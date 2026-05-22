33 секунды, решившие всё. Как «Локомотив» выгрыз второй Кубок Гагарина

Ровно год назад, 21 мая 2025-го, «Локомотив» завоевал свой первый в истории Кубок Гагарина. Накануне, 21 мая 2026 года, ярославцы стали двукратными обладателями почётного трофея. Закономерно? Полностью. Ярославль выстроил систему, в рамках которой нужно было терпеливо работать и ждать, зато потом она начала приносить результат. Отличная школа, грамотное управление, множество своих воспитанников, чётко отлаженная дорога к поставленной цели: всё это позволило железнодорожникам пойти по пути команды-династии.

Бессмысленно спорить, что задатки чемпионской команды долго и скрупулёзно формировались Игорем Никитиным. Человек, первым выигравший для «Локомотива» долгожданный Кубок Гагарина, заслужил отдельной благодарности. Да, затем он выбрал для себя другой путь и вернулся в ЦСКА, но без его упорного труда никаких кубков у ярославцев бы не было.

«Локомотив» — обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2025/2026 Фото: РИА Новости

Точно так же, как их не было бы без главной звезды КХЛ в лице Александра Радулова: мотора, двигателя, сгустка нескончаемой энергии чемпионской команды. Но и успехи Боба Хартли, даже памятуя о его предшественнике Никитине, принижать нельзя. Канадец не сломал механизм, так долго выстраиваемый россиянином, добавил в него своих мыслей, кое-что подкрутил и добился итогового результата. Прийти, правильно себя поставить в коллективе, ничего не развалить, заставить игроков уважать себя — всё это большой талант и профессионализм. Простым «багажом» здесь не отделаться.

При всём уважении к «Ак Барсу», судьба Кубка Гагарина во многом решалась в серии «Локомотива» с «Авангардом». Помните шестую встречу полуфинала нынешнего розыгрыша плей-офф КХЛ между ярославцами и омичами? 33 секунды, уместившие в себя дубль Шалунова с передач Радулова и Рафикова, и гол Рушана в овертайме, по сути, решили всё. Если бы не тот камбэк, про Кубок Гагарина можно было бы забыть.

«33 секунды было, все уже списали нас. Мы такой характер показали, это всё не просто так, парни», — выступил вчера с эмоциональной речью в чемпионской раздевалке капитан «Локомотива» Александр Елесин.

Интересно, что и в седьмом матче серии «Локомотив» умудрился отыграться с 1:3, но сделал это уже на домашнем льду. Снова отличился Шалунов, следом забил Сурин, а в овертайме всё решил гол Берёзкина.

«Возможно, нужно снимать фильм по этому противостоянию. Потому что, как говорил классик, в Голливуде такого ещё не придумали», — верно подметил защитник железнодорожников Никита Черепанов.

Как верно заметили коллеги, «Авангард» Ги Буше два года подряд уступал «Локомотиву» во вторых овертаймах седьмых игр, суммарно выиграв у ярославцев шесть матчей. Все остальные соперники двукратного обладателя Кубка Гагарина за эти два года и шесть серий выиграли у «Локомотива» лишь пять матчей. Так уж получается, что Ярославль в последние годы стал главным камнем преткновения для Омска.

В свою очередь, «Ак Барс» в нынешнем сезоне и так добился многого. В клубе доверились Анвару Гатиятулину, пережили трудный отрезок в регулярном чемпионате, а сам Анвар Рафаилович впервые в карьере в роли главного тренера бился в финале Кубка Гагарина с таким тренером-мастодонтом, как Боб Хартли. Объективно говоря, шансов у «барсов» изначально было немного, но казанская команда проявила себя здорово, оставив на льду все силы.

«Локомотиву» же остаётся лишь праздновать, а хоккеистам — залечивать многочисленные болячки и травмы, полученные в плей-офф. Кто знает, может, в Ярославле замахнутся на третий титул подряд. Правда, уже без Боба Хартли у руля.