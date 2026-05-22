Мощный рекорд Зарипова под угрозой! У игрока «Локомотива» уже четыре Кубка Гагарина

Сезон КХЛ завершён – «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина, сломив сопротивление команды, которой уступил в первом финале в истории лиги. Так как ярославцы сделали «золотой» дубль, в команде много игроков, взявших трофей не в первый раз. Почти все хоккеисты стали двукратными обладателями кубка, Максим Шалунов и Александр Радулов – трёхкратными.

Но есть в составе «Локомотива» человек, который уже в четвёртый раз в карьере поднял главный трофей КХЛ над головой. Это Алексей Береглазов. Защитник ярославцев впервые стал обладателем Кубка Гагарина ещё в 2016 году в составе «Металлурга». В 2021-м он сумел помочь «Авангарду» завоевать первый кубок, а в последние два года стал важным механизмом в системах Никитина и Хартли.

После окончания шестого матча Алексей ответил на вопросы корреспондента в прямом эфире, отметив, что одержать вторую победу было сложнее.

«Нужно было ещё с самим собой, со своей психологией выходить и забирать. Второй год подряд на нас настраиваются и в плей‑офф, и в регулярке. Каждая серия была по‑своему тяжёлой, особенно финал. Сегодняшний матч не исключение. Хоть и выигрывали, однако в конце пропустили две шайбы, но дотерпели. Тем приятнее».

Береглазов находился в расположении «Металлурга» ещё в сезоне-2013/2014, когда магнитогорцы завоевали свой первый Кубок Гагарина, однако ни в одном матче плей-офф защитник, которому на момент завершения регулярки было 19 лет, на лёд не вышел – дело ограничилось лишь шестью матчами в гладкой части чемпионата.

Обладателем трофея он не стал, но воочию мог наблюдать, как Мозякин, Зарипов, Кошечкин и компания ведут команду к кубку. Такой опыт не купишь.

Уже в следующем году Алексей стал твёрдым игроком основы, а в 2016-м впервые выиграл Кубок Гагарина. В том розыгрыше Береглазов играл почти по 20 минут, хотя в регулярке его время на площадке колебалось в районе 13 минут, а также набрал восемь очков – тот результат он не побил до сих пор.

Алексей Береглазов с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Наверняка самый запоминающийся момент для Береглазова в том плей-офф – победная шайба в ворота ЦСКА во втором матче финальной серии. Армейцы тогда подходили к финалу огромными фаворитами, закрыли магнитогорцев в первой игре со счётом 5:1 и были настроены очень решительно – именно тогда Дмитрий Квартальнов был ближе всего к Кубку Гагарина.

Однако во втором матче москвичам победить не удалось – Береглазов в начале третьего периода набросил от борта в сторону ворот, шайба задела перчатку Григория Панина и юркнула мимо Ильи Сорокина. В тот момент Магнитогорск получил мощную психологическую инъекцию, поняв, что с этим ЦСКА можно играть.

Проиграв в следующем году с «Металлургом» в финале СКА, Береглазов принял решение попробовать силы в НХЛ.

«В течение полугода обдумывал конкретно это предложение «Рейнджерс». Почему не остался в «Металлурге»? Клуб из НХЛ был заинтересован во мне, они конкретно меня видели в составе. Это подкупило. Всё-таки это шанс попробовать свои силы».

Что же было после этих слов? «Рейнджерс» не дали Береглазову ни одного матча, сразу отправили в АХЛ, а уже в ноябре Алексей вернулся в «Металлург». Никогда такого не было, и вот опять.

По словам самого Береглазова, он рассчитывал, что сможет побороться за место в составе сборной России на Олимпиаде в Корее. Однако там не хватило места никому из защитников из тех, кто не выступал за базовые клубы: оборона сборной была полностью сформирована из игроков СКА и ЦСКА.

Сезон-2019/2020 у Береглазова откровенно не задался, и после слов директора «Металлурга» Сергея Ласькова никаких иллюзий насчёт того, продолжит ли Алексей карьеру в Магнитогорске, не осталось.

