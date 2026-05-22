Хартли выиграл Кубок Гагарина на «багаже» Никитина? Это полный бред

Перед канадским тренером в «Локомотиве» стояла тяжелейшая задача, которую было по силам решить только ему.

Насколько важен фундамент, который был заложен до тебя? Действительно ли он существует? Не переоценён ли он?

Вот такие вопросы частенько посещают болельщиков и журналистов, но выражаются в основном в виде «ха, этот тренер выиграл на «багаже» предыдущего тренера!»

Нечто подобное в ходе сезона говорили о Бобе Хартли. Такие разговоры велись и в плей-офф. Об этом вспоминали и после того, как «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина — 2026. И наверняка ещё не раз вспомнят.

Так действительно ли Хартли привёл Ярославль ко второму чемпионству подряд на «багаже» Игоря Никитина? Давайте разбираться.

Боб Хартли в чемпионской раздевалке «Локомотива» Фото: РИА Новости

Почему так считают?

Чаще всего подобные суждения появляются не на ровном месте. Так произошло и в ситуации с Хартли. Критикуя канадского тренера, в первую очередь вспоминают, что «Локомотив», в сущности, почти и не изменился с прошлого сезона. Из основных изменений можно отметить разве что отъезд Дмитрия Симашева и Даниила Бута в НХЛ, а также возвращение Александра Волкова (из аренды) и Даниила Мисюля (из «Нью-Джерси»).

В остальном состав остался прежним.

Так что один из главных аргументов сводился к тому, что всю работу за Хартли уже проделал Никитин. Бывший тренер «Локомотива» собрал состав, привил хоккеистам свой стиль игры и вывел парней на пик — как в личном, так и в командном плане. Каждый уже знал, что и как делать, каждый понимал, на что способен.

Плюсом идёт чемпионский опыт, который команда получила в ходе своих забегов в 2024-м и 2025-м.

По сути, «Локомотив» мог двигаться уже по инерции, потому что Никитин за годы работы заложил мощный фундамент.

Почему всё не так радужно?

Конечно, аргументы в пользу «багажа» Никитина имеют под собой основания. Хартли действительно получил мощнейший, боеспособный состав, хоккеистов, находящихся на пике, уже сплочённый коллектив, который понимает, как надо играть.

Иными словами, стартовая точка была великолепной.

В то же время мало кто задумывается о проблемах, с которыми пришлось столкнуться канадскому специалисту.

По сути, он получил не только крутой состав, но ещё и команду, только-только одержавшую долгожданную победу и после толком не обновившуюся. Находить мотивацию в таких условиях всегда тяжело, потому что победы преимущественно успокаивают, утоляют чемпионский голод. Порой побороть это помогает небольшое обновление состава, однако такой привилегии Боб был лишён. Так что ему пришлось серьёзно поработать с хоккеистами, дав им новый стимул для побед и не позволив зазнаться, зазвездиться и свернуть не туда.

Автор «золотой» шайбы «Локомотива» Максим Шалунов с Кубком Гагарина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На это также накладывался тот факт, что «Локомотив» почти одним составом отыграл предыдущие два плей-офф, в которых заходил так далеко. Третий подряд максимально длинный сезон может быть убийственным для игроков, если не обновлять состав.

Помимо этого, Хартли — настоящая глыба тренерского цеха. Он начал заниматься тренерской деятельностью во времена, когда бо́льшая часть игроков «Локомотива» ещё даже не родилась. Он уже выработал свой стиль, который приносил успех и который совсем не похож на то, что ставил Никитин, и от него канадец не собирался отказываться. Заставить хоккеистов, только что ставших чемпионами, играть по-новому — задача особой сложности.

И это мы даже не берём в расчёт некоторые спорные ситуации с руководством, которое не было готово идти на перестановки в составе, как того просил Хартли.

В конце концов, как бы ни была сильна команда, рано или поздно её раскусывают. А это значило, что канадцу предстояло не только сохранить то, что ему передал Игорь Валерьевич, но ещё и адаптировать под себя с учётом невозможности обновить состав (тренер фактически не мог подобрать нужные «винтики» под свою систему путём обменов), а также перестроить так, чтобы «Локомотив» не стал заложником своего стиля, к которому могли найти ключи.

И всё это — за один год. В Омске/Балашихе у Боба было время, чтобы построить свою команду, а здесь пришлось работать с тем, что есть.

В общем, за ширмой довольно лёгкой работы скрывалась задача, которая не под силу подавляющему большинству специалистов.

В чём заслуга Хартли?

Канадский тренер сумел сделать всё, что от него требовалось. Это было непросто, да и «Локомотив» уже не выглядел непобедимой машиной, которой был год назад. Железнодорожники могли проваливать отдельные отрезки матчей и игры в целом. Однако глобально это не мешало команде.

При Хартли «Локомотив» стал даже сильнее.

Реализация, единоборства, характер — всё это Боб вывел на новый уровень.

Ярославцы могли проваливаться, но всегда знали, что в конце концов победят именно они. Во многом именно за счёт этого железнодорожники прошли «Авангард» и навсегда вписали в историю «те самые 33 секунды». Именно за счёт этого они не расклеились в серии с «Ак Барсом», который довольно уверенно прошёл всех соперников на пути к финалу.

Именно за счёт этого «Локомотив» стал чемпионом.

Чемпионская раздевалка «Локомотива» Фото: РИА Новости

У Хартли получилось выполнить на отлично тяжелейшую работу и ознаменовать завершение своей легендарной карьеры ещё одним чемпионством — вторым в России и восьмым в карьере.

Возможно, принести Ярославлю второй подряд кубок было под силу только ему. А потому разговоры о «багаже» Никитина хоть и имеют справедливые аргументы, но не проходят проверку реальностью.

Интересно, кому теперь достанется «багаж» Хартли и как преемник распорядится оным?

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».