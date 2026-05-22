«Я слишком стар». Хартли — одна из лучших страниц истории КХЛ, но её придётся перевернуть

Год назад «Локомотив» взял свой первый Кубок Гагарина. А чуть ли не на следующий день поползли настойчивые слухи, что архитектор чемпионства ярославцев Игорь Никитин вернётся в ЦСКА, несмотря на действующий контракт с железнодорожниками. Довольно быстро стало понятно, что это вовсе не слухи.

Что было делать руководству «Локомотива»? Сдаться и возложить всю ответственность за развал чемпионской команды на не выполнившего обязательства тренера. Либо без истерик и паники продолжить работать, чтобы выжать из этого уникального коллектива что-то большее, чем один трофей. Многолетний президент «Локомотива» Юрий Яковлев, которого многие критикуют за ультраконсерватизм, но забывают, что у этого функционера стальной стержень в рабочих вопросах, выбрал второй вариант. И сумел вернуть в КХЛ целого Боба Хартли, ранее неоднократно отказывавшего другим клубам лиги.

Вероятно, подвернулся удачный момент для возвращения, о чём Хартли и рассказал в интервью «Чемпионату»: его бизнес процветал уже без его прямого участия, плюс сложились благоприятные личные обстоятельства. Но убеждён, что ни в какую другую команду Боб бы не приехал. Во-первых, Хартли возвращался только на один год и ему нужна была полностью готовая к большим задачам команда, которую не нужно строить. Под этот критерий подходил только «Локомотив». Во-вторых, личный момент. 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе под Туношной разбился близкий друг и соратник Боба Брэд Маккриммон, и для Хартли было делом чести попытаться сделать в Ярославле то, что мог когда-то сделать его товарищ.

Боб Хартли и его «Локомотив» Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Этот год в «Локомотиве» не был простым — ни для клуба, ни для тренера. Хартли взял готовый коллектив с чемпионским опытом, однако у него было всё равно своё видение того, как приводить команду к кубку. Не секрет, что Боб просил обменять целый ряд игроков «Локомотива», которые не подходили под его весьма жёсткие требования. Таким образом он планировал влить свежую кровь, без которой на самом деле трудно повторить успех. Но в Ярославле давным-давно опираются на своих воспитанников, относятся к ним с трепетом, и отдавать кого-то куда-то даже ради сиюминутного результата не входило в планы Яковлева. Это не нравилось Хартли, были нервные моменты, однако в итоге два мудрых человека смогли договориться. Яковлев сохранил свой «Локомотив», Хартли же не стал капризничать и ставить ультиматумы, как сделало бы, пожалуй, большинство тренеров, а продолжил честно работать.

Пришлось Хартли пережить и увольнение Дмитрия Рябыкина, инициированное хоккеистами и поддержанное руководством. Тогда активно разгонялись слухи, что вслед за своим соратником, лучшим учеником, как называл его сам Боб, из «Локомотива» уйдёт и сам канадец. Но всё успокоилось. Способствовали этому и победы в регулярке, и лидерство в Западной конференции, которое Ярославль никому не отдавал почти весь сезон. Да и чемпионская команда притёрлась к тренеру-чемпиону. Помогла и закрытость «Локомотива» в медиа: клуб выставил фирменную броню на всё, что происходит внутри, так что расшатать ярославцев было нереально.

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев с Кубком Гагарина Фото: РИА Новости

К концу регулярки у «Локомотива» всё окончательно наладилось в плане микроклимата, и этот поезд поехал за вторым подряд трофеем. Всё для этого у Ярославля уже и так было, а вклад Хартли — это фантастический коучинг, невероятное тренерское чутьё и, конечно, удача. Куда же без неё успешному человеку? Два раунда плей-офф для «Локомотива» оказались лёгкой прогулкой, зато в полуфинале и финале мы увидели все грани этой грандиозной команды: мощь, характер, талант, выучка. Разумеется, многое здесь — багаж Никитина. Но я убеждён, что без Хартли «Локомотив» не вытащил бы ту самую серию с «Авангардом». А именно она, а вовсе не финал с «Ак Барсом», оказалась ключевой в этом сезоне.

Боб взял свой второй Кубок Гагарина. Пусть это был не такой великий и сложный путь к трофею, как с «Авангардом» пять лет назад, однако эта победа ценна другим. Хартли — победитель по натуре — сделал то, зачем пришёл в Ярославль — выиграл трофей и почтил память Маккриммона.

И на этой ноте Боб, похоже, завершил свою легендарную карьеру, в которую вместилось восемь чемпионств в разных странах и лигах. Хартли побеждал везде, где тренировал, и аналогов такому результату в хоккее нет. Однако ничто не вечно: прошлым летом канадец акцентировал внимание на том, что приходит на один сезон, и сейчас подтверждает это. «Я закончил. Я стар, слишком стар», — заявил Хартли журналистам через несколько минут после триумфа в Казани.

Печально и красиво. Великий хоккейный тренер уходит на пике. Хартли — одна из лучших страниц в истории КХЛ, причём нужно отметить, что он сделал чемпионами те команды, которые максимально остро нуждались в победе. «Авангард» до 2021-го не выигрывал золото 17 лет, а «Локомотиву» с его огромным потенциалом на второй трофей подряд нужно было компенсировать в полном объёме уход Никитина. Боб справился, и теперь его ждёт счастливая пенсия в Канаде в окружении большой семьи.

Впрочем, из провинции Онтарио ведь можно консультировать, например, «Шанхайских Драконов»?