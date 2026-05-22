Швейцария идёт без поражений, словаки сравнялись с «кленовыми».

Канада чуть не проиграла сенсационному аутсайдеру, финны раздавили Латвию. Итоги дня на ЧМ

21 мая в Швейцарии состоялся седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

Сборная Финляндии разгромила Латвию на чемпионате мира — 2026

В Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Латвии и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 7:1.

На первой минуте нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс забил первый гол. На шестой минуте форвард команды Финляндии Ханнес Бьёрнинен сравнял счёт. На 11-й минуте защитник Хенри Йокихарью вывел финнов вперёд. На 16-й минуте нападающий Саку Мяэналанен забросил третью шайбу финской сборной. На 29-й минуте форвард Валттери Мереля укрепил преимущество Финляндии.

На 41-й минуте нападающий Антон Лунделль забил пятый гол финнов. На 42-й минуте форвард Патрик Пуйстола упрочил преимущество финской команды. На 46-й минуте финский нападающий Аату Рятю довёл счёт до разгромного — 7:1.

Таким образом, сборная Финляндии сохранила второе место в группе А. Латвия осталась на шестой строчке.

Канада вырвала победу у сборной Норвегии в овертайме, Шайфли оформил хет-трик

Во Фрибуре (Швейцария) на стадионе «БСФ-Арена» завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Норвегии. Победу в овертайме одержали канадские хоккеисты со счётом 6:5.

На шестой минуте нападающий сборной Норвегии Эскильд Бакке Ольсен забил первый гол. На 12-й минуте защитник Йоханнес Йоханнесен удвоил преимущество норвежцев. На 14-й минуте форвард Марк Шайфли отыграл одну шайбу команды Канады. На 18-й минуте Шайфли сравнял счёт, оформив дубль. На 24-й минуте нападающий Ноа Стеен вывел норвежскую сборную вперёд. На 32-й минуте канадский форвард Габриэль Виларди восстановил равенство в счёте.

На 41-й минуте нападающий Дилан Козенс вывел канадцев вперёд. На 49-й минуте защитник Норвегии Кристиан Косастуль сравнял счёт. На 50-й минуте форвард Тинус Люк Коблар вывел норвежцев вперёд. На 59-й минуте нападающий Канады Райан О'Райлли восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал канадец Марк Шайфли.

Благодаря этой победе сборная Канады вернулась на первое место в группе В. Норвегия поднялась на четвёртую строчку.

Сборная Швейцарии уверенно победила Великобританию на чемпионате мира — 2026

В Цюрихе (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Великобритании. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 4:1.

На шестой минуте нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер забил первый гол. На 22-й минуте форвард Нико Хишир удвоил преимущество швейцарцев. На 29-й минуте нападающий Симон Кнак забросил третью шайбу швейцарской команды. На 35-й минуте форвард Джошуа Уоллер сократил отставание сборной Великобритании. На 53-й минуте Нидеррайтер забил четвёртый гол Швейцарии, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:1.

Сборная Швейцарии сохранила первое место в группе А, Великобритания осталась на последней строчке.

Словакия одержала крупную победу над сборной Дании на ЧМ-2026

Во Фрибуре (Швейцария) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Дании и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали словацкие хоккеисты со счётом 5:1.

На 10-й минуте нападающий сборной Словакии Мартин Хромьяк забил первый гол. На 21-й минуте форвард Адам Лишка удвоил преимущество словаков. На 27-й минуте нападающий Оливер Окульяр забросил третью шайбу словацкой команды. На 42-й минуте форвард Миккель Огор сократил отставание сборной Дании. На 44-й минуте нападающий Мартин Поспишил вернул Словакии былое преимущество. На 54-й минуте форвард Себастьян Чедерле забил пятый гол словаков, установив окончательный счёт — 5:1.

Благодаря этой победе сборная Словакии поднялась на второе место в группе В, Дания осталась седьмой.

