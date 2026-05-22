Как изменится «Локомотив» после второго подряд чемпионства?

Вы могли забыть это, но сразу после прошлогоднего чемпионства казалось, что «Локомотив» таким сильным больше не будет. Игоря Никитина вместе со всем штабом на невероятные условия переманили в ЦСКА, слухи отправляли вслед за ним минимум трёх-четырёх игроков, а Александр Радулов якобы договаривался о контракте в Петербурге.

Однако за это время много чего произошло — и в СКА власть полностью сменилась, и менеджмент «Локомотива» активировал лазейку с чемпионскими бонусами, позволив почти полностью сохранить чемпионский состав. Команду покинули только молодые Дмитрий Симашев и Даниил Бут, которых в своём составе очень сильно ждала «Юта», а все остальные остались. Команда вернула даже Рихарда Паника, чей трансфер год назад казался сомнительным, таким же казался по ходу этой регулярки, зато в финальных матчах словак показал себя роскошно.

Но во второй раз подряд сохранить вообще всех не выйдет, да и необходимости в этом нет. «Локомотив» уже является одной из самых возрастных команд КХЛ, причём скамейка у Ярославля очень короткая и была лишь ненамного длиннее, чем у «Авангарда», несмотря на слова Ги Буше. Уже однозначно уходит Боб Хартли, который и так завершил карьеру после ухода из «Авангарда», но вернулся в КХЛ в память о своём погибшем друге и помощнике Брэде Маккриммоне.

В КХЛ мы видели три чемпионских дуплета — и каждый раз их обладатели делали шаг назад. «Ак Барс» Зарипова и Морозова в начале 2010-х начал вынужденную перестройку, которая шла довольно тяжело. «Динамо» Знарка после ухода своего тренера не попадало в полуфинал целых 10 лет. Даже ЦСКА, у которого была серия из пяти финалов и почти неограниченный ресурс, начал мучительную перестройку.

Бо́льшая часть этой команды останется на месте Фото: РИА Новости

В 2026-м «Локомотиву» придётся ещё тяжелее. Как мы видим и по примерам чемпионов НХЛ, усталость имеет накопительный эффект, и три подряд плей-офф с максимальным количеством стадий вряд ли пройдут бесследно. Да и хоккей сильно изменился, он стал намного быстрее, интенсивнее и требовательнее к физической форме. Так что обновление «Локомотива» неизбежно по любым причинам. Однако «Локо» здесь придётся легче, чем тем же «Тампе» или «Флориде» в НХЛ, которые раздали лучшие драфт-пики и молодых игроков и не могли обновить состав.

У «Локомотива» есть одна из лучших в лиге академий, которая прямо сейчас снова играет в финале КХЛ. Явно можно ждать в основном составе Вадима Дудорова, набравшего 83 очка в этом сезоне МХЛ и уже выступавшего за главную команду, центра Романа Лутцева, центру Артёму Кузину доверяли уже по ходу этого плей-офф. Многие лидеры нынешнего «Локо» в МХЛ уже не смогут играть на молодёжном уровне и наверняка будут обкатываться ко взрослому хоккею в «Молоте».

Бо́льшая часть состава «Локомотива» находится на контрактах, однако истекающих соглашений примерно десяток. Заканчиваются сделки у легионерской троицы Гернат — Фрейз — Паник: все они показали себя здорово в плей-офф, однако на рынке есть варианты не хуже и моложе. Истекает контракт Максима Берёзкина, и уже есть инсайды, что форвард продолжит карьеру в «Эдмонтоне», который задрафтовал игрока. С учётом проблем «Ойлерз» с потолком и обученности Максима у него есть отличные шансы заиграть в основе, если этот переезд состоится.

Целая группа хоккеистов становится ограниченно свободными агентами. Пока непонятна судьба Степана Никулина: форвард, который ярко ворвался в состав пару лет назад, пропустил весь прошлый чемпионский плей-офф из-за травмы, а в этом сезоне выпал из ротации и сыграл в плей-офф лишь раз. По ходу сезона ходили слухи о потенциальном обмене в «Динамо» на Макса Комтуа — но здесь, может быть, решать будет уже новый главный тренер.

Остальных ОСА клуб должен сохранить. Это касается защитника Даниила Мисюля, который год назад вернулся из системы «Нью-Джерси», и форварда Александра Волкова, который в «Ладе» показывал, что может играть важную роль в команде. А вот будущее Павла Красковского пока непонятно: центрфорвард легендарной молодёжной тройки выходит на рынок НСА, а в этом году получал лишь 10-11 минут игрового времени.

В итоге «Локомотив» сохраняет свой вратарский дуэт, почти полностью оставляет линию защиты. Топ-6 остаётся почти целиком: звено Радулов — Иванов — Сурин и связка Каюмов — Шалунов — на контрактах. Есть кому сыграть в нижних звеньях, если мы учитываем ту же молодёжь. Но надо учитывать, что лазейка с бонусами уже один раз активирована и в новом году контракты у многих резко вырастут, так что место под потолком не будет бесконечным.

Если брать вакансии, то крайне сильно нужен центр типа Фрейза: с сильной игрой на вбрасываниях, который сильно играл бы в единоборствах и мог бы забить «грязный» гол на пятаке. Однако есть проблема: среди русских центрфорвардов таких крайне мало, на рынке — ещё меньше, и некоторые из этих кандидатур уже нашли себе новые клубы. Этот сезон Байрон отыграл ниже рынка как раз благодаря чемпионскому бонусу, но теперь это активировать будет уже сложно.

Если брать те слухи, которые уже распространяются в медиа, то там упоминались две фамилии: Владислав Фирстов и Максим Летунов. Забавно, что обоих игроков «Локомотив» отдавал в рамках обмена Ивана Чеховича, который оказался для Ярославля очень неудачным. Впрочем, оба игрока реально клубу пригодились бы, особенно Летунов, манера которого этой сборке «Локомотива» как будто подходит.

У президента «Локомотива» Юрия Яковлева впереди сложные решения Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но ключевой вопрос — новый главный тренер. Внезапное летнее назначение Хартли сперва казалось какой-то блажью а-ля назначение Крэйга Мактавиша в 2019-м. Хартли не работал в хоккее три года, ехал в Россию без своего верного ассистента Клутье, тем более всё это стоило немаленьких денег. Однако в стилистическом плане никто лучше не мог продолжить четыре сезона Никитина, а в плане игры без шайбы «Локомотив» в плей-офф стал даже убийственнее.

В последнее время обсуждалось назначение Дмитрия Квартальнова. Выбор логичный: тоже ставит системный хоккей и умеет заводить в состав молодёжь, что для «Локомотива» важно. Однако чуть позже эти сообщения опровергли, да и 0-4 от «Ак Барса» явно уронили тренерские акции Квартальнова. Но проблема в том, что русский тренерский рынок практически пуст, а американский — выставка котов в красивых мешках. Хартли имел опыт чемпионств в любой лиге, в которой работал, и ни одного другого тренера с таким резюме сейчас среди доступных нет.

«Локомотив», как ни крути, сделает шаг назад после такого выступления: вопрос в том, насколько сильным он будет. Ключевая цель для менеджмента — обеспечение такого же плавного перехода от Хартли к его преемнику, каким он был от Никитина к Хартли. Для «Локомотива», который раньше постоянно менял тренеров, это особенно важная задача.