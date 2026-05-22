«Это была настоящая проверка для нас». Что говорили в «Локомотиве» после чемпионства

«Локомотив» – двукратный обладатель Кубка Гагарина! Ярославцы смогли преодолеть все трудности, с которыми столкнулись на пути к успешной защите чемпионского титула, и вернули трофей в Ярославль.

Первые эмоции триумфаторов вы наверняка видели в трансляции. А вот и их первые слова.

«Никогда не видел более длинной минуты»

Боб Хартли был счастлив – он выиграл трофей в свой последний сезон в качестве главного тренера:

— Это просто невероятно, особенно когда ты ведёшь 3:0, а потом счёт становится 3:2. Я никогда не видел более длинной минуты, чем последняя минута этого матча.

— Можете сравнить это чемпионство с предыдущими?

— Это мой восьмой кубок, все чемпионства совершенно разные. Кроме разве что великолепного празднования в конце. Я очень счастлив, что мы прошли через все трудности, с которыми столкнулись в этом сезоне, и наконец-то были за это вознаграждены. Мне очень повезло, что я смог поработать тренером «Локомотива».

— Боб, ещё один сезон!

— Нет-нет, я закончил.

— Почему?

— Я слишком стар, слишком стар.

— Чем вы займётесь дальше?

— Я займусь семейными делами, буду сидеть со своими детьми.

— Вы будете работать консультантом в «Шанхайских Драконах»?

— (смеётся) Я ни с кем не разговаривал.

Боб Хартли Фото: РИА Новости

— Помните те самые 33 секунды с «Авангардом»? Это был абсолютно благословенный момент для «Локомотива».

— Да, конечно. Мне очень повезло быть частью двух великолепных организаций — «Авангарда» с Александром Дюковым, Александром Крыловым, Максимом Сушинским, которые привезли меня в Омск, и «Локомотива» с Юрием Яковлевым. Я очень счастливый человек.

— Что вы чувствовали в последние пять минут, особенно когда пропустили второй гол?

— Да, тогда же ещё Каюмов не попал в пустые ворота… Но это часть игры. «Ак Барс» сумел серьёзно надавить. У них отличная команда, они заслужили уважение.

— Боб, вы не попали в финальный список кандидатов на приз лучшему тренеру сезона. Что думаете об этом?

— Я никогда не подписывал контракты, думая об индивидуальных призах. Кубок — вот награда, к которой я стремлюсь. Остальное неважно.

— Что вы думаете о Данииле Исаеве?

— Он лучший вратарь в этой лиге. Только посмотрите на сейвы, которые он сделал в последние 5-10 секунд. Он очень сфокусирован. Очень умный вратарь, наш ключевой игрок.

«Чуечка была, что, может быть, забью»

Автор дубля в решающем матче Егор Сурин признался, что хотел бы взять титул на выезде:

– Я в шоке, один из самых тяжёлых моих сезонов. Впервые у меня такой длинный сезон. Серия с Омском, Казанью – что-то невероятное! Повторили наш прошлогодний успех, это дорогого стоит, спасибо парням, нет эмоций.

— Сравните эту победу с прошлогодней.

— В этом году мне было спокойнее, знал, как себя готовить. В том сезоне было много нервяка перед решающей игрой 21 мая, сегодня нормально реагировал.

— Два гола в первом периоде забили, была чуйка перед матчем, что сегодня всё решится?

— Чуечка была, что, может быть, забью. Слава богу, что так произошло.

– В серии с «Авангардом» забили, сегодня – дубль, который предрешил исход.

— Не надо выделять одних игроков как-то. Если бы не эти ребята, болельщики, то у нас ничего бы не получилось. С Омском все болели и поддерживали до конца.

Егор Сурин Фото: Сергей Севастьянов/ТАСС

— Не обидно выигрывать трофей на выезде?

— Хотел когда-то выиграть в гостях, интересно, как ты едешь домой с кубком, сейчас узнаем.

— Исаев стал самым ценным игроком плей-офф, скажите пару слов о его игре.

— Слава богу, он у нас есть. Это лучший вратарь, слов нет больше. Надеюсь, он всегда будет с нами.

— В концовке понервничали?

— Да, конечно, были плохие ожидания, но всё равно верили в победу.

— Каюмову за тот промах высказали?

— Ну, так, про себя больше, у нас позитив на лавке.

«И мы многому научились у Хартли, и он — у нас»

Максим Шалунов снова стал автором «золотого» гола. И он считает, что «Локомотив» уже можно называть династией:

– Был ли этот сезон сложнее предыдущего?

– Нельзя сравнивать, абсолютно другой сезон. Главное, что финиш одинаковый.

– Самой сложная серия была с «Авангардом»?

– Наверное, это была самая эмоциональная серия. Каждая серия была очень сложной.

– Сомнений после той победы уже не было?

– Не думали об этом. Просто делали своё дело и шли за вторым кубком.

– Вы снова стали автором «золотого» гола. Насколько для вас это особенный момент?

– Тяжёлый вопрос. Просто счастлив, что мы выиграли и я смог помочь своей команде.

