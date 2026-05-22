Шикарный гол Демидова и вынос «Каролины»! Сказка «Монреаля» продолжается

К финалу Восточной конференции «Каролина» и «Монреаль» подошли в диаметрально противоположном эмоциональном и функциональном состоянии. «Канадиенс» потребовалось провести по семь матчей что с «Тампой», что с «Баффало», а затем, после короткой тренировки дома, они вылетели в Роли.

«Ураганы», в свою очередь, не заметили первых двух соперников и стали первой командой в истории НХЛ, которая добралась до третьего раунда, не потерпев ни одного поражения. Это сыграло с ними злую шутку. А также гибкий календарь плей-офф, по которому команда Рода Бриндамора начала второй раунд, пока другие ещё доигрывали первый, и потом почти две недели дожидалась следующего соперника. Да, она всё это время интенсивно тренировалась, но сложно этим компенсировать полное отсутствие игровой практики.

Уже в первом периоде «Монреаль» устроил вынос «Каролины»! Словно и не заметив пропущенной шайбы, гости забили четыре гола за 11 минут 32 секунды, установив рекорд клуба по количеству шайб на старте матча плей-офф.

«Харрикейнз» выглядели полностью дезорганизованными, как будто их разбудили посреди ночи, а они всё никак не могли проснуться. Потери, обрезы и совершеннейший сумбур в действиях, которым «Монреаль» уверенно пользовался. Такими были все четыре гола, включая шедевр Ивана Демидова – он забросил свою третью шайбу в плей-офф, реализовав выход один на один.

«Мы не были готовы к таким скоростям… Надо отдать должное «Монреалю», они красиво разыгрывали, подлавливали нас. Но я без понятия, чем мы сами при этом занимались», — растерянно прокомментировал происходившее на площадке Бриндамор.

Для «Каролины», которая привыкла владеть шайбой и давить, это было совершенно несвойственно. И, пропустив такой чувствительный удар, после перерыва хозяева всё же проснулись, начали нащупывать свой ритм игры, завладели инициативой и даже смогли отыграть одну шайбу.

Но это всё, на что сегодня оказались способны «ураганы». В третьем периоде хозяева пропустили ещё одну контратаку, закончившуюся голом Юрая Слафковски. Когда «Харрикейнз» сняли вратаря в попытке отыграться, словак оформил дубль, поразив пустые ворота.

Первый матч финала Востока показал, что после такого длительного простоя заново включить режим зверя по щелчку пальцев нельзя. Тем более когда тебе противостоит соперник, который находится в отличном ритме и на эмоциональном подъёме.

«Монреаль» нанёс «Каролине» первое поражение в этом плей-офф, но во втором матче ждём преображения «ураганов».

«Мы не были готовы к хоккею уровня плей-офф. Тяжёлый матч, у нас такие редко случаются. Нам надо правильно отреагировать, и я верю, что мы это сделаем», — отметил Бриндамор.