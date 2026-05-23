Итоги дня на чемпионате мира по хоккею, 22 мая 2026 года, турнирное положение в группах, расписание, календарь

Четыре фаворита провели мастер-класс для явных аутсайдеров. Итоги дня на ЧМ-2026
Егор Торишный
Сборная Канады по хоккею
Комментарии
Канада, Швеция и Финляндия одержали очередные победы на турнире.

22 мая в Швейцарии состоялся третий игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Турнирная таблица ЧМ-2026 по хоккею
Календарь ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Канады одержала победу над Словенией на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Словении. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 3:1.

ЧМ-2026 . Группа B
22 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Канада
Окончен
3 : 1
Словения
1:0 Матейчук (Минтен, Финни) – 11:07     2:0 Козенс (Нурс, Кросби) – 33:14     3:0 Финни (Райлли, Браун) – 46:41     3:1 Бохинц (Голичич) – 58:55    

На 12-й минуте защитник сборной Канады Дентон Матейчук забил первый гол. На 34-й минуте нападающий Дилан Козенс удвоил преимущество канадцев. На 47-й минуте форвард Эммитт Финни забросил третью шайбу канадской команды. На 59-й минуте защитник Рожле Бохинц сократил отставание сборной Словении, установив окончательный счёт — 3:1.

Канада чуть не проиграла сенсационному аутсайдеру, финны раздавили Латвию. Итоги дня на ЧМ
Германия уверенно обыграла сборную Венгрии на ЧМ-2026

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Венгрии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:2.

ЧМ-2026 . Группа A
22 мая 2026, пятница. 17:20 МСК
Германия
Окончен
6 : 2
Венгрия
1:0 Мик (Кастнер, Видерер) – 08:43     2:0 Гаванке (Лойбль, Михаэлис) – 19:35 (pp)     3:0 Райхель (Тиффельс, Самански) – 39:10     4:0 Дав-Макфоллз (Михаэлис, Эль) – 39:49     5:0 Гаванке (Кастнер, Лойбль) – 41:36     5:1 Sarpatki (Надь, Гарат) – 44:35     6:1 Гаванке (Висман, Михаэлис) – 49:40     6:2 Хари (Nemes, Киш) – 57:22    

На девятой минуте защитник сборной Германии Эрик Мик забил первый гол. На 20-й минуте защитник Леон Гаванке удвоил преимущество немцев. На 40-й минуте нападающий Лукас Райхель забросил третью шайбу немецкой команды. Спустя 39 секунд форвард Сэмюэль Дав-Макфоллз укрепил преимущество Германии.

На 42-й минуте Гаванке забил пятый гол, оформив дубль. На 45-й минуте нападающий Тамаш Сарпатки отыграл одну шайбу сборной Венгрии. На 50-й минуте Гаванке вернул немцам былое преимущество, оформив хет-трик. На 58-й минуте форвард Янош Хари сократил отставание венгров и установил окончательный счёт — 6:2.

Сборная Финляндии одержала крупную победу над Великобританией на ЧМ-2026

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Великобритании. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:0.

ЧМ-2026 . Группа A
22 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 0
Великобритания
1:0 Хейнола (Хелениус, Барков) – 00:58     2:0 Хейнола (Йокихарью, Хямеэнахо) – 28:30     3:0 Лехтонен (Рятю, Гранлунд) – 31:51     4:0 Йокихарью (Саариярви, Пульюярви) – 58:50    

На первой минуте защитник сборной Финляндии Вилле Хейнола забил первый гол. На 29-й минуте Хейнола оформил дубль и удвоил преимущество финнов. На 32-й минуте защитник Микко Лехтонен забросил третью шайбу финской команды. На 59-й минуте защитник Хенри Йокихарью укрепил преимущество Финляндии, установив окончательный счёт — 4:0.

Швеция всухую обыграла сборную Италии в матче чемпионата мира — 2026

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Италии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 3:0.

ЧМ-2026 . Группа B
22 мая 2026, пятница. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Грундстрём (Бреннстрём, Берглунд) – 09:09     2:0 Штенберг (Бьёрк, Рэймонд) – 19:27 (pp)     3:0 Штенберг (Бьёрк, Рэймонд) – 28:04    

На 10-й минуте нападающий сборной Швеции Карл Грундстрём забил первый гол. На 20-й минуте форвард Ивар Штенберг удвоил преимущество шведов. На 29-й минуте Штенберг забросил третью шайбу шведской команды, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:0.

Как дела у экс-легионеров КХЛ на ЧМ? Одни — лучшие бомбардиры, другие тянут на дно
Матчи 23 мая

ЧМ-2026 . Группа B
23 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Дания
Не начался
Словения
ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Латвия
Не начался
США
ЧМ-2026 . Группа B
23 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Словакия
Не начался
Чехия
ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 17:20 МСК
Швейцария
Не начался
Венгрия
ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 21:20 МСК
Австрия
Не начался
Германия
ЧМ-2026 . Группа B
23 мая 2026, суббота. 21:20 МСК
Норвегия
Не начался
Швеция
