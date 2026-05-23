Признанный MVP или главный бомбардир? 5 лучших игроков финала плей-офф КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в финале плей-офф КХЛ, понравился больше всего.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Александр Радулов
Той страсти, с которой Александр играет в свои почти 40 лет, могут позавидовать многие более молодые игроки. Пусть в финальной серии Радулов набрал не так много очков, он положил начало успеху «Локомотива» в её первом матче. А если конкретнее, то во втором периоде – после стычки с Григорием Денисенко лидер железнодорожников едва ли не в одиночку перевернул ход той встречи. С таким же задором он играл и далее – его вклад во второе подряд чемпионство для ярославцев очень тяжело переоценить.
Даниил Исаев
Даниила признали самым ценным игроком этого плей-офф – разве были сомнения, что он окажется и в этой пятёрке? Исаев не лучшим образом начал финальную серию, проведя два не самых убедительных матча в Ярославле (да, даже несмотря на 31 сейв в первой игре), но затем оказался неподражаем. Голкипер железнодорожников тащил свою команду в каждой встрече, а его итоговая статистика в решающем противостоянии выглядит так: 92,7% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1,85.
Рихард Паник
Словацкий нападающий был назван лигой лучшим игроком своего амплуа в финальной серии. Понять, за что, не так уж и сложно – Паник проделывал невероятный объём работы и становился головной болью (иногда и физически) для хоккеистов «Ак Барса» в каждом матче. К примеру, во второй игре он совершил аж семь силовых приёмов – при том что успел заблокировать ещё два броска! Но и у чужих ворот Рихард себя тоже показал: в его активе победный гол в третьей встрече и ассистентский дубль – в пятой.
Никита Черепанов
Нечасто встретишь ситуацию, когда лучшим защитником недели/месяца/раунда признают действительно оборонительного защитника, а не наиболее результативного игрока этого амплуа. На этот раз КХЛ решила признать заслуги Черепанова, и это не кажется незаслуженным – 30-летний игрок закончил финал с показателем полезности «+7», первым за шесть лет голом в плей-офф, девятью блокированными бросками и семью силовыми приёмами. При нём на льду в решающей серии «Локомотив» всего один раз пропустил в равных составах – такая надёжность достойна того, чтобы её отметили.
Митчелл Миллер
Американец стал лучшим бомбардиром этого плей-офф, и этим сказано многое. В решающей серии на счету Митчелла восемь очков и целая куча рекордов, включая первый хет-трик защитника в финале Кубка Гагарина и новый лучший результат по результативности среди игроков обороны – ещё одно достижение Криса Ли было превзойдено в этом сезоне. Усилий Миллера для победы «Ак Барса» оказалось недостаточно – случилась даже пара результативных ошибок – но без него картина казанцев наверняка была бы ещё более печальной.