– Боб Хартли объявил об уходе. Что скажете о работе с ним, есть ли отличия с Никитиным?

– Тяжёлый вопрос. Главное, что итог одинаков и мы выиграли второй кубок подряд. Вместе с Бобом. И мы многому у Боба научились, и он — у нас.

– Чему именно?

– Мы стали более гибкими и разносторонними.

– Появляются мысли пойти за третьим кубком?

– В нашей лиге такого не было. Насчёт мыслей – дайте нам насладиться этим кубком, а дальше — подумаем.

– Можно ли называть «Локомотив» династией? Три подряд финала и два кубка.

– Думаю, можно смело называть именно так.

«Вдвойне приятно выиграть на своей родине»

Артур Каюмов – уроженец Татарстана. Его промах по пустым воротам заставил болельщиков железнодорожников понервничать, однако «Локомотив» всё-таки смог удержать победу:

– Эмоции не передать словами. Спасибо большое всем нашим ребятам, родным и близким, болельщикам. Ярославль сделал это. Победами насытиться нельзя. Мы питаем ещё больше эмоций.

В плей-офф не бывает простых соперников. Казань – системная команда, в которой есть исполнители. Поэтому серия получилась боевой. У меня впервые в карьере такие итоги матчей.

Первыми поздравили, разумеется, любимая жена, родители, близкие. Победу хочу посвятить своей дочке, которая родилась в январе. Это моя первая большая победа, очень люблю. Нашего Григория Иванова все поддержали, он наш мотор, он всегда был с нами.

– Насколько знаково для вас, что вы, уроженец Бугульмы, одержали победу в Казани?

– Конечно, это знаково. Вдвойне приятно выиграть на своей Родине.

– Много ли родных и близких сегодня было на трибунах?

– Были друзья и близкие, родители не смогли приехать.

– В этот раз в Бугульму легче будет доехать с Кубком Гагарина?

– Пока не буду загадывать. Люди в Бугульме радуются.

– Можете сказать что-нибудь по-татарски?

– Бик зур рәхмәт, Казань. Хорошая серия.

«По серии с «Авангардом» нужно снимать фильм»

Защитник железнодорожников Никита Черепанов сидел в центре льда отдельно от команды. «Просто ловлю момент», – сказал новоиспечённый двукратный чемпион.

— У меня есть много знакомых, у которых тоже по два кубка выигрывали и говорили, что осознание в полной степени приходит потом. Я счастлив. Мне больше сказать нечего.

— Насколько гол в финале был важен лично для вас?

— Главное, что мы в итоге победили. Всё остальное неважно.

— Как оцените игру Даниила Исаева?

— Фантастика.

— Какие эмоции испытывали, когда «Ак Барс» сделал счёт 3:2?

— Никаких. Просто настраивались на следующую смену, что нам нужно делать. Обращали внимание на детали, моменты.

Никита Черепанов Фото: РИА Новости

— Не нервничали?

— Нервничали, что уж тут кривить душой. Но это наша работа, как есть, так и есть. Слава богу, что победили.

— Артур Каюмов не попал по пустым воротам…

— Бывает.

— Серия с «Авангардом» насколько была важна для набора уверенности?

— Возможно, нужно снимать фильм по этому противостоянию. Потому что, как говорил классик, в Голливуде такого ещё не придумали.

«Это была настоящая проверка для нас»

Георгий Иванов получил травму по ходу финальной серии и был вынужден наблюдать за решающими битвами со стороны. Но отпраздновал итоговую победу вместе с командой:

— Какие чувства?

— Всё отлично, спасибо. Эмоции невероятные. Спасибо огромное мужикам за эту игру, за эту победу. В концовке «Ак Барс» нам дал понервничать прилично.

— Со стороны тяжело наблюдать?

— Конечно. Намного тяжелее со стороны, нежели когда ты в игре. Всё, что мог, я старался для парней сделать.

— Что для вас значит эта победа?

— Мы настоящая семья, весь сезон бились друг за друга. Смогли повторить успех, просто так это не делается.

— Чем этот сезон отличается от прошлого?

— Тем, что это была настоящая проверка для нас: сможем ли мы это сделать снова или нет.

— Каковы сроки вашего восстановления?

— Месяц. Врачи сказали, что поменьше физических нагрузок. Я полетел в Казань, потому что хотел быть с командой.

— Как ваша травма сказалась психологически?

— Я думаю, что это никак не повлияло на команду. У нас все готовы заменять друг друга. Мы полностью все друг другу доверяем. Ребята из неиграющего состава проделали колоссальную работу, ежедневные тренировки. Все заслуживали сыграть. Считаю, что они отработали на 300%.

«Скорее всего, закончу, но никогда не говори «никогда»

Канадский форвард «Локомотива» Байрон Фрейз отметил вклад своих одноклубников в победу. И намекнул, что может завершить карьеру – как и Боб Хартли:

— Это второй Кубок Гагарина для вас. Было сложнее, чем в прошлом году?

