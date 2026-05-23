Латвия — США — 4:2, обзор матча группового этапа ЧМ-2026 по хоккею, 23 мая 2026 года

США светит провал на ЧМ по хоккею! Проиграли Латвии и рискуют не выйти из группы
Елена Кузнецова
Действующий чемпион попал в затруднительное положение. Последний раз американцы оставались без четвертьфинала в 2010 году.

Перед матчем группового этапа ЧМ-2026 по хоккею между сборными Латвии и США в турнирной таблице сложилась крайне любопытная ситуация. Команда Харийса Витолиньша уже успела проиграть очевидным фаворитам, Швейцарии и Финляндии, а также тёмным лошадкам из Австрии, которые крайне резво начали этот турнир, но одержала победу над совсем раскладной Германией и, несмотря на предпоследнее место в группе, продолжала сохранять шансы на попадание в четвертьфинал.

ЧМ-2026 — хоккей Подробнее

Сборная США, триумфатор ЧМ-2025 и ОИ-2026, в Швейцарии совершенно не блещет, да и состав привезла молодой и неопытный. Стартовав с поражения от Швейцарии, американцы немного отвели душу на Великобритании, однако затем были разгромлены Финляндией. Затем испытали приличные трудности в игре с Германией, но всё-таки добыли победу в овертайме и к началу этого игрового дня занимали четвёртое место в группе.

Поэтому очная встреча этих сборных становилась ключевой для них на предварительном этапе. В случае победы и те и другие практически гарантировали себе плей-офф.

ЧМ-2026 . Группа A
23 мая 2026, суббота. 13:20 МСК
Латвия
Окончен
4 : 2
США
1:0 Эгле (Дзиеркалс, Зиле) – 08:47     1:1 Ткачук (Мур, Нельсон) – 34:48 (pp)     2:1 Смирнов (Вилманис, Балцерс) – 46:06     3:1 Вилманис (Батня) – 58:58     3:2 Оливье (Ткачук, Фолк) – 59:09     4:2 Вилманис – 59:18    

Американцы со старта игры завладели инициативой, однако Кристерс Гудлевскис действовал превосходно, и в итоге счёт открыли латвийцы – Харальд Эгле, получив передачу из-за ворот, нанёс бросок под перекладину с убойной позиции.

Во втором периоде США продолжили давить, и в большинстве Мэттью Ткачук, главная звезда и единственный олимпийский чемпион этой команды, сравнял счёт. Латвийцы создавали не так много моментов, но все их контратаки таили в себе большую опасность.

Решающим стал третий период – на 47-й минуте Денис Смирнов сыграл на добивании и вновь вывел Латвию вперёд. Американцы стали всё больше раскрываться, рисковать, а когда сняли вратаря, Сандис Вилманис перехватил шайбу в своей зоне, побежал вперёд и забросил в пустые. Мэттью Оливье в следующей смене смог сократить отставание, а после этого американцы выиграли вбрасывание в центральном круге и тут же потеряли шайбу. Дэвин Кули к тому времени снова поехал на скамейку, и Вилманис оформил дубль в пустые.

Турнирная таблица ЧМ-2026 по хоккею

Вторая победа Латвии на этом турнире – у них в активе теперь шесть очков, они подвинули США с четвёртого места в группе. Учитывая, что им осталось сыграть с Венгрией и Великобританией, можно говорить, что латвийцы уже одной ногой в плей-офф.

Четыре команды всё ещё непобедимы, США и Швеция в погоне за плей-офф. Расклады на ЧМ-2026
Американцы же стоят на пороге грандиозного провала. Если Австрия сегодня одолеет Германию, то американцы уже никак не смогут их догнать, и даже если завершат групповой раунд двумя победами (над Венгрией и Австрией), то им надо будет уповать ещё и на ошибку Латвии в её матчах с откровенными аутсайдерами. Если чуда не случится, то США рискуют впервые с 2010 года не выйти даже в четвертьфинал.