«Что касается Береглазова, агенты думают пока. У меня есть большие претензии, Лёше надо перезагрузиться и начать сначала. Мы предложили ему адекватную сумму, исходя из его результатов в прошлом сезоне. Мы посмотрели его «плюс-минус», все его показатели, сравнили с другими игроками вокруг него и сделали адекватное предложение.

Каждый хочет побольше, конечно, но время изменилось, хоккей другой стал. И надо корону снимать. Да, Береглазов съездил за океан, поиграл в хорошей лиге. Но не сложилось там, решил вернуться».

Летом защитник перебрался в «Авангард» в результате обмена и уже в следующем сезоне провёл самую результативную регулярку в карьере (на тот момент). Однако в плей-офф от Алексея голевых свершений Боб Хартли не требовал. Система игры в обороне омского клуба была заточена на большое количество заблокированных бросков, и с этим Береглазов справился блестяще. У многих перед глазами до сих пор стоят кадры, как Дамир Шарипзянов берёт на себя всё, что летит в сторону ворот, в финальной серии с ЦСКА, но хорош в этом компоненте был не только он. Береглазов в том розыгрыше сделал 69 блоков в 24 матчах, став третьим игроком плей-офф по этому показателю.

Алексей Береглазов с Кубком Гагарина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 2023 году Алексей перешёл в «Локомотив», уже готовившийся сделать шаг вперёд и по-настоящему побороться за Кубок Гагарина. Именно это, по словам самого Береглазова, и убедило его принять предложение Ярославля, который как раз нуждался в опытных игроках, умеющих побеждать.

«Я рассматривал много предложений. «Локомотив» понравился со всех сторон. У команды большие спортивные задачи. Решил перейти сюда».

В последний год в Омске Береглазов провёл самый результативный сезон в карьере, однако после перехода в «Локомотив» Никитина естественным образом случился откат. Впрочем, сам Алексей не связывал это только с системой игры.

«В общем, так складывается, что шайба не заходит, не получается делать обостряющие передачи, наносить броски. Стараюсь сильно не зацикливаться на этом. Есть первостепенные задачи — игра в обороне, в меньшинстве. Но я не откатываюсь в глубокую оборону, не стою на своей синей и не жду, пока к нам приедут. Стараюсь помогать атаке, однако пока вот так».

Как и в «Авангарде», с первой попытки завоевать Кубок Гагарина не удалось, однако на второй год всё сложилось – «Локомотив» катком проехался по всем, кроме разве что Омска во втором раунде, и выиграл первый в своей истории трофей. Сам же Береглазов вновь оказался третьим (и лучшим в команде) по заблокированным броскам в плей-офф, попутно установив интересное достижение – Алексей стал первым игроком КХЛ, добравшимся до кубка с тремя разными командами.

Летом в команду пришёл Боб Хартли, с которым Береглазов выигрывал Кубок Гагарина в составе «Авангарда», и результативность сразу пошла в гору, однако статус надёжного оборонительного защитника никуда уже было не деть – за годы в «Локомотиве» игра Алексея серьёзно видоизменилась.

В нынешнем плей-офф Береглазов запомнился несколькими курьёзными моментами, и оба были в серии с «Авангардом». В первом матче серии Алексей забросил в свои ворота, а во втором стал жертвой агрессии со стороны Джозефа Чеккони, который взял защитника за свитер и стал возить его по льду. Эти кадры сразу ушли в народ.

Джозеф Чеккони и Алексей Береглазов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Да вот только Чеккони вместе с омским клубом закончил сезон досрочно, а Береглазов, который, к слову, начал голевую атаку во втором овертайме седьмого матча в полуфинале, стал четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина – больше кубков только у Даниса Зарипова, который пять раз брал трофей. Неужто фантастический рекорд легенды под угрозой? Сможет ли Береглазов догнать Даниса? Если учитывать то, как выглядит «Локомотив», вполне. Главное не перенасытиться победами. Но это вряд ли грозит как Ярославлю, так и самому Алексею.