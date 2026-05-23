Канада, Швеция и Финляндия одержали очередные победы на турнире.

Четыре фаворита провели мастер-класс для явных аутсайдеров. Итоги дня на ЧМ-2026

22 мая в Швейцарии состоялся третий игровой день чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх прошедших в нём встреч.

Сборная Канады одержала победу над Словенией на чемпионате мира — 2026

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Словении. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 3:1.

На 12-й минуте защитник сборной Канады Дентон Матейчук забил первый гол. На 34-й минуте нападающий Дилан Козенс удвоил преимущество канадцев. На 47-й минуте форвард Эммитт Финни забросил третью шайбу канадской команды. На 59-й минуте защитник Рожле Бохинц сократил отставание сборной Словении, установив окончательный счёт — 3:1.

Германия уверенно обыграла сборную Венгрии на ЧМ-2026

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Венгрии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали немецкие хоккеисты со счётом 6:2.

На девятой минуте защитник сборной Германии Эрик Мик забил первый гол. На 20-й минуте защитник Леон Гаванке удвоил преимущество немцев. На 40-й минуте нападающий Лукас Райхель забросил третью шайбу немецкой команды. Спустя 39 секунд форвард Сэмюэль Дав-Макфоллз укрепил преимущество Германии.

На 42-й минуте Гаванке забил пятый гол, оформив дубль. На 45-й минуте нападающий Тамаш Сарпатки отыграл одну шайбу сборной Венгрии. На 50-й минуте Гаванке вернул немцам былое преимущество, оформив хет-трик. На 58-й минуте форвард Янош Хари сократил отставание венгров и установил окончательный счёт — 6:2.

Сборная Финляндии одержала крупную победу над Великобританией на ЧМ-2026

В Цюрихе завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Великобритании. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:0.

На первой минуте защитник сборной Финляндии Вилле Хейнола забил первый гол. На 29-й минуте Хейнола оформил дубль и удвоил преимущество финнов. На 32-й минуте защитник Микко Лехтонен забросил третью шайбу финской команды. На 59-й минуте защитник Хенри Йокихарью укрепил преимущество Финляндии, установив окончательный счёт — 4:0.

Швеция всухую обыграла сборную Италии в матче чемпионата мира — 2026

Во Фрибуре завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Италии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали шведские хоккеисты со счётом 3:0.

На 10-й минуте нападающий сборной Швеции Карл Грундстрём забил первый гол. На 20-й минуте форвард Ивар Штенберг удвоил преимущество шведов. На 29-й минуте Штенберг забросил третью шайбу шведской команды, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:0.

