Чедерле (Хромьяк) – 53:05    

На 10-й минуте нападающий сборной Словакии Мартин Хромьяк забил первый гол. На 21-й минуте форвард Адам Лишка удвоил преимущество словаков. На 27-й минуте нападающий Оливер Окульяр забросил третью шайбу словацкой команды. На 42-й минуте форвард Миккель Огор сократил отставание сборной Дании. На 44-й минуте нападающий Мартин Поспишил вернул Словакии былое преимущество. На 54-й минуте форвард Себастьян Чедерле забил пятый гол словаков, установив окончательный счёт — 5:1.

Благодаря этой победе сборная Словакии поднялась на второе место в группе В, Дания осталась седьмой.

Матчи 22 мая

ЧМ-2026 . Группа A
22 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
ЧМ-2026 . Группа B
22 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Словения
ЧМ-2026 . Группа A
22 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
Финляндия
Не начался
Великобритания
ЧМ-2026 . Группа B
22 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Италия