— И да, и нет. Это была тяжёлая битва. Был долгий год. Это вызов, когда каждая команда охотится за тобой. Так что я бы сказал, что во второй раз было немного сложнее, но оно того стоит.

— В прошлом году вы выиграли дома, а в этом – на выезде. Чувствуете разницу?

— Да, по-другому, не быть с семьёй. Но нужно принять это, можно поехать домой и отпраздновать.

— Как думаете, что стало решающим моментом в серии?

— Таких моментов было очень и очень много. Однако я бы, наверное, отметил третью игру. Третья встреча, вероятно, была одной из наших лучших. Мы поняли, что это будет настоящая битва. Не всегда удавалось играть идеально, однако ребята проявляли активность, когда это было необходимо.

— Было внутреннее ощущение после серии с «Авангардом», что вас не остановить?

— И да, и нет. Да, это было замечательное чувство. Но всё это ничего бы не значило, если бы мы не выиграли эту серию. Поэтому, оглядываясь назад, думаю, можно сказать, что серия с «Авангардом» – совершенно особенная. Полагаю, она определённо объединила нас всех.

Байрон Фрейз Фото: РИА Новости

— Макс Шалунов второй год подряд становится лучшим бомбардиром, он также спас серию с «Авангардом»…

— Шалунов – это большой снайпер. Хоккеист до мозга костей. Очень рад, что он оказался в нашей команде.

— Даниил Исаев – самый ценный игрок. Как вам его действия?

— Он надёжен, это выдающийся вратарь. Два года подряд наблюдал, как Даниил совершает невероятные сейвы, очень благодарен за его вклад в командный успех.

— Боб Хартли сказал, что он уже слишком стар, чтобы продолжать. Как оцениваете работу с ним?

— Он победитель, побеждал везде, где работал. Побеждал в каждой лиге, в которой тренировал. Не о многих тренерах можно сказать такое. Не могу говорить за него, но в этом году он проделал отличную работу. Приходя в команду, которая только что выиграла, ты можешь быть очень доволен, можешь быть сильно разочарован новым тренером, у тебя может быть много чего ещё, однако он пришёл и работал каждый божий день. Ребята сплотились вокруг него.

— А какие планы у тебя?

— Не знаю, мне нужно время. Скорее всего, закончу, но никогда нельзя говорить «никогда». Просто нужно немного отдохнуть. За последние два года я был дома месяца два. Так что необходимо время подумать и обсудить это со своей семьёй.

«Что дальше? Ни в коем случае не опускать планку»

Конечно же, мы не могли не пообщаться с самым ценным игроком плей-офф. Даниил Исаев тоже поделился своими эмоциями:

— Одно чемпионство дома, одно – на выезде. Есть ли разница?

— Да я б не сказал, что большая разница. Конечно, дома приятнее, когда при своих трибунах. Спасибо большое нашим болельщикам, которые по ходу всего плей-офф приезжали в каждый город и болели за нас.

— Была чуйка, что сегодня заберёте. С каким настроем вы выходили?

— Я выходил просто отдать всё сегодня. Для меня не существовало завтра, не существовало [того, что будет] после игры. Была только игра, старался отдать всё.

— За счёт чего удалось сдержать сегодня «Ак Барс», особенно после того, как пропустили пять шайб во втором матче? Что-то поменялось? Есть ощущение, что вы начали действовать увереннее.

— Просто начали делать то, что умеем, чему обучены: бегать, бить играть в хороший прессинг, закрывать, бросать, добивать. Всё то, что нам приносило результат в течение нескольких лет. Слава богу, всё получилось.

— Насколько удивились, когда услышали свою фамилию в качестве MVP?

— Не могу сказать, что сильно удивился. Всё равно видел, когда выкладывали имена претендентов. Рад, что я стал им, но в этой раздевалке, в команде каждый достоин этой награды.

— Вы ещё и в тройку номинантов на приз лучшему вратарю попали снова. Насколько приятно?

— Это здорово, конечно. Хороший знак. Это значит, что получается держать планку, уровень каждый год. Но это не столь важно, самое главное – это Кубок Гагарина.

— Когда Илья Набоков выиграл приз MVP, его задрафтовал «Колорадо». Вы не в том возрасте, но есть ли мысли попробовать себя в сильнейшей лиге?

— Мысли есть, есть и контракт с «Локомотивом». Так что будем потом решать и думать.

— После двух чемпионств, MVP что дальше? Какой потолок?

— Работать дальше. Не опускать планку ни в коем случае. Чемпионство – то, чем нельзя никогда насытиться. Каждый раз хочется снова и снова. Поэтому надо чуть-чуть поднабраться сил, эмоций и готовиться к следующему году.

— Боб Хартли объявил, что не будет тренировать в следующем сезоне. Насколько в этом году тяжёлой была смена тренера? Будет ли проще перестроиться к новому тренеру на основе этого опыта?

— Было непросто притереться. Но спасибо тренерскому штабу, что мы нашли общий язык. Мы шли навстречу, они шли навстречу. Вот это всё у нас получилось. А что там будет дальше? Я, честно, не знаю. Будет плюс-минус понятно, когда назначат нового главного тренера.