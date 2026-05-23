Всё главное о финальной серии плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Рябыкина

«Локомотив» — двукратный обладатель Кубка Гагарина. В финале со счётом 4-2 в серии повержен «Ак Барс». Всё главное о решающем противостоянии в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал известный в прошлом российский защитник, а ныне тренер Дмитрий Рябыкин, успевший поработать в штабе Боба Хартли как в ярославском клубе, так и в «Авангарде».

«Локомотив» — «Ак Барс», финал Кубка Гагарина

Счёт в серии: 4-2

«Было видно, что «Локомотив» выглядит немного посолиднее «Ак Барса»

— Главный, на ваш взгляд, фактор, благодаря которому «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина?

— «Локомотив» выиграл за счёт правильной и умной игры. Если посмотреть шестой матч, то под занавес третьего периода ярославцы пропустили две шайбы, но в целом в третьей двадцатиминутке выглядели солидно, не считая, повторюсь, нервной концовки. Просто в один момент гости сильно прижались к своим воротам, а когда дважды пропустили, начали играть более активно и не давать сопернику возможностей распоряжаться шайбой. Сразу видим результат: пассивно — следует расплата, агрессивно — у соперника нет времени что-то придумать.

— Чего не хватило казанцам в финальной серии?

— Чуть-чуть эмоций и, может, какой-то изюминки. В целом по силе было видно, что «Локомотив» выглядит немного посолиднее, во вторых периодах это особенно бросалось в глаза.

— Согласны, что ключевой для железнодорожников стала полуфинальная серия с «Авангардом»?

— Конечно. Вспомните эти два гола в шестом матче за 33 секунды до сирены. Можно сказать, что Омск подарил Ярославлю эту победу. Очень тяжело после подобных вещей ментально собраться, когда ты ведёшь 2:0 дома и упускаешь результат.

ХК «Локомотив» празднует победу в Кубке Гагарина Фото: Егор Алеев/ТАСС

«Люди, которые говорят, что Хартли проехал на багаже Никитина, они, на мой взгляд, неправы»

— Какова заслуга Боба Хартли в чемпионстве ярославцев? Всё-таки строить эту команду начинал ещё Игорь Никитин, выигравший Кубок Гагарина в прошлом году.

— Большая заслуга. Те люди, которые говорят, что Хартли проехал на багаже Никитина, они, на мой взгляд, неправы. Знаю, что для Боба это был большой вызов: прийти в чемпионскую команду. Обычно всё наоборот: тренеры возглавляют команды, которые много проигрывают, не добиваются результатов. Повторить чемпионство — это огромная заслуга. При Хартли «Локомотив» играл совсем в другой хоккей, нежели при Никитине.

— А многие говорят, что их стили чуть ли не одинаковы.

— Такого не бывает. У каждого тренера есть что-то своё, нет в природе двух одинаковых специалистов. Невозможно друг друга скопировать.

— Вы хорошо знаете Боба Хартли, долго работали вместе. Назовите его главные сильные качества.

— Хорошая дотошность. Он любит, чтобы всё работало как часы, каждый винтик был нацелен на одну задачу — общую победу.

— Это лучший тренер-иностранец в истории КХЛ?

— Однозначно.

— Завершение им тренерской карьеры не стало для вас неожиданностью?

— Не стало, я уже знал об этом давно. Целый год он провёл один: без семьи, внуков, жены. Он хочет побыть с ними. Кстати, мы уже созвонились, пообщались, я поздравил Боба с чемпионством.

Александр Радулов и Боб Хартли Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Существуют законы спорта. Работа проявляется со временем, день за днём, шаг за шагом»

— Можно ли утверждать, что огромный вклад в победу «Локомотива» и в прошлом году, и в нынешнем внёс Александр Радулов?

— Опять же, давайте возьмём шестой матч серии с «Авангардом», где «Локомотив» за 33 секунды до сирены сравнял счёт. Радулов и Шалунов — это два человека, которые спасли ту игру. Они за уши вытащили команду в седьмой матч, где от обоих тоже многое зависело.

— Вратарь Даниил Исаев по делу стал MVP плей-офф КХЛ?

— Я думаю, что в финале он сыграл феноменально. Даниил — большой профессионал, трудяга и фанатик своего дела.

— Может ли «Локомотив» замахнуться на третий Кубок Гагарина подряд?

— Всё может быть, почему нет?

— В очередной раз доказано, что нужно много терпеть, прежде чем система начнёт приносить результат. Это так?

— Да. Такого не бывает, что всё появляется здесь и сразу. Существуют законы спорта. Работа проявляется со временем, день за днём, шаг за шагом. В итоге всё это выливается в желанный результат. Посмотрите, Никитин вернулся в ЦСКА, и ему тоже понадобилось время, чтобы подстроить под себя команду. Если руководство не готово ждать, то ни о каком чемпионстве не может идти и речи. Нашим руководителям нужно потерпеть.

— Не всегда это удаётся.

— Опять же, в Ярославле Никитин тоже не сразу построил чемпионскую команду, а у Гатиятулина были непростые времена в регулярном чемпионате, но в итоге человек вывел «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина. Рубить шашкой — это не всегда полезно и правильно. У каждой команды есть спад, никто не проходит дистанцию ровно. Если начинать паниковать, то ни к чему хорошему это не приведёт.