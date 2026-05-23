Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

5 лучших игроков финала плей-офф КХЛ сезона-2025/2026, рейтинг, Кубок Гагарина, Радулов, Исаев, Паник, Черепанов, Миллер

Признанный MVP или главный бомбардир? 5 лучших игроков финала плей-офф КХЛ
Дмитрий Сторожев
Даниил Исаев и Митчелл Миллер
Комментарии
Ключевого героя решающей серии выбираете вы.

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в финале плей-офф КХЛ, понравился больше всего.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг — 5 лучших игроков финала плей-офф КХЛ
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
1 место

Александр Радулов

Той страсти, с которой Александр играет в свои почти 40 лет, могут позавидовать многие более молодые игроки. Пусть в финальной серии Радулов набрал не так много очков, он положил начало успеху «Локомотива» в её первом матче. А если конкретнее, то во втором периоде – после стычки с Григорием Денисенко лидер железнодорожников едва ли не в одиночку перевернул ход той встречи. С таким же задором он играл и далее – его вклад во второе подряд чемпионство для ярославцев очень тяжело переоценить.

Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»
2 место

Даниил Исаев

Даниила признали самым ценным игроком этого плей-офф – разве были сомнения, что он окажется и в этой пятёрке? Исаев не лучшим образом начал финальную серию, проведя два не самых убедительных матча в Ярославле (да, даже несмотря на 31 сейв в первой игре), но затем оказался неподражаем. Голкипер железнодорожников тащил свою команду в каждой встрече, а его итоговая статистика в решающем противостоянии выглядит так: 92,7% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1,85.

Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»
3 место

Рихард Паник

Словацкий нападающий был назван лигой лучшим игроком своего амплуа в финальной серии. Понять, за что, не так уж и сложно – Паник проделывал невероятный объём работы и становился головной болью (иногда и физически) для хоккеистов «Ак Барса» в каждом матче. К примеру, во второй игре он совершил аж семь силовых приёмов – при том что успел заблокировать ещё два броска! Но и у чужих ворот Рихард себя тоже показал: в его активе победный гол в третьей встрече и ассистентский дубль – в пятой.

Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»
4 место

Никита Черепанов

Нечасто встретишь ситуацию, когда лучшим защитником недели/месяца/раунда признают действительно оборонительного защитника, а не наиболее результативного игрока этого амплуа. На этот раз КХЛ решила признать заслуги Черепанова, и это не кажется незаслуженным – 30-летний игрок закончил финал с показателем полезности «+7», первым за шесть лет голом в плей-офф, девятью блокированными бросками и семью силовыми приёмами. При нём на льду в решающей серии «Локомотив» всего один раз пропустил в равных составах – такая надёжность достойна того, чтобы её отметили.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
5 место

Митчелл Миллер

Американец стал лучшим бомбардиром этого плей-офф, и этим сказано многое. В решающей серии на счету Митчелла восемь очков и целая куча рекордов, включая первый хет-трик защитника в финале Кубка Гагарина и новый лучший результат по результативности среди игроков обороны – ещё одно достижение Криса Ли было превзойдено в этом сезоне. Усилий Миллера для победы «Ак Барса» оказалось недостаточно – случилась даже пара результативных ошибок – но без него картина казанцев наверняка была бы ещё более печальной.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android