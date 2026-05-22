«Ак Барс» сделал огромный шаг вперёд. Но в следующем сезоне в Казани будет новая команда

Судьба финалиста – один из самых интересных сюжетов в спорте. Команда, которая остановилась в шаге от титула, может пойти по двум траекториям. Либо стать за год сильнее и крепче, и, опираясь на прошлогодний опыт, сделать важнейший шаг вперёд, либо наоборот — откатиться назад, и предыдущий успех будет выглядеть случайностью, а не системой.

«Ак Барсу» после поражения от «Локомотива» предстоит сложный путь, поскольку контракты в команде заканчиваются больше чем у половины игроков, и многих из них сохранить не получится по объективным причинам. Даже у главного тренера Анвара Гатиятулина нет пока на руках контракта на будущий год. Так какой будет хоккейная Казань в предстоящем сезоне и какие у неё перспективы?

Для начала – несколько слов о завершившемся сезоне. Для «Ак Барса» он получился неровным, но интересным. Команду штормило по ходу регулярного чемпионата, следом за провальным стартом была рекордная в КХЛ серия побед, затем снова начались проблемы ближе к концу зимы. К началу плей-офф казанцы подходили в статусе проблемного клуба, который если и называли в числе фаворитов, то скорее по привычке.

Даже в успех в серии с «Трактором» не все верили, а в дальнейших раундах с минским «Динамо» и магнитогорским «Металлургом» и вовсе с трудом можно было найти эксперта, который высказался бы о перспективах «Ак Барса» в положительном ключе. Чаще всего о команде из Татарстана говорили как о наборе игроков высокого класса, которых ничего между собой не объединяет. А над ними тренер Анвар Гатиятулин – чрезмерно спокойный и правильный, а также излишне упёртый и не способный реагировать на ситуацию оперативно.

Хочется верить, что хотя бы эти мифы после «серебряного» сезона разрушены. Гатиятулин грамотно разобрал как коллектив Дмитрия Квартальнова, так и команду Андрея Разина, переиграв именно своих коллег. Кроме того, ему действительно удалось объединить раздевалку. Конфликты внутри «Ак Барса» были как в прошлом году, так и по ходу этого сезона: чего стоит только эпопея с возможным обменом Дмитрия Яшкина, который за полгода прошёл путь от капитана и лучшего бомбардира до человека, который остаётся в запасе и отписывается от клуба в соцсетях.

Но Яшкин остался и был максимально полезен в плей-офф. Явно на другие роли и задачи приглашался Григорий Денисенко, но Анвар Рафаилович встроил его в свой коллектив и нашёл ему правильное применение. Подбадривал в нужный момент Артёма Галимова, верил в Александра Хмелевски, убедил отыграть ещё год Михаила Фисенко – его роль внутри коллектива была очень весомой.

Многие иронизировали над вторым звеном «Ак Барса», где собрали трёх номинальных центров – однако временами это была самая яркая тройка лиги. Лучшая третья тройка КХЛ, настоящая находка для четвёртого звена – Алексей Пустозёров, которого перепрофилировали из снайперов в чеккеры практически без потери качества. Поэтому первый шаг, с которого должен начинать работу в межсезонье генменеджер казанцев Марат Валиуллин – это продление контракта с главным тренером.

Изначально контракт с Гатиятулиным подписывали на два года, по итогам прошлогоднего вылета от московского «Динамо» и ужасного сентября всерьёз ходили разговоры о возможном увольнении Анвара с поста наставника казанского клуба, но личную поддержку ему оказал директор «Татнефти» и президент клуба Наиль Маганов. Сомнений в том, что стороны договорятся, нет никаких. Гатиятулину нравится в Казани, его работой довольны и строить коллектив дальше доверят именно ему.

Другой вопрос, что во многом работу придётся начинать с нуля. В этом плане забавно было читать заметки московских корреспондентов, редко освещающих «Ак Барс», где писали о «полезном опыте» проигранного финала. Этот аргумент имел бы право на жизнь, если бы в дальнейшем в руках у Гатиятулина оставалась примерно та же команда. Сейчас же мы не видим даже контуров на будущий сезон.

С 1 июня свободный агент – даже первый вратарь Тимур Билялов. И с учётом того, как тяжело проходили прошлые переговоры с Тимуром — а медицинская карта Билялова вызывает большую тревогу – правильного решения в этом вопросе нет. Отпускать одного из лучших вратарей лиги, к тому же своего воспитанника бесплатно к конкурентам – глупо. Но, с другой стороны, сколько запросит сторона игрока? Он весь сезон играл на уколах, на Тимура тяжело положиться вдолгую, и Валиуллин наверняка прокручивает эти контраргументы в голове.

