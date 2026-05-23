Четыре команды всё ещё непобедимы, США и Швеция в погоне за плей-офф. Расклады на ЧМ-2026

На проходящем в Швейцарии чемпионате мира по хоккею 2026 года наступила середина группового этапа. Самое время изучить промежуточные расклады в обеих группах.

Группа A

В цюрихской группе с пяти побед подряд стартовали одни из главных фаворитов чемпионата мира – сборные Швейцарии и Финляндии. Хозяева мирового первенства собрали роскошную команду, которая со всей ответственностью отнеслась к домашнему турниру. На данный момент швейцарцы забрасывают 5,1 шайбы в среднем за игру, демонстрируя лучшую результативность на мировом первенстве. Неудивительно, что сразу четыре швейцарца – Свен Андригетто, Тимо Майер, Нико Хишир и Денис Мальгин – входят в топ-10 лучших бомбардиров турнира.

Украшением группового этапа станет встреча Швейцарии и Финляндии в заключительный день предварительного раунда. С огромной степенью вероятности можно утверждать, что победитель очного матча и займёт первое место в своей группе. Впрочем, далеко не факт, что этот расклад гарантирует победителю группы лёгкую жизнь в четвертьфинале. Но к этому моменту мы ещё вернёмся, когда будем разбирать положение дел в восьмёрке, которая выступает во Фрибуре.

На третьем месте в группе A располагается сборная Австрии. Европейская сборная одержала три победы на старте соревнования, после чего взяла выходной во встрече со Швейцарией (0:9). В тот день австрийцы вышли на игру без нескольких лидеров команды, фактически заранее выбросив белый флаг. Сегодня, 23 мая, австрийцы проведут главный матч на турнире. Положительный результат во встрече с американцами принесёт европейцам выход в плей-офф турнира.

Американцы после долгожданных титулов на ЧМ-2025 и ОИ-2026 в этот раз собрали посредственную команду, поэтому удивляться её результатам в Швейцарии не приходится. «Звёздно-полосатые» с общим счётом 3:9 потерпели два поражения в топовых встречах – со Швейцарией (1:3) и Финляндией (2:6). Однако важная победа в серии буллитов над Германией (4:3 Б) открыла команде Дона Гранато возможность продолжать бороться за выход в плей-офф, но для этого ей нужно обыграть Латвию.

Этот матч также состоится сегодня и будет иметь повышенное турнирное значение для обоих коллективов. Прибалтийская сборная очень сильно осложнила себе жизнь поражением от Австрии (1:3), поэтому только победа над американцами сохранит команде Харийса Витолиньша надежду на четвертьфинал. В противном случае ликвидировать отставание от зоны плей-офф уже вряд ли будет возможно.

В борьбе за выживание главный матч группы уже состоялся. Во встрече с Великобританией (5:0) венгры одержали самую крупную победу с 1939 года в истории их выступления в элитном дивизионе чемпионатов мира. Благодаря этому успеху венгерские хоккеисты на 99% гарантировали себе сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий год. На ЧМ-2026 сборная Великобритании пока что забросила четыре шайбы в пяти матчах. Сложно поверить, что в оставшихся встречах с Латвией и Германией они смогут набрать четыре очка, чтобы опередить венгров в турнирной таблице.

Группа B

Во фрибурской группе без поражений по турниру продвигается сборная Канады (14 очков). Во встрече с Норвегией (6:5 ОТ) североамериканские хоккеисты были близки к поражению, но гол Райана О’Райлли за 99 секунд до конца основного времени помог канадцам избежать конфуза, а в овертайме хет-трик оформил Марк Шайфли. Впереди команду Миши Донскова ждут интересные противостояния со сборными Словакии и Чехии, через которые канадцы должны подготовиться к плей-офф, чтобы там избежать повторения прошлогоднего сценария. Напомню, на ЧМ-2025 «кленовые» также заняли первое место в своей группе, после чего в четвертьфинале сенсационно проиграли сборной Дании (1:2).

Словаки (11) и чехи (10) пока как раз занимают второе и третье места в группе соответственно. Сегодня две европейские сборные проведут очный матч, по итогам которого их положение в восьмёрке заметно прояснится. Снизу их подпирает сборная Швеции (9), которая начала ЧМ-2026 с двух поражений в трёх встречах, после чего воспользовалась календарём и поправила турнирную ситуацию.

На пятом месте идут норвежцы (7), досадным образом упустившие победу над Канадой. В субботу северные соседи проведут очный матч. Если шведы одержат предсказуемую победу, этим результатом подопечные Сэма Халлама фактически закроют гонку за плей-офф: все участники четвертьфинальных встреч от этой группы будут понятны.

В случае же победы норвежцев в основное время шведы с высокой вероятностью рискуют пролететь мимо плей-офф, так что мотивация у «Тре Крунур» на сегодняшний матч будет зашкаливать. Если же всё пойдёт по банальному сценарию, на финише группового этапа будет интересно наблюдать за тем, как именно распределятся команды внутри кубковой четвёрки, кто попадёт на Швейцарию/Финляндию в четвертьфинале.

Неудачник турнира определится в очной борьбе между сборными Словении (3), Дании (0) и Италии (0). Волею календаря в последние дни группового этапа команды проведут матчи между собой словно в круговом турнире. Лучшая ситуация на данный момент у словенцев, которые смогли набрать ценные очки во встречах с Чехией (3:2 ОТ) и Словакией (4:5 Б). В запасе у датчан ещё есть встреча со сборной Норвегии, где тоже можно рассчитывать на очки, а главным кандидатом на вылет пока выглядят итальянцы с пятью поражениями в основное время и разностью шайб 2:20. Но одна победа над прямыми конкурентами может всё изменить.