К тому же продлили до 2029 года Максима Арефьева, явно с прицелом на нечто большее, чем позиция бэкапа. В системе есть Александр Столпеченков – один из лучших вратарей прошедшего сезона ВХЛ, а также Михаил Коновалов, здорово себя проявивший в МХЛ. Остаётся клуб на связи и со своими воспитанниками из Северной Америки – Вячеславом Пексой, Артуром Ахтямовым и Амиром Мифтаховым.

Правда, шансы, что тот же Ахтямов вернётся в Россию, сейчас минимальны, да и Арефьев со Столпеченковым пока не готовы для решения больших задач, а на рынке вратарей практически нет, поэтому продлевать Билялова необходимо. А вот от нескольких защитников можно избавиться без потери в качестве. В глубоком запасе был Константин Лучевников, нет смысла за него цепляться. Заканчиваются контракты у Степана Фальковского и Ильи Карпухина – самых обсуждаемых защитников финала.

С ними ситуация следующая. Фальковского, скорее, не видят в составе, но готовы оставить на минимальные деньги, если это устроит игрока. С Карпухиным наоборот — «Ак Барс» заинтересован в сохранении хоккеиста, который в целом провёл достойный сезон и отлично проявил себя в плане коммуникации внутри команды.

С точки зрения человеческих качеств Илья очень достойный человек, однако у него есть определённый потолок хоккейных возможностей. И всё будет зависеть от хода переговоров, ведь сейчас по слухам его агент просит у клуба зарплату от 70 млн и выше. Само собой, при таких обстоятельствах Карпухина в Казани не будет, правда, непонятно, где в КХЛ ему столько заплатят. Явно не в родном «Тракторе», где ещё и выбрали стратегию мягкой экономии бюджета.

Точно продлевают Степана Терехова, молодой защитник ярко проявил себя в конце сезона и закрепился в составе, а если учитывать, что он ограниченно свободный агент, вариантов выламывать руки руководству у него немного. Ещё год контракта у Митчелла Миллера, ещё три – у Никиты Лямкина. То, что этих ребят переподписали заранее — настоящий успех Валиуллина, поскольку сейчас ценник на них вырос бы в разы.

У капитана Алексея Марченко также контракт ещё на год, и, хотя по ходу сезона его игра и вызывала порой недовольство, он до сих пор один из лучших игроков обороны своего плана. Сомнения вызывают, скорее, его физические кондиции, а точнее — здоровье. И втройне это важно, когда мы говорим про Альберта Яруллина. За весь плей-офф он провёл всего два матча, и к финалу многие даже забыли, что у «Ак Барса» есть такой игрок.

На самом деле, хоть по объективным причинам Альберт и сдал в плане скорости, он бодро начал этот сезон. Когда вся команда валилась в сентябре, именно Яруллин был редким островком стабильности. Всё сломала тяжёлая травма, из-за которой вернулся на лёд хоккеист только к середине февраля. Ему нужно залечить все свои болячки, пройти полноценную предсезонку, и уже ближе к осени в клубе должны решить, оставлять его в команде или нет.

Также поступят и с Никитой Евсеевым, который вернётся в команду из аренды в «Амуре». На Дальнем Востоке Евсеев играл в первой паре, но не сказать, что был очень успешен в плане атакующих действий, а игра в своей зоне никогда не была сильной стороной Никиты. К тому же в «Ак Барсе» есть кому двигать шайбу и играть в большинстве, поэтому не стоит удивляться обмену или очередной аренде – с надеждой на будущее.

Из нападающих проще назвать тех, у кого на руках есть действующий контракт. Это Кирилл Семёнов, Александр Хмелевски, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Радэль Замалтдинов и Владимир Алистров. Начнём с последнего – его не будет в «Ак Барсе» с вероятностью в 99%. На Алистрова не рассчитывали уже с февраля, в плей-офф Владимир ни разу даже не был заявлен на матч. Пытались обменять в дедлайн, не получилось, а ключевая проблема теперь в подписанном прошлой осенью с белорусом соглашении.

«Ак Барс» не вписывался в потолок зарплат и выдавал контракты по сложной схеме с высоким заработком на следующий сезон. Так в этом году Алистров заработал официально 22 млн, а в следующем году должен, по идее, получить 53 млн. Понятное дело, что за такие деньги он не нужен никому. Единственный вариант – расторжение, но со следующего сезона КХЛ будет строже реагировать на подобные ходы менеджмента клубов.

Менее критичная, но также существенная дилемма вокруг Александра Хмелевски. Русский американец не раскрылся в «Ак Барсе» в полной мере, в то же время это до сих пор очень сильный хоккеист по меркам нашей лиги. За этот сезон он заработал 57 млн, но в следующем должен стать одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги с окладом в 95 млн.

Согласно новым нюансам регламента, переподписать игрока с понижением зарплаты не получится, в потолке зарплат всё равно будет учитываться изначальная сумма. Так что остаётся только надеяться и верить, что Александр выдаст свой лучший сезон. Частичной переплатой выглядят и 40 млн Никите Дыняку из четвёртого звена. А новые соглашения предстоит подписывать с целым рядом игроков, в том числе дорогостоящих, ведь свободными агентами становятся Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин, «съедавшие» почти 200 млн платёжки на двоих.

Барабанова в клубе хотели бы оставить, правда, на меньшие деньги. Сторона игрока двигаться не собирается, опять же, по слухам, есть предложение от СКА, и хоккеист был бы не против вернуться в родной Санкт-Петербург. Яшкин обижался на «Ак Барс» и ждал обмена зимой, но сейчас успокоился и думает, как остаться в команде. Только вот и зарабатывать Дмитрий хочет по верху рынка, а Валиуллин не намерен выдавать ему огромный контракт, поэтому пока ставим больше на то, что русский чех сменит клуб в межсезонье.

Точно уходит Илья Сафонов. Он на связи с «Ванкувером», его там ждут и, если учитывать проблемы клуба, скорее всего, он спокойно заиграет в «косатках» и по ходу сезона в Татарстан не вернётся. Михаил Фисенко завершает карьеру и будет поднимать хоккей в Чечне – впереди у него путь спортивного функционера. Нэйтан Тодд очень приглянулся Андрею Разину – и хоккеист не против поехать в Магнитогорск.

За Григория Денисенко «Ак Барс» бился целое лето, чтобы подписать его на один сезон и получить весьма невнятную игру. Если Григорию будет интересно оставаться в Казани как нападающему нижних звеньев с акцентом на силовую составляющую, да ещё и на скромные деньги – его продлят, в другом случае придётся искать выгодный обмен прав на игрока.

Сложная ситуация и с Семёном Тереховым. Он явно перерос ВХЛ и забивает там в плей-офф буквально в каждой игре, но в «Ак Барсе» в топ-6 его не видят, а без большинства и вне первых троек использовать Терехова бессмысленно. Логичнее всего смотрится опция аренды в условную «Ладу», но, возможно, уверенная предсезонка и подарит ему шанс на игру в основе. Это же касается других ребят системы – Артура Бровкина, Тимофея Жулина, Егора Потапова, Радэля Замалтдинова, Дениса Комкова.

Артём Галимов после «Золотой клюшки» разрывать в регулярном чемпионате не стал, зато серьёзно прибавил по игре без шайбы и выдал хороший плей-офф. Даже в финале с «Локомотивом», где потухли практически все лидеры нападения «Ак Барса», Артём постоянно создавал моменты как для себя, так и для партнёров. Где-то не хватало удачи в реализации, однако он вновь доказал свой высокий класс и точно будет продлён одним из первых. Поскольку Галимову нет смысла менять клуб внутри лиги, да и Казани терять его не хочется. А историю с НХЛ Артём, кажется, для себя отбросил навсегда.

Алексей Пустозёров зимой угодил в запас, не спасал даже тот факт, что Гатиятулин – его детский тренер. Но своим характером и упорством он выгрыз место в основе ближе к старту плей-офф, а также успешно перепрофилировался в игрока четвёртого звена.

Анвар будет настаивать на новом контракте для Алексея, и тренеру пойдут навстречу. Важно, что остаётся в клубе Семёнов. В играх с «Локомотивом» Кирилл не блистал, но глобально — это один из самых стабильных хоккеистов «Ак Барса» за все последние годы, полезный на обеих сторонах площадки, и за него была бы нешуточная битва, выходи он сейчас на рынок свободных агентов. Как центр четвёртого звена здорово выглядит и Кателевский.

Что делать теперь только с остальной центральной линией, учитывая потери Фисенко и Сафонова, вероятный уход Яшкина и Тодда? Вспоминать опции перевода в центр Галимова и Хмелевски? А что тогда делать с флангами, где в первых тройках – тоже дыры, а третьего звена просто-напросто нет? Поверить в Комкова и Терехова? Над этим всем и будут думать всё лето Гатиятулин с Валиуллиным. Работы – непочатый край, и осенью мы точно увидим новый «Ак Барс», а будет ли он сильнее текущего, ещё только предстоит узнать.